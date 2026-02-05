[Infographic] KKT Vũng Áng mở rộng gồm những khu vực nào?

(Baohatinh.vn) - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã thống nhất chủ trương mở rộng KKT Vũng Áng nhằm tăng quỹ đất để tạo không gian phát triển, xây dựng KKT trở thành trung tâm động lực của tỉnh, vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.
Việc tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng là yếu tố mang tính quyết định đến tiến độ công trình và giải ngân vốn đầu tư công. Thời gian qua, Hà Tĩnh đang quyết liệt triển khai các giải pháp mang tính chiến lược nhằm giải bài toán khó này.
Việc đấu giá thành công hàng loạt mỏ khoáng sản tại Hà Tĩnh được kỳ vọng "cởi trói" cho ngành xây dựng khỏi áp lực thiếu hụt vật liệu xây dựng, mang lại niềm tin cho nhà đầu tư và tạo đà bứt phá cho các dự án trọng điểm.
Năm ngân sách 2025 đang bước vào chặng nước rút, áp lực giải ngân vốn đầu tư công ngày càng lớn. Giải pháp đẩy nhanh tiến độ và những điểm nghẽn cần tháo gỡ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Nghiên cứu xây dựng Khu thương mại tự do Vũng Áng là lựa chọn chiến lược để Hà Tĩnh khai thác lợi thế địa phương, mở không gian phát triển mới nhằm tạo động lực tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh.
Cùng với cả nước, hạ tầng giao thông bứt phá mạnh mẽ trong nhiệm kỳ qua ở Hà Tĩnh không chỉ tạo “đòn bẩy” quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn thể hiện tư duy, tầm nhìn, khát vọng "vươn xa ra biển lớn".
“Một nền kinh tế quy mô 100 triệu dân, sở hữu nguồn nhân lực dồi dào, thị trường nội địa lớn và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, không thể thiếu những doanh nghiệp tầm cỡ toàn cầu. Và chúng ta cần bắt đầu nhìn điều đó như một mục tiêu chung của quốc gia khi bước vào kỷ nguyên vươn mình” - Chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển chia sẻ với Tiền Phong.
Với cách làm quyết liệt, bài bản và sự đồng thuận cao của Nhân dân, các phường phía Nam Hà Tĩnh đã làm tốt công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), góp phần tạo quỹ đất sạch thu hút các nhà đầu tư, dự án lớn…