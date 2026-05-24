Đồng bộ giải pháp kéo giảm tổn thất điện năng

Giảm tổn thất điện năng không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà đã trở thành yêu cầu xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty Điện lực Hà Tĩnh. Từ khâu điều hành đến triển khai tại hiện trường, các đơn vị trực thuộc đều được yêu cầu “bám dữ liệu, bám hiện trường”, chủ động phát hiện và xử lý sớm mọi nguy cơ gây thất thoát điện năng.

Kết quả đạt được trong những tháng đầu năm cho thấy hướng đi này đang phát huy hiệu quả tích cực. Trong 4 tháng đầu năm, tỷ lệ tổn thất điện năng thương phẩm toàn công ty đạt 5,33%, giảm 0,96% so với cùng kỳ năm 2025 và thấp hơn 0,5% so với kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh tập trung cao cho công tác giảm tổn thất điện năng.

Một trong những điểm nổi bật trong chiến lược giảm tổn thất điện năng của Công ty Điện lực Hà Tĩnh là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số và dữ liệu đo xa trong quản trị vận hành.

Điện lực Đức Thọ đang quản lý hơn 248 km đường dây trung thế, 736 km đường dây hạ thế cùng 264 trạm biến áp. Việc phân tích dữ liệu được đơn vị triển khai song song với kiểm tra thực địa nhằm kiểm soát chặt chẽ mọi điểm có nguy cơ phát sinh tổn thất.

Nhân viên Điện lực Đức Thọ xử lý các khiếm khuyết trên lưới.

Ông Trần Văn Nam – Trưởng Điện lực Đức Thọ cho biết: “Đơn vị tập trung tối ưu vận hành tụ bù, vệ sinh cách điện bằng công nghệ hotline, xử lý khiếm khuyết lưới điện và kiểm soát nghiêm hệ thống đo đếm đầu nguồn. Ở lưới hạ áp, việc cân pha, san tải và đánh giá mức mang tải của máy biến áp được thực hiện thường xuyên để hạn chế tối đa tổn thất phát sinh. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đơn vị chỉ còn 29 trạm biến áp công cộng có tỷ lệ tổn thất trên 5%. Lũy kế 4 tháng đầu năm, tỷ lệ tổn thất điện năng của Điện lực Đức Thọ giảm 1,46% so với cùng kỳ và thấp hơn 1,19% so với kế hoạch giao”.

Nếu như khu vực đồng bằng tập trung vào tối ưu vận hành thì tại khu vực miền núi Hương Khê, "bài toán" giảm tổn thất điện năng lại đối mặt với nhiều thách thức hơn bởi địa hình rộng, dân cư phân tán và bán kính cấp điện lớn. Ngoài ra, thời tiết cực đoan như: dông lốc, sét và nắng nóng kéo dài khiến lưới điện thường xuyên chịu áp lực. Có thời điểm, tỷ lệ tổn thất trên tuyến 371 E18.8 tăng 3,3%, buộc Điện lực Hương Khê phải triển khai nhiều giải pháp cấp bách để kiểm soát vận hành.

Điện lực Hương Khê phát quang hành lang tuyến nhằm giảm nguy cơ sự cố do cây cối va quệt vào đường dây.

Ông Phạm Lương Trung – Trưởng Điện lực Hương Khê cho hay: "Đơn vị đã tăng cường các lực lượng xung kích bám sát hiện trường, tập trung khoanh vùng các khu vực có tổn thất cao để phân tích nguyên nhân và xử lý dứt điểm. Các tổ đội quản lý vận hành đồng loạt triển khai cân pha, san tải, rà soát phụ tải, kiểm tra hệ thống đo đếm và tối ưu phương thức vận hành. Cùng đó, đơn vị tập trung công tác phát quang hành lang tuyến nhằm giảm nguy cơ sự cố do cây cối va quệt vào đường dây. Ngoài ra, Điện lực Hương Khê đẩy mạnh ứng dụng camera nhiệt để kiểm tra thiết bị trong giờ cao điểm. Giải pháp này cho phép phát hiện sớm các điểm tiếp xúc xấu hoặc vị trí phát nhiệt bất thường trên lưới điện, từ đó xử lý kịp thời trước khi xảy ra sự cố hoặc phát sinh tổn thất lớn".

Không chỉ ở lưới phân phối, công tác giảm tổn thất điện năng trên lưới 110kV cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực nhờ kết hợp hiệu quả giữa đầu tư hạ tầng và tối ưu vận hành hệ thống. Năm 2026, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã phát huy hiệu quả các công trình đầu tư mới, đặc biệt là việc đóng điện thành công 3 lộ xuất tuyến 110kV từ trạm 220kV Vũng Áng. Công trình này giúp giảm tải cho các đường dây hiện hữu và nâng cao độ ổn định của hệ thống truyền tải.

Ngành điện tập trung khoanh vùng các khu vực có tổn thất cao để phân tích nguyên nhân và xử lý dứt điểm.

Bên cạnh giải pháp kỹ thuật, Công ty Điện lực Hà Tĩnh còn chú trọng công tác quản lý thương mại điện năng nhằm hạn chế tổn thất phi kỹ thuật. Các điện lực trực thuộc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động mua bán điện; thường xuyên rà soát hệ thống đo đếm sau công tơ; phân tích dữ liệu đo xa và theo dõi chặt chẽ các biến động bất thường về sản lượng điện tiêu thụ.

Ngoài ra, việc khai thác hiệu quả hệ thống đo xa MDMS cùng phần mềm quản lý kỹ thuật PMIS giúp các hiện tượng bất thường về phụ tải được cảnh báo sớm, hỗ trợ ngành điện nhanh chóng khoanh vùng khách hàng có nguy cơ vi phạm sử dụng điện. 4 tháng đầu năm, công ty đã phát hiện và xử lý 17 vụ vi phạm sử dụng điện, giảm 3 vụ vi phạm so với cùng kỳ năm trước.

Điện lực Thạch Hà sử dụng các thiết bị hiện đại để phát hiện bất thường trên lưới.

Theo ông Phạm Việt Thắng – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Giảm tổn thất điện năng không chỉ là chỉ tiêu kỹ thuật cốt lõi mà còn là “thước đo” phản ánh năng lực quản trị vận hành của từng đơn vị trực thuộc.

Dự báo nắng nóng tiếp tục diễn biến trên diện rộng, phụ tải điện tăng đột biến trong thời gian tới. Công ty Điện lực Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát hiện trường, giao chỉ tiêu cụ thể đến từng bộ phận, từng cá nhân; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, vận hành và kinh doanh, quyết tâm hoàn thành và vượt mục tiêu giảm tổn thất điện năng năm 2026.