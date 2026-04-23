Kết nối đưa sản phẩm OCOP vào tiêu thụ tại Formosa Hà Tĩnh

Tối 23/4, tại KKT Vũng Áng, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa Hà Tĩnh) tổ chức hội chợ kết nối tiêu thụ sản phẩm HTX và OCOP lần thứ nhất, năm 2026. Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh, phường Hoành Sơn và Formosa Hà Tĩnh cùng dự.

Với mục tiêu gia tăng thị phần tiêu thụ cho các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông, lâm, thủy sản do khu vực kinh tế tập thể, HTX, tổ hợp tác sản xuất, Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Formosa Hà Tĩnh mở gần 20 gian hàng tại KKT Vũng Áng.

Hội chợ đã thu hút sự tham gia của hơn 60 đơn vị sản xuất trên địa bàn với hơn 100 sản phẩm tiêu biểu.

Các sản phẩm trưng bày, quảng bá tại hội chợ là những sản phẩm chất lượng, nhiều sản phẩm đã được chứng nhận OCOP 3 sao, 4 sao cấp tỉnh như: nước mắm Phú Khương, nước mắm Luận Nghiệp, trầm hương Hiền Linh, giò chả Tiến Giáp, gạo Hạnh Cường...

Phát biểu khai mạc hội chợ, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh Lê Đăng Phúc nhấn mạnh: Thời gian qua, khu vực kinh tế tập thể, HTX Hà Tĩnh đã có những chuyển biến rõ nét cả về số lượng và chất lượng. Các đơn vị đã chủ động đổi mới phương thức sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ, hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm và khẳng định vị thế trên thị trường.

Toàn tỉnh hiện có 268 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, 2 sản phẩm vừa được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia. Khu vực HTX và tổ hợp tác đóng góp với 72 sản phẩm OCOP, chiếm gần 27% tổng số sản phẩm OCOP toàn tỉnh.

Thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp để đưa sản phẩm OCOP của các thành viên vươn xa tại thị trường nội địa và xuất khẩu; kết nối để đưa vào các siêu thị, hệ thống bếp ăn tập thể của doanh nghiệp, trường học...

Dự kiến sau hội chợ này, Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh sẽ phối hợp với Formosa Hà Tĩnh xây dựng kế hoạch chi tiết, tiến tới mở các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của khu vực kinh tế tập thể Hà Tĩnh trong khuôn viên doanh nghiệp. Qua đó, tạo điều kiện để người lao động tại Formosa Hà Tĩnh và các nhà thầu tại KKT Vũng Áng có cơ hội tiếp cận các sản phẩm chất lượng của địa phương; đồng thời giúp các HTX, tổ hợp tác trên địa bàn mở rộng thị phần tiêu thụ, nâng quy mô sản xuất – kinh doanh.



