Hà Tĩnh rộng cửa đón nhà đầu tư, mở dư địa tăng trưởng mới

Liên tiếp đón dòng vốn mới

Ngày 5/6/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Bắc Hồng Lĩnh giai đoạn 1 cho Công ty CP Khu công nghiệp Plaschem Hà Tĩnh.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 2.080 tỷ đồng, quy mô hơn 188 ha tại phường Bắc Hồng Lĩnh. Theo kế hoạch, nhà đầu tư sẽ hoàn thành hạ tầng kỹ thuật trong thời gian không quá 24 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất.

Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Bắc Hồng Lĩnh giai đoạn 1 được triển khai tại phường Bắc Hồng Lĩnh.

Ông Trần Xuân Đức – Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng Lĩnh cho biết: “KCN Bắc Hồng Lĩnh không chỉ mở ra dư địa thu hút đầu tư mà còn tạo “cú hích” cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương. Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng góp phần nâng tỷ trọng công nghiệp của phường lên trên 45%, tạo thêm nhiều việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên 12% vào năm 2030. Địa phương đang tập trung giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục cần thiết để bảo đảm tiến độ dự án; dự kiến trong tháng 7 sẽ bàn giao hơn 90% diện tích đất cho nhà đầu tư triển khai dự án”.

Trước đó, vào cuối tháng 4/2026, UBND tỉnh cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hưng Long Hà Tĩnh cho Công ty CP Đầu tư Hưng Long Việt Nam. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 3.000 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích hơn 198 ha tại xã Toàn Lưu.

Liên tiếp các dự án hạ tầng KCN quy mô được chấp thuận chủ trương đầu tư cho thấy niềm tin của doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư Hà Tĩnh cũng như triển vọng phát triển của địa phương trong giai đoạn tới.

Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Bên cạnh lĩnh vực phát triển hạ tầng KCN, Hà Tĩnh đang ghi nhận làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tại KKT Vũng Áng. Nổi bật là các dự án nhà máy sản xuất thép VinMetal với tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỷ đồng; nhà máy tinh luyện công nghệ cao có vốn đầu tư 31 triệu USD; nhà máy sản xuất thép không gỉ có tổng vốn đầu tư gần 9.800 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dự án Nhà máy Sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh với tổng vốn hơn 13.000 tỷ đồng được chấp thuận chủ trương đầu tư cuối tháng 2/2026, hiện đã vận hành giai đoạn 1. Nhà đầu tư đang triển khai giai đoạn 2, nâng công suất sản xuất lên 2 triệu xe/năm vào cuối năm nay. Cùng với các dự án sản xuất pin và ô tô điện, Tập đoàn Vingroup đang dần định hình hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh tại KKT Vũng Áng. Không chỉ tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, các dự án còn thúc đẩy phát triển logistics, thương mại và công nghiệp hỗ trợ, tạo động lực lan tỏa cho tăng trưởng kinh tế địa phương.

Chị Nguyễn Thị Lãm (xã Cẩm Trung) phấn khởi khi được làm việc tại Nhà máy Sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh.

Chị Nguyễn Thị Lãm (xã Cẩm Trung) chia sẻ: “Trước đây, tôi làm công nhân ở TP Hồ Chí Minh. Sau khi về Hà Tĩnh, tôi làm hợp đồng một số nơi và nay đã được tuyển dụng vào Nhà máy Sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh. Làm việc gần nhà, chế độ lương thưởng khá cao nên tôi rất phấn khởi, cố gắng nâng cao tay nghề để gắn bó lâu dài với doanh nghiệp”.

Theo ông Nguyễn Đức Thắng - Phó Giám đốc Sở Tài chính: Môi trường đầu tư, kinh doanh của Hà Tĩnh tiếp tục được cải thiện, công tác cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được quan tâm, tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư trong quá trình tiếp cận thủ tục, đất đai, triển khai dự án. Cùng đó, tỉnh đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn, tạo hiệu ứng lan tỏa, mở cơ hội hình thành chuỗi liên kết.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 21 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 99.410 tỷ đồng và 4 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 412,6 triệu USD (tăng 9 dự án và gấp gần 12 lần vốn đăng ký đối với dự án trong nước; tăng 2 dự án và gấp hơn 31 lần vốn đăng ký đối với dự án đầu tư nước ngoài so với cùng kỳ năm 2025).

Tạo lực đẩy cho giai đoạn phát triển mới

Xác định thu hút đầu tư là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Hà Tĩnh tập trung "thu hút có chọn lọc", ưu tiên chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của dự án. Theo đó, công tác xúc tiến đầu tư được triển khai theo hướng chủ động hơn, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các tập đoàn lớn, doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh, công nghệ hiện đại và năng lực quản trị tốt.

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Theo ông Nguyễn Phúc Long - Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Thăng Long, Chủ tịch CLB Sao vàng đất Việt: Doanh nghiệp đang quan tâm đầu tư dự án năng lượng điện gió và mong muốn tìm hiểu về quy hoạch, kế hoạch trong lĩnh vực năng lượng của tỉnh Hà Tĩnh để nghiên cứu, đầu tư vào địa bàn.

Định hướng thu hút đầu tư của tỉnh khá rõ nét, ưu tiên các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, năng lượng...

Định hướng đến năm 2030, tỉnh tập trung thu hút các ngành: công nghiệp chế biến, chế tạo; năng lượng và công nghiệp năng lượng; cảng biển - logistics - dịch vụ công nghiệp và chuỗi cung ứng; du lịch biển - nghỉ dưỡng - sinh thái và du lịch văn hóa; nông nghiệp công nghệ cao…

Thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai minh bạch quy hoạch, đất đai và thủ tục đầu tư; rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực và tiếp cận đất đai. Cùng đó, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư theo chiều sâu; tăng cường đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình đầu tư và sản xuất - kinh doanh.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh triển khai dự án cấp điện phục vụ Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh.

Với những lợi thế sẵn có cùng quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Dòng vốn mới không chỉ mở rộng không gian phát triển công nghiệp mà còn tạo dư địa tăng trưởng dài hạn, góp phần đưa kinh tế địa phương bước vào giai đoạn phát triển mới với những động lực mạnh mẽ và bền vững hơn.