Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Công nghiệp

[Infographic] KKT Vũng Áng mở rộng gồm những khu vực nào?

Huyền Trang
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã thống nhất chủ trương mở rộng KKT Vũng Áng nhằm tăng quỹ đất để tạo không gian phát triển, xây dựng KKT trở thành trung tâm động lực của tỉnh, vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.

kkt-vung-ang-mo-rong-se-gom-nhung-dia-phuong-nao-8778.png

Tin liên quan

Tags:

#KKT Vũng Áng mở rộng gồm những khu vực nào? #mở rộng KKT Vũng Áng #kkt Vũng Áng

Chủ đề Khu kinh tế Vũng Áng

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Gỡ khó nguồn vật liệu để các dự án sẵn sàng "cất cánh"

Gỡ khó nguồn vật liệu để các dự án sẵn sàng "cất cánh"

Việc tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng là yếu tố mang tính quyết định đến tiến độ công trình và giải ngân vốn đầu tư công. Thời gian qua, Hà Tĩnh đang quyết liệt triển khai các giải pháp mang tính chiến lược nhằm giải bài toán khó này.
Việt Nam cần những doanh nghiệp tầm vóc 200-300 tỷ USD dẫn dắt nền kinh tế

Việt Nam cần những doanh nghiệp tầm vóc 200-300 tỷ USD dẫn dắt nền kinh tế

“Một nền kinh tế quy mô 100 triệu dân, sở hữu nguồn nhân lực dồi dào, thị trường nội địa lớn và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, không thể thiếu những doanh nghiệp tầm cỡ toàn cầu. Và chúng ta cần bắt đầu nhìn điều đó như một mục tiêu chung của quốc gia khi bước vào kỷ nguyên vươn mình” - Chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển chia sẻ với Tiền Phong. 
Quốc lộ 8C “thoát ì”, nỗ lực về đích

Quốc lộ 8C “thoát ì”, nỗ lực về đích

Sau thời gian đình trệ do thời tiết và vướng mắc giải phóng mặt bằng, tuyến quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8A, xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) đến nút giao đường Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh thi công.