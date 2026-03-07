Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đạt doanh thu hơn 1.800 tỷ đồng

Nhu cầu điện phục vụ sản xuất – kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp trên cả nước trong những tháng đầu năm tăng mạnh. Trước bối cảnh đó, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo hoạt động ổn định của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Trong đó, doanh nghiệp chủ động nhập khẩu và dự trữ nhiên liệu, tăng cường công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ để nâng cao độ khả dụng của các tổ máy phát điện. Song song với đó, đơn vị cũng xây dựng chiến lược chào giá điện linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường nhằm tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Những tháng đầu năm, tình hình sản xuất - kinh doanh của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 diễn ra thuận lợi.

Công tác nghiên cứu khoa học – kỹ thuật tiếp tục được nhà máy chú trọng. Nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng trong vận hành, góp phần nâng cao hiệu suất các tổ máy phát điện, giảm suất tiêu hao nhiên liệu than và dầu. Nhờ đó, nhà máy không chỉ tiết giảm chi phí sản xuất mà còn gia tăng khả năng cạnh tranh về giá trên thị trường phát điện cạnh tranh.

Theo ông Trần Hữu Đường - Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư (Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh): Nhìn chung hoạt động sản xuất – kinh doanh trong những tháng đầu năm của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 diễn ra tương đối thuận lợi, sản lượng điện phát ổn định, đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống quốc gia trong giai đoạn nhu cầu tăng cao. Theo đó, 2 tháng đầu năm, nhà máy đã hòa lưới quốc gia 1.102 triệu kWh, doanh thu đạt khoảng 1.841 tỷ đồng.

Tuy vậy, hiện nay doanh nghiệp cũng đang phải đối mặt với không ít thách thức. Những biến động từ tình hình chính trị – kinh tế thế giới khiến giá nhiên liệu đầu vào, đặc biệt là dầu và than dự báo tăng cao. Điều này phần nào ảnh hưởng đến chi phí sản xuất cũng như khả năng cạnh tranh của các nhà máy nhiệt điện trên thị trường.

Kỹ sư vận hành các tổ máy phát điện tại Phòng điều khiển trung tâm, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Trước bối cảnh đó, lãnh đạo Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường năng lượng, chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất – kinh doanh phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, đơn vị cũng tăng cường các giải pháp quản trị chi phí, tối ưu vận hành và nâng cao hiệu quả sản xuất điện.

Trong quý I/2026, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đặt mục tiêu đạt sản lượng điện thương mại khoảng 1.800 triệu kWh, doanh thu khoảng 3.200 tỷ đồng. Đây được xem là mục tiêu quan trọng nhằm đảm bảo nguồn cung điện ổn định cho hệ thống, đồng thời duy trì hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường năng lượng còn nhiều biến động.