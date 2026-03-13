Tổng lực thi công Nhà ở xã hội giai đoạn II, phấn đấu “cất nóc” dịp 19/5

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đạt doanh thu hơn 1.800 tỷ đồng 07/03/2026 09:07 Hai tháng đầu năm, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) hòa lưới quốc gia 1.102 triệu kWh; cho thấy sự chủ động nguồn nhiên liệu và tận dụng tốt cơ chế điều hành của ngành điện.

Động lực nào đưa chỉ số sản xuất công nghiệp bứt phá đầu năm? 05/03/2026 15:00 Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng cao không chỉ cho thấy sự phục hồi sau thiên tai và biến động thị trường, mà còn phản ánh sự dịch chuyển trong cấu trúc động lực tăng trưởng của Hà Tĩnh.

Các dự án tu bổ Khu mộ và Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú kịp "về đích" trước 30/4/2026? 05/03/2026 14:53 Theo kế hoạch, các dự án tu bổ Khu mộ và Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) hoàn thành vào ngày 30/4/2026. Tuy nhiên, hiện khối lượng thi công trên công trường vẫn còn khá lớn.

Viettel công bố thúc đẩy lộ trình, hướng tới thương mại hóa 6G từ năm 2029 05/03/2026 08:47 Tại MWC Barcelona 2026, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) công bố tăng tốc nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ 6G do Viettel làm chủ.

VinEnergo công bố chiến lược toàn cầu - Triển khai danh mục 10 GW năng lượng tái tạo quốc tế đầu tiên 04/03/2026 13:25 Hà Nội, ngày 04/03/2026 - VinEnergo công bố kế hoạch phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, trước mắt tập trung tại châu Á và châu Âu với danh mục dự án năng lượng tái tạo có tổng quy mô 10 GW đã chính thức đạt thỏa thuận triển khai.

Chè Hà Tĩnh "ách tắc" đường xuất khẩu vì ảnh hưởng chiến sự ở Iran 04/03/2026 05:15 12 container hàng xuất khẩu trị giá gần 20 tỷ đồng của Công ty CP Chè Hà Tĩnh đang mắc kẹt tại cảng quốc tế do ảnh hưởng xung đột Mỹ - Iran, khiến doanh nghiệp đội chi phí phát sinh.

Điện lực Hà Tĩnh tra soát công tơ, minh bạch hóa đơn tiền điện 03/03/2026 13:51 Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã tiến hành phúc tra, kiểm soát chỉ số công tơ trong kỳ ghi hoá đơn tiền điện tháng 2/2026, đảm bảo minh bạch, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

VinFast đầu tư gần 13.300 tỷ đồng xây Nhà máy sản xuất xe máy điện tại Hà Tĩnh 28/02/2026 16:38 Dự án Nhà máy sản xuất xe máy điện Vinfast Hà Tĩnh sẽ xây dựng nhà xưởng trong quý I/2026 và sản xuất đại trà từ quý II/2026.

Hà Tĩnh thu 1.221 tỷ đồng từ thuế xuất nhập khẩu 28/02/2026 05:27 2 tháng đầu năm 2026, số thu thuế xuất nhập khẩu qua địa bàn Hà Tĩnh của Chi cục Hải quan Khu vực XI đạt 1.221 tỷ đồng, đạt 15,6% dự toán được giao.

Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy thép Vinmetal gần 80.000 tỷ đồng 27/02/2026 16:36 Nhà máy thép Vinmetal Hà Tĩnh tại Khu kinh tế Vũng Áng dự kiến thực hiện trên tổng diện tích hơn 460 ha, tổng mức đầu tư gần 80.000 tỷ đồng.

Nhiệt điện Vũng Áng 2: Vững nhịp vận hành, mở đà tăng trưởng 27/02/2026 12:14 Tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2, khí thế thi đua lao động đang diễn ra hết sức khẩn trương, bảo đảm dòng điện an toàn, ổn định, tạo động lực phát triển mới cho Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh có thêm cơ sở gia công may bao bì ở xã miền núi 26/02/2026 10:32 Khi đi vào hoạt động, cơ sở gia công may bao bì tại thôn Thanh Bình (xã Mai Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) của Công ty CP Bao bì Sông La Xanh sẽ tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 150 lao động.

Ngành điện Hà Tĩnh chủ động, linh hoạt trong mọi kịch bản phụ tải 25/02/2026 13:44 Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, điện năng sinh hoạt trung bình trên địa bàn Hà Tĩnh đạt 4,48 triệu kWh, tăng 32,25% so với 1 tuần trước đó.

Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị: Bệ phóng thể chế cho kinh tế nhà nước 25/02/2026 09:54 Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước đã mở ra không gian và tạo động lực mới để thúc đẩy khu vực kinh tế nhà nước thật sự trở thành nền tảng vững chắc, bảo đảm tự chủ chiến lược, tự cường và sức cạnh tranh toàn diện của nền kinh tế.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh "Ăn Tết gọn, làm việc sớm"! 24/02/2026 10:00 Các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh nhanh chóng đẩy mạnh sản xuất ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày còn xuân.

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra, động viên sản xuất đầu năm Bính Ngọ 23/02/2026 12:29 Sáng 23/2, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tham gia phát động tết trồng cây tại phường Sông Trí và đi kiểm tra sản xuất đầu Xuân Bính Ngọ 2026 tại một số địa phương.

Vũng Áng - từ trung tâm công nghiệp đến khu thương mại tự do 22/02/2026 05:20 Từ nền tảng trung tâm công nghiệp - năng lượng - cảng biển, Vũng Áng (Hà Tĩnh) hội tụ điều kiện để bước sang giai đoạn mới: xây dựng khu thương mại tự do.

Thủy sản Nam Hà Tĩnh "lột xác", mở ra cơ hội việc làm mới cho nhiều lao động 21/02/2026 05:35 Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong chế biến thủy sản, Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh đã đầu tư 200 tỷ đồng cho hệ thống sản xuất đồng bộ, hiện đại.

Cảng Vũng Áng đón chuyến tàu “xông đất” Xuân Bính Ngọ 20/02/2026 12:18 Trưa mùng 4 Tết, cảng Vũng Áng đã đón chuyến tàu đầu tiên cập cảng bốc xếp hàng hóa, mang theo hy vọng về sự khởi đầu thuận lợi của hoạt động vận tải biển Hà Tĩnh.

Đề xuất thành lập Tập đoàn đường sắt quốc gia Việt Nam 19/02/2026 15:36 Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ Đề án cơ cấu lại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn 2035, theo định hướng hình thành Tập đoàn đường sắt quốc gia Việt Nam để đảm nhận vai trò chủ lực trong dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và phát triển công nghiệp đường sắt quốc gia.

Tết "không nghỉ" tại Khu kinh tế Vũng Áng 19/02/2026 10:25 Dịp Tết tại KKT Vũng Áng Hà Tĩnh, cảng biển, nhà máy điện, kho nhiên liệu và lò cao vẫn sáng đèn, giữ nhịp sản xuất liên tục, tạo đà tăng trưởng ngay từ quý I.

Formosa Hà Tĩnh vượt khó, nắm chắc thời cơ, tạo đà tăng trưởng mới 19/02/2026 05:30 Trong sắc xuân mới đang lan khắp KKT Vũng Áng, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh bước vào năm 2026 với tâm thế của một doanh nghiệp bền bỉ vượt qua khó khăn, kiên trì giữ nhịp sản xuất ổn định và duy trì trọn vẹn phúc lợi cho gần 10.000 lao động.

Công nghiệp – trụ đỡ chiến lược trong bản đồ phát triển của Hà Tĩnh 18/02/2026 11:36 Giữ vai trò trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, công nghiệp Hà Tĩnh đang chuyển mình mạnh mẽ cả về quy mô, chất lượng và chiều sâu. Đây sẽ là nền tảng để tỉnh bước vào “đại lộ” của kỷ nguyên đổi mới và phát triển.

Miệt mài bên từng tổ máy phát điện 18/02/2026 11:11 Những ngày đầu năm mới, đội ngũ kỹ sư các nhà máy sản xuất điện ở Hà Tĩnh vẫn miệt mài bên từng tổ máy, theo dõi từng thông số kỹ thuật để nối liền mạch điện quốc gia.

Thầm lặng canh giữ nguồn sáng mùa xuân 17/02/2026 15:00 Ngày đầu năm mới, khi người người đang sum vầy bên gia đình thì những cán bộ, công nhân ngành Điện Hà Tĩnh vẫn lặng lẽ giữ mạch sáng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Giải mã kỷ lục thu ngân sách nội địa của Hà Tĩnh 17/02/2026 07:00 Năm 2025 khép lại với dấu ấn rực rỡ khi ngành Thuế Hà Tĩnh lần đầu tiên cán mốc số thu đạt hơn 14.692 tỷ đồng, điểm thêm gam màu tươi sáng trong bức tranh phát triển KT-XH tỉnh nhà.

Đảm bảo thông quan xuyên Tết tại các cửa khẩu ở Hà Tĩnh 16/02/2026 05:30 Từ cửa khẩu đường bộ đến đường biển của Hà Tĩnh, lực lượng hải quan duy trì trực 24/7 để bảo đảm thông quan nhanh chóng, an toàn cho hàng hóa và hành khách trong suốt kỳ nghỉ Tết.

Sông Trí định hình tầm vóc đô thị trung tâm 15/02/2026 05:00 Những ngày đầu xuân 2026, trong sắc trời trong trẻo và nhịp sống mới lan tỏa khắp vùng Nam Hà Tĩnh, phường Sông Trí bước vào năm mới với tâm thế tự tin, khí thế và đầy triển vọng.