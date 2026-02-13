Thủy điện Vũ Quang bổ sung lưới điện quốc gia 12,5 triệu kWh/năm

Nhà máy Thủy điện Vũ Quang có công suất lắp máy 4,8 MW.

Sau hơn 2 năm kể từ ngày khởi công, Dự án Nhà máy Thủy điện Vũ Quang (xã Vũ Quang) đã kịp hoàn thành chào xuân mới. Sau khi đi vào hoạt động, nhà máy không chỉ đóng góp 12,5 triệu kWh mỗi năm cho lưới điện quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết lũ, đảm bảo an toàn hạ du.

Dự án Nhà máy Thủy điện Vũ Quang có tổng mức đầu tư 176 tỷ đồng, do Công ty CP Thủy điện Vũ Quang làm chủ đầu tư. Đây không chỉ là công trình kinh tế thuần túy mà còn khẳng định tính hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Điểm khác biệt cốt lõi của dự án chính là áp dụng công nghệ “tuabin trong ống dòng chảy thẳng” - một giải pháp tiên tiến giúp tận dụng tối đa nguồn thủy năng từ hồ chứa xả về hạ lưu mà không làm thay đổi kết cấu hay ảnh hưởng đến an toàn của cụm công trình đầu mối hiện hữu.

Đội ngũ cán bộ, kỹ thuật tại Nhà máy Thủy điện Vũ Quang nỗ lực làm việc trong những ngày giáp Tết.

Khởi công từ đầu tháng 1/2024, tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” của đội ngũ cán bộ, kỹ sư đã đưa dự án cán đích đúng tiến độ đề ra để hòa lưới điện quốc gia vào ngày 30/1 vừa qua.

Là người trực tiếp chỉ đạo tại khu vực lắp đặt máy phát, anh Trần Văn Nam - Phó Giám đốc Công ty TNHH Năng lượng Minh Thủy, đơn vị phụ trách lắp đặt thiết bị phấn khởi cho biết: “Trong những ngày Tết cận kề, chúng tôi tập trung cao cho công tác căn chỉnh hộp số, máy phát và đồng bộ hóa hệ thống điều khiển kỹ thuật số. Mỗi mắt xích công nghệ đều được kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo sự vận hành trơn tru nhất. Nhìn những khối thiết bị hiện đại khớp nối đúng kế hoạch, chúng tôi tự hào vì đã góp phần thắp sáng thêm nguồn điện cho quê hương ngay trước thềm năm mới”.

Nhà máy Thuỷ điện Vũ Quang được vận hành thông suốt, đảm bảo kế hoạch phát điện.

Với công suất lắp máy 4,8MW, dự kiến mỗi năm nhà máy sẽ cung cấp cho lưới điện quốc gia khoảng 12,5 triệu kWh, mang lại doanh thu từ 15 - 18 tỷ đồng và đóng góp ngân sách địa phương khoảng 4 tỷ đồng/năm.

Giá trị nhân văn của dự án còn nằm ở sự hài hòa giữa phát triển và bảo tồn. Công trình được tính toán khoa học để vừa tận dụng nguồn năng lượng sạch từ dòng xả của hồ Ngàn Trươi, vừa đảm bảo nhiệm vụ cấp nước tưới tiêu cho hạ du và không gây tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái. Đặc biệt, nhà máy còn giữ vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ điều tiết lũ, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho đập dâng Vũ Quang trong những mùa mưa bão, đồng thời tạo ra nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Thành công của Nhà máy Thủy điện Vũ Quang là kết tinh của ý chí quyết đoán từ Ban Giám đốc Công ty CP Thủy điện Vũ Quang cùng sự lao động cần cù, sáng tạo của tập thể người lao động.

Ông Đồng Văn Trưởng - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Vũ Quang chia sẻ: “Việc hoàn thành và hòa lưới điện quốc gia đúng vào dịp Tết Nguyên đán và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là một dấu mốc quan trọng đối với đơn vị. Đây là thành quả của niềm tin và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, là món quà ý nghĩa mà tập thể cán bộ, công nhân viên dâng lên Đảng. Chúng tôi tin tưởng, khi dòng điện Vũ Quang hòa vào lưới điện quốc gia sẽ tiếp thêm nguồn lực để phát triển KT-XH địa phương, thắp sáng niềm hy vọng về một năm mới ấm no, hạnh phúc và thắng lợi cho bà con khu vực dự án”.