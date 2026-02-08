Nhiệt điện Vũng Áng 1 nỗ lực thu 2.400 tỷ đồng trong quý I

(Baohatinh.vn) - Phụ tải điện tăng dịp cận Tết là điều kiện thuận lợi để Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) tăng sản lượng, hướng tới mục tiêu hòa lưới quốc gia 1.400 triệu kWh trong quý I.
Theo ông Phan Thanh Hoài – Trưởng ca vận hành, Phân xưởng vận hành (Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh), những tháng đầu năm, hoạt động sản xuất điện tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 diễn ra ổn định, an toàn, các tổ máy duy trì khả năng phát điện liên tục. Kết quả này đến từ việc triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, quản lý vận hành, an toàn lao động; đồng thời chủ động đảm bảo nguồn nhiên liệu phục vụ dây chuyền sản xuất".
Đáng chú ý, trong giai đoạn cao điểm phụ tải điện cận Tết, nhà máy đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia để phát điện theo yêu cầu huy động. Hiện nay, sản lượng phát điện bình quân của nhà máy đạt từ 22 - 24 triệu kWh/ngày, tăng khoảng 30% so với quý IV/2025.
Ông Trần Hữu Đường - Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư (Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh) cho biết: "Trong bối cảnh nhu cầu điện năng trên toàn quốc tăng mạnh dịp cận Tết, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đang bước vào giai đoạn tăng tốc sản xuất, tận dụng “thời điểm vàng” của phụ tải điện để gia tăng sản lượng và hiệu quả kinh doanh. Mục tiêu được đặt ra cho quý I/2026 là hòa lưới quốc gia 1.400 triệu kWh, tương đương doanh thu khoảng 2.400 tỷ đồng."
Để hoàn thành mục tiêu này, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia nhằm đảm bảo sẵn sàng huy động tối đa công suất khi hệ thống cần. Song song với đó, nhà máy làm việc với đơn vị cung ứng nhiên liệu để đảm bảo nguồn than ổn định, phục vụ vận hành an toàn, liên tục các tổ máy.
Không chỉ tập trung vào sản lượng, Nhiệt điện Vũng Áng 1 còn chú trọng kiểm soát chi phí, thực hiện nghiêm các định mức kinh tế – kỹ thuật đã được phê duyệt; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, vận hành và bảo vệ môi trường. Việc xây dựng phương án chào giá linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường điện được xem là “chìa khóa” giúp nhà máy vừa gia tăng sản lượng, vừa tối ưu lợi nhuận.
