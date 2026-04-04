Hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục mua nhà ở xã hội

Trong bối cảnh giá nhà đất ngày càng tăng cao, vượt quá khả năng tài chính của nhiều người lao động, người thu nhập thấp và các gia đình khó khăn, nhà ở xã hội (NOXH) đang trở thành cơ hội thiết thực để nhiều người hiện thực hóa giấc mơ an cư.

Tại Hà Tĩnh, Dự án thí điểm NOXH giai đoạn II tại phường Thạch Linh (nay là phường Thành Sen) do Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh làm chủ đầu tư đã được khởi công ngày 19/8/2025, góp phần cụ thể hóa Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NOXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” của Chính phủ và mục tiêu phát triển trên 5.000 căn NOXH giai đoạn 2025 - 2030 của tỉnh.



Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thi công, hiện nay, Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh đã thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký chính thức mua, thuê, thuê mua NOXH tại dự án này từ ngày 21/4/2026 đến 21/5/2026. Đây là dự án NOXH đầu tiên tại Hà Tĩnh mở bán trong năm 2026, vì vậy đang nhận được sự quan tâm lớn của người dân, nhất là các đối tượng có nhu cầu an cư.

Anh Trần Văn Sử (xã Trường Lưu) tìm hiểu thủ tục mua nhà ở xã hội tại Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh.

Sau khi tìm hiểu thủ tục tại Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh, anh Trần Văn Sử (xã Trường Lưu) chia sẻ: “Hiện nay, vợ chồng tôi có một con nhỏ, tổng thu nhập hằng tháng chưa đến 20 triệu đồng và đang ở trọ tại phường Thành Sen. Chúng tôi đã theo dõi thông tin về dự án từ khá sớm và xem đây là cơ hội rất lớn để sở hữu căn nhà phù hợp với khả năng tài chính của gia đình, từng bước ổn định cuộc sống và có điều kiện sinh hoạt trong môi trường tốt hơn. Ngay khi nhận được thông tin và được các cơ quan, đơn vị hướng dẫn, tôi đã tranh thủ đến tìm hiểu, hoàn thiện hồ sơ”.

Dự án thí điểm NOXH tại phường Thành Sen cũng là dự án đầu tiên mở bán áp dụng các quy định mới về mua, bán, thuê mua, cho thuê NOXH của Chính phủ, do đó trong quá trình triển khai vẫn còn một số vướng mắc. Tuy nhiên, Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh đã nỗ lực, chủ động phối hợp với các sở, ngành để hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục; thực hiện tiếp nhận 750 đơn đề nghị xác nhận thông tin nhà ở, đất ở gửi Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

Toàn bộ thông tin về thời gian tiếp nhận hồ sơ, đối tượng, điều kiện, hồ sơ mẫu đều được công khai trên cổng thông tin điện tử và fanpage; người dân có thể tải hồ sơ và được hướng dẫn trực tuyến. Cùng với đó, Quỹ thành lập tổ tư vấn chuyên trách tại trụ sở để hỗ trợ đối chiếu điều kiện, hoàn thiện hồ sơ ngay tại chỗ. Cách làm này góp phần sàng lọc đúng đối tượng, bảo đảm hồ sơ hợp lệ và giảm thiểu sai sót, tiết kiệm thời gian cho người dân.

Ông Hồ Anh Tuấn - Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh cho biết: “Quỹ chủ động đóng vai trò cầu nối, liên kết chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương để tháo gỡ khó khăn, giúp người dân giảm bớt áp lực đi lại; triển khai hỗ trợ người dân theo hướng chủ động, công khai và liên thông thủ tục; đồng thời, tạo điều kiện để những người thực sự có nhu cầu sớm tiếp cận nhà ở xã hội một cách công khai, minh bạch và nhanh chóng nhất”.

Từ nhu cầu thực tế của người dân, công tác rà soát, xác nhận điều kiện thụ hưởng chính sách NOXH cũng được các đơn vị chuyên môn khẩn trương triển khai. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đang thực hiện khai thác cơ sở dữ liệu đất đai trên phạm vi toàn tỉnh để phục vụ việc xác nhận các thông tin liên quan.

Ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh cho biết: “Đơn vị căn cứ cơ sở dữ liệu đất đai thuộc phạm vi được giao quản lý để xác nhận điều kiện về nhà ở của người dân trên cơ sở hồ sơ do Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh cung cấp. Đến thời điểm này, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã tiếp nhận hơn 300 trường hợp. Cùng với đó, đơn vị cũng bố trí cán bộ tiếp nhận, hỗ trợ rà soát hồ sơ đối với những trường hợp người dân có nhu cầu tự xác nhận điều kiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai”.

Để bảo đảm việc xét duyệt, mua bán NOXH được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, vừa qua, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản về tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong lĩnh vực này.

Theo đó, các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư dự án NOXH theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2025 về chấn chỉnh, tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong xét duyệt, mua bán NOXH; đề nghị của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 13732/BXD-QLN ngày 19/11/2025 về chấn chỉnh việc nộp hồ sơ mua, bán NOXH và các chỉ đạo liên quan của Trung ương, của tỉnh.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết: “Sở sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua NOXH của các chủ đầu tư; tăng cường công tác hậu kiểm để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đối với các chủ đầu tư dự án NOXH, trách nhiệm đặt ra là phải thực hiện nghiêm các quy định trong tiếp nhận, kiểm tra, xét duyệt hồ sơ; công khai đầy đủ tiêu chí, điều kiện, danh sách đăng ký và kết quả xét duyệt để người dân giám sát; thiết lập quy trình kiểm tra hồ sơ chặt chẽ”.