Giải mã kỷ lục thu ngân sách nội địa của Hà Tĩnh

Mạnh mẽ “chuyển mình” trong kỷ nguyên mới

Bước vào kỷ nguyên vươn mình cùng dân tộc, ngành Thuế Hà Tĩnh trải qua 2 lần “khắc nhập, khắc xuất” với các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị (cũ). Từ 1/7/2025, đơn vị chính thức mang tên Thuế tỉnh Hà Tĩnh, đảm bảo đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Dưới sự chỉ đạo linh hoạt của Cục Thuế và UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ngành thuế đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách.

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế trao giấy khen của Cục trưởng Cục Thuế cho Thuế tỉnh Hà Tĩnh vì đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2025.

Ông Nguyễn Đình Diệu - Trưởng phòng Nghiệp vụ, dự toán, pháp chế (Thuế tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: “Trong bối cảnh khó khăn khi vừa sắp xếp tổ chức bộ máy, vừa thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị luôn bám sát phong trào thi đua phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch HĐND tỉnh giao. Từ chỉ tiêu chung, chúng tôi đã chủ động giao chỉ tiêu phấn đấu cho các phòng, các chi cục theo từng quý, từng tháng. Cùng với đó, toàn ngành tập trung cho kỷ nguyên số hóa, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế và làm tốt các mặt công tác nội ngành để phấn đấu thu ngân sách Nhà nước đạt mức cao nhất”.

Với ngành Thuế Hà Tĩnh, đây là năm “chuyển mình” chưa từng có với nhiều cơ chế, chính sách mới được ban hành nhằm phù hợp với tiến trình cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành và yêu cầu hội nhập. Kỷ nguyên số hóa ngành thuế được triển khai toàn diện với các chương trình lớn như: chuẩn hóa mã số thuế thu nhập cá nhân, áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đưa vào ứng dụng bản đồ số hộ kinh doanh, chuyển đổi hộ khoán sang kê khai…

Cán bộ Thuế tỉnh Hà Tĩnh tăng cường "đi từng ngõ, gõ từng hộ" để tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ nộp thuế khoán sang kê khai.

Ông Trương Quang Long - Trưởng Thuế tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Việc tinh gọn bộ máy, chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cùng hệ thống chính sách mới đã tạo môi trường thuận lợi cho người nộp thuế mở rộng sản xuất, lưu thông hàng hóa và nâng cao ý thức chấp hành, qua đó nuôi dưỡng nguồn thu. Các gói hỗ trợ về miễn, giảm, gia hạn thuế của Quốc hội và Chính phủ cũng kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp (DN), tạo thêm dư địa tăng thu cho ngân sách”.

Một trong những điểm nổi bật nhất của năm 2025 là cách ngành thuế “đi tận nơi, nắm tận việc”. Các nguồn thu hiện hữu được khai thác triệt để như: thuế nhà thầu từ các DN ngoài tỉnh thi công trên địa bàn; thuế tài nguyên - môi trường; kinh doanh dịch vụ, khách sạn, ăn uống; khu vực ngoài quốc doanh… Song song với đó, nguồn thu mới cũng được mở rộng như: thương mại điện tử, nền tảng số, dịch vụ trực tuyến… Các hộ kinh doanh được rà soát, bóc tách để đưa vào quản lý thuế đầy đủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân của Thuế tỉnh Hà Tĩnh có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2025.

Công tác kiểm tra thuế được tăng cường theo đánh giá rủi ro. Những DN kê khai thấp, có lãi nhưng báo lỗ, bán hàng không xuất hóa đơn, giao dịch không minh bạch đều được đưa vào diện giám sát. Nhờ đó, nhiều trường hợp kê khai, quyết toán, hoàn thuế không đúng quy định bị phát hiện và xử lý kịp thời. Chất lượng tờ khai nộp đúng hạn tăng mạnh.

Tốp 3 khu vực Bắc Trung Bộ

Với nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt, Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách được giao năm 2025, vươn lên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng khu vực Bắc Trung bộ (sau Thanh Hóa, Nghệ An). Tính đến hết ngày 31/12, đơn vị thu ngân sách đạt 14.692 tỷ đồng, đạt 204,9% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 166,95% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 43% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: thu thuế, phí đạt 8.391 tỷ đồng, đạt 123,4% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 17% so với cùng kỳ năm trước; thu tiền sử dụng đất đạt 6.301 tỷ đồng, đạt 315% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 80% so với cùng kỳ năm trước.

Số thu ngân sách nội địa tăng cao nhờ khoản thu đột biến từ nộp thuế GTGT theo kết luận thanh tra Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Toàn tỉnh có 13/15 khoản thu hoàn thành vượt dự toán HĐND tỉnh giao. Nổi bật như: Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài; thu từ khu vực ngoài quốc doanh; thuế thu nhập cá nhân; lệ phí trước bạ; thu tiền sử dụng đất... Theo địa bàn, 100% xã, phường thu hoàn thành kế hoạch; trong đó có 20 địa bàn thu đạt trên 300% so với kế hoạch tỉnh giao như các xã, phường Hà Huy Tập, xã Thạch Xuân, xã Toàn Lưu, Bắc Hồng Lĩnh, Nam Hồng Lĩnh, Nghi Xuân, Sơn Tây...

Đáng chú ý, trong kỷ lục thu năm nay có hơn 2.000 tỷ đồng khoản thu đột biến từ: nộp thuế GTGT theo kết luận thanh tra Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh; các khoản thu từ nhà thầu và mỏ của dự án xây dựng cao tốc Bắc - Nam; thu từ các nhà thầu chính dự án Nhiệt điện Vũng Áng 2; chuyển kinh phí tiền tiết kiệm chi 5% năm 2024 cấp huyện, xã; thu nợ Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành; thu phát sinh ngoại tỉnh Công ty CP Nhiên liệu Phúc Lâm - Chi nhánh Hà Tĩnh; thu hồi đất trồng lúa dự án VSIP; thu từ thuế mua bán, chuyển nhượng bất động sản...

Công ty CP Dược Hà Tĩnh đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh, góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương.

Kết quả thu năm 2025 tiếp thêm động lực để toàn ngành bước vào hành trình mới. Năm 2026, đơn vị được HĐND tỉnh giao dự toán thu ngân sách 11.600 tỷ đồng. Đây là mức giao thu cao nhất từ trước đến nay. Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, cùng với sự nỗ lực của ngành thuế, thời gian tới đề nghị các cấp ủy, chính quyền tập trung tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ các dự án và tạo môi trường thuận lợi để DN đầu tư, SXKD hiệu quả, qua đó tăng thu ngân sách. Đồng thời, hệ thống chính trị phải đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật thuế và phối hợp chặt chẽ với ngành thuế để khai thác hiệu quả các nguồn thu. UBND tỉnh cũng cần chỉ đạo các ngành thường xuyên kiểm tra, đối thoại, kịp thời xử lý kiến nghị nhằm hỗ trợ DN ổn định và phát triển. Ông Trương Quang Long - Trưởng Thuế tỉnh Hà Tĩnh

Doanh nghiệp hoạt động sôi động qua cảng biển góp phần tạo động lực tăng thu ngân sách năm 2026.

Năm 2026, ngành thuế kỳ vọng khó khăn qua đi, hoạt động của DN khôi phục đà tăng trưởng sẽ đóng góp nguồn thu bền vững cho địa phương. Với quyết tâm chính trị cao, Thuế tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục nối dài bảng thành tích “số thu năm sau luôn cao hơn năm trước” để đưa kết quả thu ngân sách của Hà Tĩnh chinh phục đỉnh cao mới, góp phần cùng tỉnh nhà hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.