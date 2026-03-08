Những “nữ thuyền trưởng” đưa các hợp tác xã vươn xa

Từng làm việc ở nhiều đơn vị khác nhau, năm 2018, chị Võ Thị Thu Hằng (SN 1985, xã Tứ Mỹ) quyết định rẽ hướng sang lĩnh vực sản xuất nông sản. Nhận thấy nghệ là loại cây trồng quen thuộc, dễ tiêu thụ nhưng giá trị chưa được khai thác hết, chị mạnh dạn đầu tư máy móc để sản xuất tinh bột nghệ.

Chị Võ Thị Thu Hằng vinh dự nhận chứng nhận cơ sở có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2025.

Những ngày đầu khởi nghiệp, vốn đầu tư hạn chế, thị trường chưa ổn định, quy trình sản xuất còn phải vừa làm vừa học hỏi. Tuy vậy, với sự kiên trì và quyết tâm, cơ sở sản xuất của chị từng bước ổn định và phát triển, mở rộng sang nhiều mặt hàng như: tinh bột sắn dây, bột nghệ nguyên chất, viên nghệ mật ong...

Quy mô sản xuất ngày càng mở rộng, tháng 4/2025, cơ sở của chị chính thức phát triển thành HTX. Hiện nay, doanh thu HTX đạt hơn 2 tỷ đồng/năm. Theo chị Hằng, trong sản xuất nông sản chế biến, chất lượng sản phẩm là quan trọng hàng đầu, bởi vậy nên cần chú trọng ngay từ khâu chọn nguyên liệu. Ngoài ra, yếu tố thị trường cũng quyết định lớn đến sự thành công của HTX.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿﻿ Tăng cường xúc tiến thương mại là "chìa khóa" để chị Hằng đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.

Chị Hằng chia sẻ: “Tôi thường xuyên tham gia các sự kiện xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh để quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ. Chỉ cần nơi nào có cơ hội tiếp xúc với khách hàng là tôi lên đường. Khi khách hàng trực tiếp sử dụng, cảm nhận và đánh giá sản phẩm thì uy tín được lan tỏa, từ đó có thêm người dùng mới”.

Ở vùng biển Thiên Cầm, bà Hoàng Thị Lịch (SN 1969) – Giám đốc HTX Hải sản Cửa Nhượng được nhiều người nhắc đến như một nữ “thuyền trưởng” tâm huyết với chế biến hải sản.

Nữ giám đốc Hoàng Thị Lịch luôn tâm huyết với nghề chế biến hải sản và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm đặc trưng của vùng biển.

Sinh ra và lớn lên ở vùng biển Cẩm Nhượng, bà Lịch luôn trăn trở khi thấy nguồn hải sản địa phương dồi dào nhưng chủ yếu được bán thô, giá trị kinh tế chưa cao. Từ suy nghĩ phải làm gì đó để nâng giá trị sản phẩm quê hương, năm 2010 bà cùng một số hộ dân mạnh dạn thành lập HTX Hải sản Cửa Nhượng, hướng đến việc chế biến và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm đặc trưng của vùng biển.

Những ngày đầu hoạt động, HTX gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên, bà Lịch luôn tin rằng nếu kiên trì làm tốt chất lượng thì sản phẩm sẽ chinh phục được thị trường. Từ những mẻ mực phơi nắng truyền thống của ngư dân, HTX từng bước chuẩn hóa quy trình sản xuất, chú trọng các khâu lựa chọn nguyên liệu, phơi sấy và bảo quản. Nhờ đó, sản phẩm mực một nắng của HTX ngày càng được thị trường biết đến và đánh giá cao.

HTX Hải sản Cửa Nhượng đạt doanh thu hơn 2 tỷ đồng mỗi năm.

Năm 2021, sản phẩm mực một nắng được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh. Hiện HTX tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 6 lao động địa phương với thu nhập bình quân trên 5 triệu đồng/người/tháng. Mỗi năm, HTX chế biến từ 6–7 tấn hải sản các loại, doanh thu đạt hơn 2 tỷ đồng.

Chia sẻ về quá trình duy trì và phát triển sản phẩm, bà Lịch cho biết: “Làm HTX không chỉ để phát triển kinh tế gia đình mà còn tạo việc làm cho bà con trong vùng. Chúng tôi luôn nhắc nhau rằng làm nghề phải có tâm. Từ khâu chọn nguyên liệu đến chế biến đều phải cẩn thận, sạch sẽ thì sản phẩm mới giữ được thương hiệu lâu dài”.

Chị Phan Thị Lý - Giám đốc HTX Thiên Phú luôn nỗ lực để đưa thương hiệu nước mắm Lạch Kèn vươn xa.

Không chỉ riêng HTX Hải sản Cửa Nhượng, trên lĩnh vực khai thác và chế biến thủy hải sản gắn với nghề truyền thống sản xuất nước mắm, nhiều HTX ở Hà Tĩnh đã tạo dựng được thương hiệu trên thị trường và gắn liền với tên tuổi của các nữ giám đốc.

Có thể kể đến HTX Thu mua và chế biến thủy hải sản Phú Khương (xã Kỳ Xuân) do bà Lê Thị Khương làm giám đốc; HTX Dịch vụ chế biến hải sản Phú Sáng (xã Thiên Cầm) do chị Nguyễn Thị Sáng điều hành; HTX Chế biến và Kinh doanh hải sản Hoa Linh Chi (xã Cổ Đạm) do bà Phạm Thị Hoa làm “thủ lĩnh”; HTX Thiên Phú (xã Cổ Đạm) của nữ giám đốc Phan Thị Lý; HTX Thu mua và chế biến thủy hải sản Chiến Thắng do bà Đặng Thị Luận làm giám đốc… Không chỉ đưa sản phẩm quê hương vượt ra khỏi “lũy tre làng”, tiêu thụ trên khắp các tỉnh, thành trong cả nước, nhiều nữ “thuyền trưởng” HTX đã đưa sản phẩm xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài.

HTX Chế biến và Kinh doanh hải sản Hoa Linh Chi do bà Phạm Thị Hoa (thứ hai từ phải sang) làm giám đốc được Trung ương Hội LHPN Việt Nam vinh danh HTX điển hình do nữ quản lý năm 2025.

Ngược ngàn lên miền núi, những đặc sản nổi tiếng như bưởi Phúc Trạch, cam Khe Mây, cam Vũ Quang… cũng đang được các nữ “thuyền trưởng” HTX tích cực quảng bá, từng bước xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Tiêu biểu có HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Hoa Lê (xã Phúc Trạch) do bà Lê Thị Hoa làm giám đốc; HTX Môi trường và Dịch vụ tổng hợp Đức Liên (xã Thượng Đức) do chị Phan Thị Tuyết điều hành; HTX sản xuất kinh doanh tổng hợp Nhật Hằng (xã Hương Đô) do chị Nguyễn Thị Hằng làm chủ…

﻿ ﻿ Các nữ giám đốc HTX ở Hà Tĩnh đã góp phần xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm quê hương đến đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Không chỉ khởi sắc về sản xuất kinh doanh, đưa đặc sản địa phương đạt chuẩn OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, các HTX do phụ nữ làm chủ đã tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, hỗ trợ các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ phát triển, hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Bà Nguyễn Thị Hương – thành viên HTX Hải sản Cửa Nhượng cho biết: “Trước đây chúng tôi chủ yếu làm nhỏ lẻ ở nhà nên thu nhập bấp bênh. Từ khi tham gia HTX, công việc ổn định hơn, được hướng dẫn cách chế biến và bảo quản hải sản bài bản nên sản phẩm bán được giá tốt hơn”.

Không chỉ phát triển sản xuất kinh doanh, các HTX do nữ làm chủ hoạt động hiệu quả đã tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương.

Bà Trương Thị Lượng – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết: Với sự năng động, sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm, nhiều nữ giám đốc HTX đã trở thành những “thuyền trưởng” bản lĩnh, đưa HTX hoạt động hiệu quả. Các HTX do phụ nữ làm chủ không chỉ góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho thành viên và người lao động mà còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Qua đó, các nữ giám đốc HTX ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế tập thể tại địa phương, đồng thời lan tỏa tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong hội viên phụ nữ.

Gian hàng trưng bày sản phẩm khởi nghiệp của các hội viên phụ nữ Hà Tĩnh bên lề hội nghị tổng kết Đề án 939 - Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017 -2025.

Theo bà Lượng, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế và khởi nghiệp. Thông qua các chương trình phối hợp với ngân hàng, quỹ phát triển phụ nữ, nhiều hội viên được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để mở rộng sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, hội còn tổ chức các buổi tập huấn nâng cao năng lực, tổ chức cuộc thi hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, đồng thời đẩy mạnh quảng bá sản phẩm của phụ nữ thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, góp phần giúp chị em mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm. Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục đồng hành cùng hội viên trong việc tiếp cận nguồn vốn, ứng dụng khoa học – kỹ thuật, chuyển đổi số và kết nối thị trường.