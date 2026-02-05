[Infographic] KKT Vũng Áng mở rộng gồm những khu vực nào?

Bộ Công Thương thông tin về mỏ dầu phát hiện tại ngoài khơi Việt Nam 29/01/2026 16:47 Công tác khai thác, thăm, dò tìm kiếm dầu khí thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, đặc biệt gần đây đã phát hiện mỏ Hải Sư Vàng được đánh giá có tiềm năng lớn.

Phân cấp mạnh hơn, Hà Tĩnh chủ động điều hành ngân sách Nhà nước 29/01/2026 10:39 Luật Ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15 mở rộng phân cấp, phân quyền, giúp các địa phương ở Hà Tĩnh chủ động điều hành ngân sách linh hoạt, sát thực tiễn ngay từ đầu năm...

Những mặt hàng xuất khẩu nào tăng trưởng ngay tháng đầu năm mới? 29/01/2026 05:15 Tháng 1/2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh tăng trưởng tốt cho thấy năng lực của doanh nghiệp địa phương và hiệu quả thiết thực từ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Nhiều lĩnh vực công nghiệp Hà Tĩnh tăng trưởng tốt trong tháng đầu năm 28/01/2026 13:30 Trong tháng 1/2026, cùng với sự chủ động của các doanh nghiệp, nhiều lĩnh vực công nghiệp Hà Tĩnh đã được tạo đà tăng trưởng lạc quan, nhất là đối với những sản phẩm chủ lực.

Gỡ khó nguồn vật liệu để các dự án sẵn sàng "cất cánh" 26/01/2026 14:10 Việc tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng là yếu tố mang tính quyết định đến tiến độ công trình và giải ngân vốn đầu tư công. Thời gian qua, Hà Tĩnh đang quyết liệt triển khai các giải pháp mang tính chiến lược nhằm giải bài toán khó này.

Đảm bảo an ninh năng lượng giai đoạn cao điểm 26/01/2026 11:56 Trước diễn biến phụ tải tăng mạnh dịp cận Tết, các nhà máy điện tại Hà Tĩnh linh hoạt phương án phát điện, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng giai đoạn cao điểm.

Điện mặt trời tự sản, tự tiêu thụ - tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường 23/01/2026 16:03 Điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đang là xu thế được nhiều doanh nghiệp, người dân Hà Tĩnh lựa chọn, góp phần tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường.

“Cú hích” từ đấu giá thành công 15 mỏ khoáng sản ở Hà Tĩnh 23/01/2026 05:16 Việc đấu giá thành công hàng loạt mỏ khoáng sản tại Hà Tĩnh được kỳ vọng "cởi trói" cho ngành xây dựng khỏi áp lực thiếu hụt vật liệu xây dựng, mang lại niềm tin cho nhà đầu tư và tạo đà bứt phá cho các dự án trọng điểm.

Vấn đề hôm nay: Giải pháp nào cho chặng nước rút giải ngân đầu tư công? 22/01/2026 20:00 Năm ngân sách 2025 đang bước vào chặng nước rút, áp lực giải ngân vốn đầu tư công ngày càng lớn. Giải pháp đẩy nhanh tiến độ và những điểm nghẽn cần tháo gỡ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh khởi động "kịch bản" thu ngân sách 19.000 tỷ đồng 22/01/2026 09:00 Chưa qua 1 tháng, Hà Tĩnh thu ngân sách đã đạt hơn 1.200 tỷ đồng, tạo nền tảng để các cơ quan tài chính triển khai quyết liệt "kịch bản” chinh phục mục tiêu 19.000 tỷ đồng trong năm 2026.

Bộ Xây dựng trả lời 13 doanh nghiệp về đề xuất tham gia Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam 21/01/2026 13:58 Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời các doanh nghiệp về đề xuất tham gia thực hiện Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Rà soát, nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ 21/01/2026 07:40 Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư, nâng cấp hoàn chỉnh tuyến đường bộ cao tốc đã và đang đầu tư theo quy mô phân kỳ do địa phương làm chủ quản.

Những công trình tầm vóc tạo động lực lan tỏa không gian phát triển 19/01/2026 04:56 Cùng với cả nước, hệ thống kết cấu hạ tầng với các công trình tầm vóc ở Hà Tĩnh nhiệm kỳ qua đã góp phần mở rộng không gian phát triển, hiện thực hóa khát vọng hùng cường của dân tộc.

Khu thương mại tự do Vũng Áng – lựa chọn chiến lược trong giai đoạn mới 18/01/2026 14:37 Nghiên cứu xây dựng Khu thương mại tự do Vũng Áng là lựa chọn chiến lược để Hà Tĩnh khai thác lợi thế địa phương, mở không gian phát triển mới nhằm tạo động lực tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Hà Tĩnh nỗ lực hoàn thành 5.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2025 - 2030 18/01/2026 09:10 Cả hệ thống chính trị của Hà Tĩnh đang vào cuộc đồng bộ, triển khai quyết liệt các giải pháp để “hiện thực hóa” mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành trên 5.000 căn nhà ở xã hội (NOXH).

Đột phá hạ tầng chiến lược: Mở ra khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới 18/01/2026 05:10 Cùng với cả nước, hạ tầng giao thông bứt phá mạnh mẽ trong nhiệm kỳ qua ở Hà Tĩnh không chỉ tạo “đòn bẩy” quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn thể hiện tư duy, tầm nhìn, khát vọng "vươn xa ra biển lớn".

Phường trung tâm quyết liệt đồng hành GPMB các dự án trọng điểm 17/01/2026 13:47 Coi GPMB là “chìa khóa” mở đường phát triển, phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đã huy động cả hệ thống chính trị, tập trung cao độ gỡ từng “nút thắt” để các dự án triển khai thông suốt.

Việt Nam cần những doanh nghiệp tầm vóc 200-300 tỷ USD dẫn dắt nền kinh tế 15/01/2026 16:25 “Một nền kinh tế quy mô 100 triệu dân, sở hữu nguồn nhân lực dồi dào, thị trường nội địa lớn và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, không thể thiếu những doanh nghiệp tầm cỡ toàn cầu. Và chúng ta cần bắt đầu nhìn điều đó như một mục tiêu chung của quốc gia khi bước vào kỷ nguyên vươn mình” - Chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển chia sẻ với Tiền Phong.

Động lực nào để Hà Tĩnh tăng trưởng hai con số? 15/01/2026 16:18 Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10%, với nền tảng là kết quả tích lũy năm 2025 cùng các động lực tăng trưởng mới đang chuyển hóa thành tăng trưởng thực chất.

Đảm bảo cấp điện an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 15/01/2026 13:15 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà đề nghị Công ty Điện lực Hà Tĩnh tiếp tục bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quốc lộ 8C “thoát ì”, nỗ lực về đích 14/01/2026 10:42 Sau thời gian đình trệ do thời tiết và vướng mắc giải phóng mặt bằng, tuyến quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8A, xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) đến nút giao đường Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh thi công.

Tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư - điểm sáng ở các phường phía Nam Hà Tĩnh 14/01/2026 09:00 Với cách làm quyết liệt, bài bản và sự đồng thuận cao của Nhân dân, các phường phía Nam Hà Tĩnh đã làm tốt công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), góp phần tạo quỹ đất sạch thu hút các nhà đầu tư, dự án lớn…

Hà Tĩnh được Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội hơn 3.500 căn 13/01/2026 10:26 Hà Tĩnh được Chính phủ giao chỉ tiêu phải hoàn thành giai đoạn 2025 - 2030 là 3.548 căn nhà ở xã hội.

UBND tỉnh làm việc với chuyên gia về lập khu thương mại tự do Vũng Áng 09/01/2026 21:30 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định trân trọng cảm ơn các ý kiến tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học để tỉnh tiếp tục thực hiện Đề án Khu thương mại tự do Vũng Áng.

Công bố 2 dự án nạo vét vùng nước hàng hải tại Hà Tĩnh 09/01/2026 09:44 Dự án nạo vét vùng nước hàng hải, đường thủy nội địa tại Hà Tĩnh được nạo vét luồng xuống độ sâu hơn 2,8 m, triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030.

Cung cấp thông tin cho người dân về Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn ở Hồng Lộc 08/01/2026 18:08 Các ngành chức năng Hà Tĩnh đã cung cấp thông tin và tiếp thu nhiều ý kiến, kiến nghị của người dân về Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn ở xã Hồng Lộc.