Bộ Công thương yêu cầu EVN không cắt điện trong giai đoạn nắng nóng

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh không được để xảy ra tình trạng cắt điện trong giai đoạn nắng nóng gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Thông tin từ Bộ Công thương cho biết Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng vừa chủ trì hội nghị với các tập đoàn năng lượng và địa phương về bảo đảm cung cấp điện trong cao điểm mùa khô.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh nắng nóng gay gắt trên diện rộng tại cả 3 miền khiến nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến, hệ thống điện quốc gia ghi nhận kỷ lục mới về sản lượng tiêu thụ và công suất phụ tải cực đại, gây áp lực lớn lên công tác vận hành hệ thống điện.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông tin, hệ thống điện đang vận hành trong điều kiện rất căng thẳng. Nhiều đường dây, trạm biến áp rơi vào tình trạng quá tải do nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh trong nắng nóng kéo dài.

Trước tình hình đó, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia và các tổng công ty điện lực được yêu cầu tăng cường lực lượng ứng trực, chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó sự cố, đồng thời phối hợp Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) trong điều hành phụ tải và vận hành hệ thống điện quốc gia.

Lãnh đạo EVN cũng cho biết đã chỉ đạo các tổng công ty điện lực làm việc với khách hàng lớn để triển khai các chương trình điều chỉnh phụ tải tự nguyện, khuyến khích dịch chuyển nhu cầu sử dụng điện ra khỏi khung giờ cao điểm buổi tối.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng yêu cầu các đơn vị khẩn trương cập nhật kịch bản điều hành hệ thống điện sát với thực tế 5 tháng đầu năm, đồng thời hoàn thành ma trận quản trị rủi ro về an ninh năng lượng và cung ứng điện trước ngày 30/5.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các tập đoàn, đơn vị phát điện bảo đảm đủ than, khí, vật tư, hóa chất cho vận hành nhà máy điện; nâng cao độ khả dụng của tổ máy và chuẩn bị đầy đủ nhân lực, nhà thầu để xử lý nhanh các sự cố trong cao điểm mùa khô.

Đối với lưới điện truyền tải và phân phối, Bộ trưởng yêu cầu EVN tăng cường kiểm tra các đường dây, trạm biến áp có nguy cơ đầy tải. Đặc biệt, ông nhấn mạnh không được để xảy ra tình trạng cắt điện trong giai đoạn nắng nóng gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Bộ trưởng Công thương Lê Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh: MOIT).

Đồng thời, lãnh đạo Bộ Công thương yêu cầu ngành điện chủ động các phương án ứng phó với thời tiết cực đoan như dông lốc, sét và mưa lớn.

Bộ trưởng cũng yêu cầu cơ quan liên quan tập trung theo dõi, giám sát chặt chẽ tiến độ đầu tư các dự án nguồn điện, lưới điện trọng điểm có ý nghĩa quyết định đối với bảo đảm cung ứng điện; các công trình đường dây phục vụ nhập khẩu điện và giải tỏa công suất cho năng lượng tái tạo...

Bộ trưởng yêu cầu Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công khẩn trương triển khai đồng bộ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên tất cả lĩnh vực.

Đồng thời, cơ quan này phải sớm xây dựng bộ KPI triển khai tiết kiệm điện dựa trên Chỉ thị 10 của Thủ tướng, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cùng Chương trình quốc gia giai đoạn 2019-2030 để làm căn cứ thực hiện thống nhất trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng yêu cầu các sở công thương và đơn vị điện lực tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 10 về tăng cường tiết kiệm điện, khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà và tăng cường các chương trình điều chỉnh phụ tải.

Theo Bộ trưởng, trong bối cảnh nhu cầu điện tăng nhanh, ngoài các giải pháp kỹ thuật, việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và dịch chuyển phụ tải khỏi khung giờ cao điểm 18-23h là giải pháp trực tiếp và hiệu quả nhất hiện nay...

Thống nhất phân chia dự án bồi thường, GPMB đường sắt tốc độ cao qua Hà Tĩnh thành các dự án thành phần độc lập

Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh dự kiến được phân chia thành các dự án thành phần độc lập để tổ chức triển khai theo quy định.
Mở rộng cơ hội đón dòng vốn FDI chất lượng cao từ Nhật Bản

Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Trong bối cảnh chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, Nhật Bản được xác định là đối tác chiến lược trên hành trình nâng cao chất lượng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của địa phương.
VinMetal hợp tác Primetals phát triển công nghệ sản xuất thép tiên tiến hàng đầu thế giới

VinMetal - doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tập đoàn Vingroup và Primetals Technologies - Tập đoàn công nghệ luyện kim hàng đầu thế giới đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện về việc triển khai tổ hợp sản xuất thép tích hợp quy mô lớn tại Hà Tĩnh, bao gồm cả thép dài và thép dẹt, với công nghệ tiên tiến, xanh và số hóa đúng chuẩn mực quốc tế.
“Cú hích” cho công nghiệp Hà Tĩnh

Những tháng đầu năm, ngành công nghiệp Hà Tĩnh bước vào guồng quay mới với lực đẩy mạnh mẽ từ các dự án quy mô lớn, tạo nhịp tăng trưởng ấn tượng. Cùng đó, loạt dự án đang được tăng tốc triển khai sẽ mở rộng dư địa và nâng cao chỉ số sản xuất công nghiệp địa phương.
“Canh" dòng năng lượng phục vụ sản xuất, dân sinh

Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, cán bộ, kỹ sư, công nhân ngành điện Hà Tĩnh vẫn “trực chiến” bên từng tổ máy phát điện, từng đường dây, trạm biến áp, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
