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Giải pháp nào để Hà Tĩnh hoàn thành hơn 5.700 căn nhà ở xã hội?

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Không chỉ hoàn thành 3.700 căn nhà ở xã hội được Chính phủ giao, Hà Tĩnh phấn đấu phát triển thêm 2.024 căn, nâng tổng số căn nhà ở xã hội lên 5.724 căn.

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Dự án Thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh dự kiến hoàn thành vào quý IV năm 2026 sẽ cung cấp 509 căn nhà ở xã hội.

Theo Nghị quyết số 07 ngày 12/1/2026 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội (NOXH) cho các địa phương giai đoạn 2026 – 2030, Hà Tĩnh được giao kế hoạch phải hoàn thành 3.548 căn NOXH. Cụ thể, năm 2026 hoàn thành 688 căn; năm 2027 hoàn thành 510 căn; năm 2028 hoàn thành 600 căn; năm 2029 hoàn thành 800 căn; năm 2030 hoàn thành 950 căn.

Tính chung giai đoạn 2025 – 2030, Hà Tĩnh được Chính phủ giao phải hoàn thành 3.700 căn NOXH.

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Việc xây dựng nhà ở xã hội đảm bảo cho người có thu nhập thấp, công nhân, người lao động, các đối tượng chính sách có cơ hội “an cư”.

Ông Phan Văn Trung – Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho hay: "Xác định phát triển NOXH là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng thời là chủ trương lớn, chính sách mang tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.

Hà Tĩnh đã đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào Chương trình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025. Tỉnh cũng đưa nhiệm vụ tập trung đầu tư 3.700 căn nhà ở xã hội vào Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030; đưa vào chương trình hành động số 12 ngày 10/6/2026 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh và cũng đã thành lập quỹ nhà ở địa phương.

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Người dân tìm hiểu, làm thủ tục, hồ sơ mua nhà ở xã hội tại phường Thành Sen.

Song song với đó, Hà Tĩnh yêu cầu các sở ngành, địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội, các đối tượng thụ hưởng được tiếp cận nhà ở xã hội; thực hiện thủ tục hành chính giao đất, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội theo hướng rút gọn, bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch.

Mới đây nhất, vào ngày 16/7, Hà Tĩnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 – 2030.

Với việc huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, triển khai quyết liệt các giải pháp, việc “hiện thực hóa” mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành 3.700 căn NOXH trên địa bàn Hà Tĩnh đã đạt nhiều kết quả tích cực.

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Dự án nhà ở xã hội tại phường Trần Phú có quy mô 5 tòa 15 tầng với tổng 1.558 căn nhà ở xã hội do Công ty TNHH Phúc Đạt Hà Tĩnh làm chủ đầu tư đang được triển khai xây dựng.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Sở Xây dựng Hà Tĩnh), hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3 dự án nhà ở xã hội độc lập với quy mô 3.117 căn đã và đang được triển khai.

Cụ thể, Dự án Thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn 2 tại phường Thành Sen, khởi công ngày 19/8/2025, quy mô 3 tòa 12 tầng tổng 509 căn NOXH, dự kiến hoàn thành vào quý IV năm 2026; Dự án nhà ở xã hội tại phường Trần Phú, quy mô 5 tòa 15 tầng tổng 1.558 căn NOXH, động thổ ngày 27/3, dự kiến cuối năm 2026 sẽ cất nóc 1 toà 450 căn và cuối năm 2027 cất nóc tiếp 2 toà và giữa năm 2028 hoàn thành toàn bộ công trình; Dự án Nhà ở cho lực lượng CAND tại phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh với diện tích khoảng 4,03ha, quy mô khoảng 1.050 căn, trong đó, có 890 căn hộ NOXH, dự kiến khởi công quý III năm 2026, và hoàn thành vào quý II năm 2028.

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Dự án Khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ ở xã Cẩm Bình có bố trí khu đất để xây dựng có 538 căn nhà ở xã hội.

Cùng với đó, có 3 dự án nhà ở thương mại có đầu tư xây dựng NOXH (khoảng 2.248 căn), đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư, chậm nhất tới cuối năm 2028 sẽ hoàn thành, bao gồm Dự án Khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ ở xã Cẩm Bình có 538 căn NOXH; Dự án Khu đô thị tại phường Trần Phú và xã Thạch Hà có 300 căn NOXH; Dự án Khu đô thị mới tại phường Sông Trí có 1.410 căn NOXH.

Trên địa bàn tỉnh cũng có 2 dự án nhà ở thương mại có dành quỹ đất để xây dựng NOXH là Dự án Khu đô thị sinh thái 2 bên đường Ngô Quyền, phường Trần Phú và Khu đô thị Thạch Quý, phường Thành Sen.

“Trên địa bàn tỉnh hiện nay còn có 13 đồ án quy hoạch xây dựng dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị đã thực hiện việc dành 20% tổng diện tích đất ở để xây dựng nhà ở xã hội, với tổng diện tích 45,99ha. Sở Xây dựng cũng thực hiện đăng tải 14 vị trí khu đất dự kiến để phát triển NOXH với tổng quy mô diện tích đất là 78,5ha để các nhà đầu tư biết, nghiên cứu, đề xuất thực hiện dự án”, ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Sở Xây dựng Hà Tĩnh) thông tin thêm.

Như vậy, không chỉ hoàn thành 3.700 căn nhà ở xã hội được Chính phủ giao, Hà Tĩnh phấn đấu phát triển thêm 2.024 căn, nâng tổng số căn nhà ở xã hội lên 5.724 căn.

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Dự án Khu đô thị tại phường Trần Phú và xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã bố trí khu đất xây dựng 300 căn nhà ở xã hội.

Theo Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Sở Xây dựng Hà Tĩnh), trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều dự án trọng điểm, nhu cầu về NOXH cho người dân, nhất là người có thu nhập thấp, công nhân, người lao động, đối tượng chính sách, những năm tới đây còn rất lớn. Vậy nên, việc Hà Tĩnh phấn đấu phát triển thêm NOXH cho thấy “tầm nhìn” của tỉnh trong việc đáp ứng được nhu cầu chính đáng về chỗ của người dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thời gian tới đây, Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp chủ đầu tư xây dựng kế hoạch, tiến độ triển khai thực hiện cụ thể, chi tiết cho từng dự án NOXH; đôn đốc chủ đầu tư các dự án tập trung nguồn lực để triển khai hoàn thành các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình theo đúng quy mô dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời sẽ kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc và tổ chức giải quyết, tháo gỡ theo thẩm quyền hoặc báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết để phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.

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