Tổng lực thi công Nhà ở xã hội giai đoạn II, phấn đấu “cất nóc” dịp 19/5

(Baohatinh.vn) - Dự án nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang được các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc thi công gấp rút, phấn đấu cất nóc công trình vào dịp 19/5.
Đến thời điểm này, dự án đã hoàn thành toàn bộ phần móng, đang tập trung thi công phần thân các tòa nhà. Song song với đó, hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh cũng được triển khai đồng bộ nhằm bảo đảm khả năng kết nối khi công trình hoàn thiện. Khối lượng công việc của dự án hiện đạt khoảng 20% tổng tiến độ.
Trên công trường, liên danh các nhà thầu gồm Công ty CP Xây dựng Tân Hải Sơn, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Linh, Công ty CP Phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công nghệ mới Hà Nội, Công ty CP Đầu tư thương mại và xây dựng Đại Nam và Công ty CP Thương mại công nghệ và thiết bị an toàn Tứ Linh đang tổ chức thi công đồng loạt nhiều hạng mục. Hiện các tổ đội thi công huy động hàng trăm công nhân làm việc liên tục.
Cụ thể, hạng mục nhà D có khoảng 50 công nhân; nhà E khoảng 70 công nhân; nhà F khoảng 60 công nhân; khu thương mại khoảng 50 công nhân; ngoài ra còn khoảng 30 công nhân đang thi công hệ thống điện, nước tại công trường.
“Ngay từ mùng 8 Tết, các tổ đội đã đồng loạt ra quân thi công rầm rộ. Hiện công ty huy động gần 80 lao động cùng nhiều máy móc chuyên dụng. Do yêu cầu tiến độ gấp rút nên chúng tôi thường xuyên họp các tổ đội để bố trí nhân lực, vật tư hợp lý, bảo đảm thi công liên tục”, ông Trần Quốc Thắng – Phụ trách thi công Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Linh cho biết.
Trong quá trình triển khai, dự án cũng gặp một số khó khăn khi giá nguyên vật liệu xây dựng có xu hướng tăng, trong khi nguồn nhân công có thời điểm thiếu hụt do nhiều dự án lớn trên địa bàn cùng triển khai sau Tết. Trước những khó khăn đó, ban chỉ huy công trường cùng các nhà thầu vẫn nỗ lực huy động tối đa nhân lực, tổ chức tăng ca, tăng kíp để bảo đảm tiến độ đề ra, đồng thời chú trọng công tác giám sát chất lượng và an toàn lao động.
Hà Nội, ngày 04/03/2026 - VinEnergo công bố kế hoạch phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, trước mắt tập trung tại châu Á và châu Âu với danh mục dự án năng lượng tái tạo có tổng quy mô 10 GW đã chính thức đạt thỏa thuận triển khai.
Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước đã mở ra không gian và tạo động lực mới để thúc đẩy khu vực kinh tế nhà nước thật sự trở thành nền tảng vững chắc, bảo đảm tự chủ chiến lược, tự cường và sức cạnh tranh toàn diện của nền kinh tế.
Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ Đề án cơ cấu lại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn 2035, theo định hướng hình thành Tập đoàn đường sắt quốc gia Việt Nam để đảm nhận vai trò chủ lực trong dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và phát triển công nghiệp đường sắt quốc gia.
Trong sắc xuân mới đang lan khắp KKT Vũng Áng, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh bước vào năm 2026 với tâm thế của một doanh nghiệp bền bỉ vượt qua khó khăn, kiên trì giữ nhịp sản xuất ổn định và duy trì trọn vẹn phúc lợi cho gần 10.000 lao động.
Giữ vai trò trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, công nghiệp Hà Tĩnh đang chuyển mình mạnh mẽ cả về quy mô, chất lượng và chiều sâu. Đây sẽ là nền tảng để tỉnh bước vào “đại lộ” của kỷ nguyên đổi mới và phát triển.
Những ngày cận tết Nguyên đán, trên công trường Nhà máy gia công cơ khí Quang Uy tại Khu công nghiệp Vũng Áng 1 (phường Vũng Áng, Hà Tĩnh), không khí thi đua lao động vẫn diễn ra sôi động, khẩn trương.