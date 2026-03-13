Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Công nghiệp

Tổng lực thi công Nhà ở xã hội giai đoạn II, phấn đấu “cất nóc” dịp 19/5

Sĩ Hoàng - Lê Tuấn
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Dự án nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang được các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc thi công gấp rút, phấn đấu cất nóc công trình vào dịp 19/5.

bqbht_br_21.jpg
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, trên công trường dự án Nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen, không khí thi công diễn ra khẩn trương, nhộn nhịp. Các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, tăng ca tăng kíp để bám sát tiến độ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu “cất nóc” công trình vào dịp 19/5 – Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
bqbht_br_16.jpg
Theo Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh (đơn vị chủ đầu tư), ngay sau Tết, các đơn vị thi công đã nhanh chóng trở lại công trường, triển khai công việc với tinh thần “ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
bqbht_br_14.jpg
bqbht_br_17.jpg
bqbht_br_19.jpg
Đến thời điểm này, dự án đã hoàn thành toàn bộ phần móng, đang tập trung thi công phần thân các tòa nhà. Song song với đó, hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh cũng được triển khai đồng bộ nhằm bảo đảm khả năng kết nối khi công trình hoàn thiện. Khối lượng công việc của dự án hiện đạt khoảng 20% tổng tiến độ.
bqbht_br_15.jpg
Cụ thể, tại các khối nhà ở chính, các hạng mục đang được triển khai đồng loạt. Trong đó, nhà D do Công ty CP Phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công nghệ mới Hà Nội thi công đã đạt gần 25% khối lượng, hoàn thành ép cọc đại trà và thi công kết cấu sàn tầng 5. Nhà E do Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Linh đảm nhận đạt khoảng 26,7%, cũng đã hoàn thành ép cọc và kết cấu sàn tầng 5. Nhà F do Công ty CP Xây dựng Tân Hải Sơn thi công đạt hơn 29% khối lượng và đã thi công đến sàn tầng 6.
bqbht_br_22.jpg
Bên cạnh đó, khu nhà ở thương mại do Công ty CP Xây dựng Tân Hải Sơn thi công đạt hơn 21% khối lượng, cơ bản hoàn thành phần móng và đang tiếp tục triển khai các hạng mục kết cấu. Một số hạng mục hạ tầng quan trọng của dự án cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, trong đó bể phòng cháy chữa cháy đã đạt hơn 70% khối lượng, còn hệ thống đường nội bộ đạt trên 60% khối lượng thi công.
﻿bqbht_br_20.jpg﻿
bqbht_br_2.jpg
﻿bqbht_br_18.jpg
Trên công trường, liên danh các nhà thầu gồm Công ty CP Xây dựng Tân Hải Sơn, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Linh, Công ty CP Phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công nghệ mới Hà Nội, Công ty CP Đầu tư thương mại và xây dựng Đại Nam và Công ty CP Thương mại công nghệ và thiết bị an toàn Tứ Linh đang tổ chức thi công đồng loạt nhiều hạng mục. Hiện các tổ đội thi công huy động hàng trăm công nhân làm việc liên tục.
bqbht_br_1.jpg
bqbht_br_3.jpg
bqbht_br_7.jpg
Cụ thể, hạng mục nhà D có khoảng 50 công nhân; nhà E khoảng 70 công nhân; nhà F khoảng 60 công nhân; khu thương mại khoảng 50 công nhân; ngoài ra còn khoảng 30 công nhân đang thi công hệ thống điện, nước tại công trường.
﻿﻿bqbht_br_13.jpg
bqbht_br_9.jpg
bqbht_br_10.jpg﻿
“Ngay từ mùng 8 Tết, các tổ đội đã đồng loạt ra quân thi công rầm rộ. Hiện công ty huy động gần 80 lao động cùng nhiều máy móc chuyên dụng. Do yêu cầu tiến độ gấp rút nên chúng tôi thường xuyên họp các tổ đội để bố trí nhân lực, vật tư hợp lý, bảo đảm thi công liên tục”, ông Trần Quốc Thắng – Phụ trách thi công Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Linh cho biết.
bqbht_br_5.jpg
bqbht_br_6.jpg
bqbht_br_8.jpg
Trong quá trình triển khai, dự án cũng gặp một số khó khăn khi giá nguyên vật liệu xây dựng có xu hướng tăng, trong khi nguồn nhân công có thời điểm thiếu hụt do nhiều dự án lớn trên địa bàn cùng triển khai sau Tết. Trước những khó khăn đó, ban chỉ huy công trường cùng các nhà thầu vẫn nỗ lực huy động tối đa nhân lực, tổ chức tăng ca, tăng kíp để bảo đảm tiến độ đề ra, đồng thời chú trọng công tác giám sát chất lượng và an toàn lao động.
bqbht_br_11.jpg
Dự án Nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen được kỳ vọng góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, cán bộ, công chức, viên chức và công nhân các khu công nghiệp lân cận. Công trình không chỉ mang ý nghĩa an sinh xã hội mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang đô thị.
bqbht_br_12.jpg
"Ngay sau Tết Nguyên đán 2026, chúng tôi đã chỉ đạo các nhà thầu nhanh chóng ổn định tổ chức thi công, huy động tối đa nhân lực, máy móc và vật tư để triển khai đồng loạt các hạng mục. Chủ đầu tư đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tại công trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn về nhân lực, vật liệu nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn lao động. Mục tiêu của dự án là phấn đấu cất nóc công trình vào dịp 19/5 và hoàn thành, đưa các căn hộ vào sử dụng trong quý IV/2026", ông Hồ Anh Tuấn – Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh cho biết.

Tin liên quan

Tags:

#Nhà ở xã hội #quy định mua nhà ở xã hội #chỉ tiêu nhà ở xã hội #Hà Tĩnh xây dựng nhà ở xã hội #hồ sơ mua nhà ở xã hội #ai được mua nhà ở xã hội #dự án thí điểm nhà ở xã hội

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị: Bệ phóng thể chế cho kinh tế nhà nước

Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị: Bệ phóng thể chế cho kinh tế nhà nước

Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước đã mở ra không gian và tạo động lực mới để thúc đẩy khu vực kinh tế nhà nước thật sự trở thành nền tảng vững chắc, bảo đảm tự chủ chiến lược, tự cường và sức cạnh tranh toàn diện của nền kinh tế.
Đề xuất thành lập Tập đoàn đường sắt quốc gia Việt Nam

Đề xuất thành lập Tập đoàn đường sắt quốc gia Việt Nam

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ Đề án cơ cấu lại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn 2035, theo định hướng hình thành Tập đoàn đường sắt quốc gia Việt Nam để đảm nhận vai trò chủ lực trong dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và phát triển công nghiệp đường sắt quốc gia.
Tết "không nghỉ" tại Khu kinh tế Vũng Áng

Tết "không nghỉ" tại Khu kinh tế Vũng Áng

Dịp Tết tại KKT Vũng Áng Hà Tĩnh, cảng biển, nhà máy điện, kho nhiên liệu và lò cao vẫn sáng đèn, giữ nhịp sản xuất liên tục, tạo đà tăng trưởng ngay từ quý I.
Miệt mài bên từng tổ máy phát điện

Miệt mài bên từng tổ máy phát điện

Những ngày đầu năm mới, đội ngũ kỹ sư các nhà máy sản xuất điện ở Hà Tĩnh vẫn miệt mài bên từng tổ máy, theo dõi từng thông số kỹ thuật để nối liền mạch điện quốc gia.
Thầm lặng canh giữ nguồn sáng mùa xuân

Thầm lặng canh giữ nguồn sáng mùa xuân

Ngày đầu năm mới, khi người người đang sum vầy bên gia đình thì những cán bộ, công nhân ngành Điện Hà Tĩnh vẫn lặng lẽ giữ mạch sáng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Sông Trí định hình tầm vóc đô thị trung tâm

Sông Trí định hình tầm vóc đô thị trung tâm

Những ngày đầu xuân 2026, trong sắc trời trong trẻo và nhịp sống mới lan tỏa khắp vùng Nam Hà Tĩnh, phường Sông Trí bước vào năm mới với tâm thế tự tin, khí thế và đầy triển vọng.