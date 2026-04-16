Giá dầu diesel giảm 2.000 đồng/lít từ ngày 16/4

Tối 15/4, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá xăng dầu, áp dụng từ 0h ngày 16/4. Việc này được thực hiện theo Nghị quyết 19 của Quốc hội, trong đó giảm thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng với xăng, dầu và nhiên liệu bay có hiệu lực từ 0h ngày 16/4.

Theo đó, từ ngày 16/4, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 22.590 đồng/lít và xăng RON 95 là 23.760 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel được điều chỉnh giảm mạnh 1.920 đồng/lít còn 31.040 đồng/lít, dầu mazut giảm 2.280 đồng/lít về 20.330 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không chi sử dụng nhưng quyết định trích lập quỹ. Cụ thể trích quỹ dầu mazut 800 đồng/lít, dầu diesel 400 đồng/lít, không trích quỹ mặt hàng xăng. Như vậy, giá dầu trong nước đã đồng loạt giảm mạnh 3 phiên liên tiếp.

Hiện mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức trung bình và thấp hơn so với các quốc gia có chung đường biên giới.

Trước đó, ngày 12/4, Quốc hội ban hành Nghị quyết 19 về một số chính sách thuế với xăng, dầu và nhiên liệu bay. Theo đó, thuế bảo vệ môi trường giảm về 0 đồng/lít; các mặt hàng này không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (được khấu trừ đầu vào); thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng là 0%.

Nghị quyết có hiệu lực từ 16/4 đến hết 30/6. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cũng đã có văn bản đề nghị thương nhân chủ động áp dụng để tính toán, điều chỉnh giá bán phù hợp.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Về nguồn cung xăng dầu, theo đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, căng thẳng tại Trung Đông khiến việc nhập khẩu xăng dầu chịu tác động nhất định trong thời gian qua.

Tuy nhiên, theo cập nhật từ các doanh nghiệp đầu mối, các lô hàng ký kết cơ bản vẫn được triển khai theo kế hoạch, đồng thời không xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn nhập hàng trên diện rộng. Một số lô hàng có chậm tiến độ do tuyến đường vận chuyển có sự gián đoạn nhất định nhưng cũng đang được các bên tích cực đưa về Việt Nam.

Đồng thời, các doanh nghiệp cũng đã chủ động và tích cực đa dạng hóa nguồn cung. Việc đa dạng hóa nguồn cung này cũng đã giảm thiểu rủi ro, đồng thời nâng cao tính linh hoạt trong điều hành thị trường.

Về nguồn cung, Bộ Công Thương sẽ chỉ đạo các nhà máy lọc dầu trong nước, gồm Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn và Nhà máy Lọc dầu Bình Sơn, vận hành tối đa công suất, duy trì sản lượng ở mức cao nhất có thể nhằm bảo đảm nguồn cung cho thị trường nội địa.

Đồng thời, các doanh nghiệp sẽ chủ động điều chỉnh kế hoạch nhập khẩu nguyên liệu đầu vào, đa dạng hóa nguồn cung, tránh phụ thuộc vào một khu vực nhất định, đặc biệt là khu vực Trung Đông.

Bên cạnh đó, các công cụ điều hành thị trường sẽ được sử dụng đồng bộ. Quỹ bình ổn giá xăng dầu sẽ được vận hành linh hoạt, có thể điều chỉnh biên độ tăng, giảm trong ngắn hạn để hạn chế tác động của biến động giá thế giới.

Về kiểm soát tác động vĩ mô, Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan để ưu tiên bảo đảm nguồn cung đối với các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là nhiên liệu phục vụ sản xuất như xăng và dầu diesel.

Đồng thời, công tác dự báo và cung cấp thông tin thị trường sẽ được tăng cường nhằm bảo đảm tính minh bạch, góp phần ổn định tâm lý thị trường và hạn chế các tác động tiêu cực tới nền kinh tế.