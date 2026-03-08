Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Công nghiệp

Đốt lò vận hành nhà máy luyện kim màu đầu tiên ở Hà Tĩnh

Phan Trâm
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Nhà máy luyện kim màu của Công ty TNHH Vật liệu luyện kim Lirr Việt Nam (Vũng Áng) chính thức đốt lò sản xuất, mở ra kỳ vọng lớn trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế Hà Tĩnh.

bqbht_br_3.jpg
bqbht_br_9317.jpg
Sau hơn 10 tháng thi công (từ tháng 4/2025 đến nay), nhà máy sản xuất tinh luyện hợp kim Ferro Chromnium của Công ty TNHH Vật liệu luyện kim Lirr Việt Nam (đóng tại phường Vũng Áng) đã chính thức khánh thành và đi vào hoạt động, đánh dấu dự án FDI đầu tiên của Hà Tĩnh trong lĩnh vực tinh luyện hợp kim màu.
bqbht_br_9335.jpg
bqbht_br_9382.jpg
Ngay sau lễ cắt băng khánh thành, Công ty TNHH Vật liệu luyện kim Lirr Việt Nam đã triển khai nghi thức đốt lò vận hành nhà máy.
bqbht_br_9436.jpg
Ông Triệu Vỹ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Vật liệu luyện kim Lirr Việt Nam (mũ vàng - PV) chia sẻ: "Dự án không xây dựng công trình mà lắp đặt dây chuyền thiết bị trên nền diện tích nhà xưởng được thuê lại. Theo đó, tổng mức đầu tư cho dây chuyền thiết bị khoảng 44,6 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là sản xuất hợp kim crôm, măng gan, niken từ tinh chế điện phân và nhôm, kim loại vụn".﻿
bqbht_br_9382.jpg
Với công suất thiết kế 12.000 tấn sản phẩm/năm, nhà máy sản xuất tinh luyện hợp kim Ferro Chromnium của Công ty TNHH Vật liệu luyện kim Lirr Việt Nam đang trở thành công xưởng cung cấp nguyên liệu đầu vào cho ngành công nghiệp luyện thép không gỉ, thép chịu nhiệt của Việt Nam và các nước phụ cận.
bqbht_br_9386.jpg
Để sản xuất mẻ sản phẩm đầu tiên, Công ty TNHH Vật liệu luyện kim Lirr Việt Nam sử dụng hơn 10 tấn nguyên liệu, bao gồm: quặng crôm, vôi và quặng silic. Toàn bộ được nhập khẩu 100% từ nước ngoài.
bqbht_br_9409.jpg
bqbht_br_9402.jpg
bqbht_br_9404.jpg
Nguyên liệu được dây chuyền vận chuyển tự động vào lò luyện để luyện thành hợp kim Ferro Chromnium, được kiểm soát và điều khiển bằng hệ thống máy vi tính.
bqbht_br_9422.jpg
Anh Phạm Xuân Việt - Kỹ sư nhà máy Công ty TNHH Vật liệu luyện kim Lirr Việt Nam cho biết: "Nguyên liệu được tự động phối liệu trên dây chuyền, sau đó cho vào lò luyện. Sau quá trình tinh luyện sẽ tạo nên hợp kim ở dạng chất lỏng. Chất lỏng này sẽ được vận hành tự động ra quy trình đúc, tinh chỉnh và đóng gói".
bqbht_br_2.jpg
bqbht_br_1.jpg
Sau hơn 3h tinh luyện, mẻ thành phẩm đầu tiên đã được ra lò.
bqbht_br_9360.jpg
bqbht_br_9358.jpg
Thành phẩm hợp kim Ferro Chromnium sau tinh luyện.
bqbht_br_9363.jpg
Với hơn 10 tấn nguyên liệu, mẻ thành phẩm đầu tiên đã thu về 3 tấn thành phẩm hợp kim Ferro Chromnium. Sản phẩm sẽ được xuất khẩu ra thị trường quốc tế với giá từ 70 - 80 triệu đồng/tấn.

Nhà máy sản xuất tinh luyện Ferro Chromnium Cacbon thấp của Công ty TNHH Vật liệu luyện kim Lirr Việt Nam chính thức đốt lò đã mở ra kỳ vọng lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, nhất là trong lĩnh vực luyện kim; qua đó phát huy lợi thế về chế biến sâu khoáng sản, giảm xuất khẩu quặng thô, tăng giá trị sản phẩm. Bên cạnh đó, dự án đi vào hoạt động chắc chắn sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư thứ cấp vào Khu kinh tế Vũng Áng, qua đó sẽ tạo việc làm và tăng thu ngân sách cho địa phương.

Ông Võ Tá Nghĩa - Phó Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

Tin liên quan

Tags:

#Khu kinh tế Vũng Áng #sản xuất công nghiệp Hà Tĩnh #dự án mới

Chủ đề Khu kinh tế Vũng Áng

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị: Bệ phóng thể chế cho kinh tế nhà nước

Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị: Bệ phóng thể chế cho kinh tế nhà nước

Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước đã mở ra không gian và tạo động lực mới để thúc đẩy khu vực kinh tế nhà nước thật sự trở thành nền tảng vững chắc, bảo đảm tự chủ chiến lược, tự cường và sức cạnh tranh toàn diện của nền kinh tế.
Đề xuất thành lập Tập đoàn đường sắt quốc gia Việt Nam

Đề xuất thành lập Tập đoàn đường sắt quốc gia Việt Nam

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ Đề án cơ cấu lại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn 2035, theo định hướng hình thành Tập đoàn đường sắt quốc gia Việt Nam để đảm nhận vai trò chủ lực trong dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và phát triển công nghiệp đường sắt quốc gia.
Tết "không nghỉ" tại Khu kinh tế Vũng Áng

Tết "không nghỉ" tại Khu kinh tế Vũng Áng

Dịp Tết tại KKT Vũng Áng Hà Tĩnh, cảng biển, nhà máy điện, kho nhiên liệu và lò cao vẫn sáng đèn, giữ nhịp sản xuất liên tục, tạo đà tăng trưởng ngay từ quý I.
Miệt mài bên từng tổ máy phát điện

Miệt mài bên từng tổ máy phát điện

Những ngày đầu năm mới, đội ngũ kỹ sư các nhà máy sản xuất điện ở Hà Tĩnh vẫn miệt mài bên từng tổ máy, theo dõi từng thông số kỹ thuật để nối liền mạch điện quốc gia.
Thầm lặng canh giữ nguồn sáng mùa xuân

Thầm lặng canh giữ nguồn sáng mùa xuân

Ngày đầu năm mới, khi người người đang sum vầy bên gia đình thì những cán bộ, công nhân ngành Điện Hà Tĩnh vẫn lặng lẽ giữ mạch sáng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Sông Trí định hình tầm vóc đô thị trung tâm

Sông Trí định hình tầm vóc đô thị trung tâm

Những ngày đầu xuân 2026, trong sắc trời trong trẻo và nhịp sống mới lan tỏa khắp vùng Nam Hà Tĩnh, phường Sông Trí bước vào năm mới với tâm thế tự tin, khí thế và đầy triển vọng.
Thắp sáng niềm tin, khơi nguồn phát triển

Thắp sáng niềm tin, khơi nguồn phát triển

Trong bản hòa ca mùa xuân, Công ty Điện lực Hà Tĩnh vẫn bền bỉ đảm bảo dòng điện đến từng nhà máy, từng nếp nhà, thắp lên ánh sáng góp phần đưa Hà Tĩnh không ngừng vươn tới.
Nâng tầm chất lượng dịch vụ cấp nước sạch ở Hà Tĩnh

Nâng tầm chất lượng dịch vụ cấp nước sạch ở Hà Tĩnh

Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh đã nỗ lực mở rộng mạng lưới, nâng công suất các nhà máy, đồng thời chú trọng đầu tư, cải tiến công nghệ để nâng tầm chất lượng sản phẩm nước sạch phục vụ khách hàng, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh nhà.