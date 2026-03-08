Đốt lò vận hành nhà máy luyện kim màu đầu tiên ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nhà máy luyện kim màu của Công ty TNHH Vật liệu luyện kim Lirr Việt Nam (Vũng Áng) chính thức đốt lò sản xuất, mở ra kỳ vọng lớn trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế Hà Tĩnh.
Sau hơn 10 tháng thi công (từ tháng 4/2025 đến nay), nhà máy sản xuất tinh luyện hợp kim Ferro Chromnium của Công ty TNHH Vật liệu luyện kim Lirr Việt Nam (đóng tại phường Vũng Áng) đã chính thức khánh thành và đi vào hoạt động, đánh dấu dự án FDI đầu tiên của Hà Tĩnh trong lĩnh vực tinh luyện hợp kim màu.
Ngay sau lễ cắt băng khánh thành, Công ty TNHH Vật liệu luyện kim Lirr Việt Nam đã triển khai nghi thức đốt lò vận hành nhà máy.
Nguyên liệu được dây chuyền vận chuyển tự động vào lò luyện để luyện thành hợp kim Ferro Chromnium, được kiểm soát và điều khiển bằng hệ thống máy vi tính.
Sau hơn 3h tinh luyện, mẻ thành phẩm đầu tiên đã được ra lò.
Thành phẩm hợp kim Ferro Chromnium sau tinh luyện.
Nhà máy sản xuất tinh luyện Ferro Chromnium Cacbon thấp của Công ty TNHH Vật liệu luyện kim Lirr Việt Nam chính thức đốt lò đã mở ra kỳ vọng lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, nhất là trong lĩnh vực luyện kim; qua đó phát huy lợi thế về chế biến sâu khoáng sản, giảm xuất khẩu quặng thô, tăng giá trị sản phẩm. Bên cạnh đó, dự án đi vào hoạt động chắc chắn sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư thứ cấp vào Khu kinh tế Vũng Áng, qua đó sẽ tạo việc làm và tăng thu ngân sách cho địa phương.
