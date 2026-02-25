Ngành điện Hà Tĩnh chủ động, linh hoạt trong mọi kịch bản phụ tải

Điện năng sinh hoạt trung bình trên địa bàn Hà Tĩnh đạt 4,48 triệu kWh tăng 32,25% so với tuần trước kỳ nghỉ Tết.

Theo thống kê của ngành điện, ngay từ ngày 27, 28 tháng Chạp, phụ tải điện sinh hoạt trên toàn tỉnh đã bắt đầu tăng nhanh. Đỉnh điểm từ các ngày từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, khi phần lớn người dân nghỉ ngơi, sum họp gia đình, tổ chức gặp mặt, vui xuân. Qua theo dõi hệ thống, điện năng sinh hoạt trung bình trên địa bàn Hà Tĩnh đạt 4,48 triệu kWh, tăng 32,25% so với tuần trước kỳ nghỉ Tết.

Ông Mai Thanh Tùng - Trưởng phòng Điều độ (Công ty Điện lực Hà Tĩnh) cho biết: “Trong 9 ngày nghỉ Tết, phụ tải điện sinh hoạt trên toàn tỉnh tăng mạnh do nhu cầu sử dụng của người dân tăng cao. Năm nay, thời tiết khá tốt, không xảy ra mưa rét đã tạo điều kiện cho các hoạt động vui chơi, giải trí cũng như việc tổ chức liên hoan, gặp mặt đầu xuân, góp phần tăng cao nhu cầu sử dụng điện trong khu vực dân cư, từ đó đẩy sản lượng điện tăng”.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện dịp Tết, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã xây dựng phương án cung ứng điện chi tiết, sát với thực tế phụ tải từng khu vực. Các đội điện lực trực thuộc tổ chức tổng kiểm tra lưới điện trung, hạ áp; rà soát, xử lý các điểm xung yếu; cân pha, san tải các trạm biến áp nhằm giảm nguy cơ đầy tải, quá tải cục bộ.

Cùng đó, thời điểm cao điểm phụ tải dịp Tết trùng với kỳ ghi chỉ số công tơ tiền điện tháng 2. Do nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong những ngày nghỉ lễ, sản lượng điện tiêu thụ của nhiều hộ gia đình có thể tăng mạnh, dẫn đến hóa đơn tiền điện cao hơn so với các tháng bình thường. Trước tình hình đó, ngành điện đã chủ động thông tin rộng rãi, gửi tin nhắn khuyến nghị khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; đồng thời giải thích rõ nguyên nhân sản lượng điện tăng đột biến để người dân nắm bắt và chia sẻ. Bên cạnh đó, đơn vị cũng xây dựng phương án, kế hoạch rà soát, kiểm tra hệ thống đo đếm, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh, bảo đảm tính chính xác, minh bạch trong ghi chỉ số và tính tiền điện.

Các đội điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Hà Tĩnh chủ động tổ chức tổng kiểm tra lưới điện; rà soát, xử lý các điểm xung yếu; cân pha, san tải các trạm biến áp.

Sau kỳ nghỉ Tết, phụ tải điện được dự báo sẽ có sự điều chỉnh khi các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trở lại. Nếu như trong những ngày đầu xuân, điện năng tăng chủ yếu ở khu vực dân cư thì ngay sau những kỳ nghỉ, “đầu tàu” tiêu thụ điện sẽ chuyển dần sang khối sản xuất – kinh doanh. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn đã khởi động lại dây chuyền, tăng ca, đẩy mạnh sản xuất để bù tiến độ sau kỳ nghỉ dài ngày, theo đó đã phụ tải công nghiệp tăng nhanh. Những ngành có mức tiêu thụ điện lớn như: sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông – lâm - thủy sản, dệt may, cơ khí…

Đội Quản lý Điện lực khu vực Can Lộc kiểm tra đường dây, đảm bảo cấp điện phục vụ lễ hội Chùa Hương Tích và các hoạt động, địa điểm du lịch tâm linh trên địa bàn.

Cùng với đảm bảo cấp điện, đáp ứng nhu cầu dòng chảy của nền kinh tế, tháng 2 và tháng 3 cũng là thời điểm tập trung nhiều lễ hội văn hoá, hoạt động du lịch tâm linh như: lễ hội Chùa Hương Tích (mùng 6 Tết), Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông năm 2026 (từ ngày 1/3/2026), các điểm du lịch tâm linh, văn hoá như: Ngã ba Đồng Lộc, đền thờ Chế thắng Phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu, Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du, Khu lưu niệm Nguyễn Công Trứ, Hải Thượng Lãn Ông, Khu du lịch Thiên Cầm… Hệ thống chiếu sáng, âm thanh, sân khấu phục vụ lễ hội cùng lượng du khách tập trung đông trong cùng thời điểm khiến phụ tải các khu vực diễn ra lễ hội có sự gia tăng đột biến theo từng khung giờ.

Đảm bảo yêu cầu cấp điện, ngành điện Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đội điện lực chủ động rà soát phương án cấp điện tại từng địa điểm, kiểm tra kỹ lưỡng trạm biến áp, đường dây; bố trí máy phát dự phòng tại những khu vực trọng điểm, sẵn sàng xử lý nhanh nếu xảy ra sự cố.

Ông Nguyễn Cao Cảnh - Đội phó Đội Quản lý Điện lực khu vực Can Lộc cho biết: “Địa bàn tập trung nhiều lễ hội văn hoá, địa chỉ du lịch tâm linh, đặc biệt là lễ hội chùa Hương Tích (mùng 6 Tết), đơn vị đã xây dựng các kịch bản vận hành linh hoạt theo từng mức phụ tải, tăng cường kiểm tra các vị trí xung yếu để phòng ngừa sự cố từ sớm. Riêng trong lễ khai mạc lễ hội Chùa Hương Tích, đội bố trí 2 máy phát điện 7,5kVA đảm bảo nguồn điện an toàn, ổn định phục vụ suốt thời gian diễn ra lễ hội và phục vụ bà con thập phương về chiêm bái, tham quan”.

﻿ Từ cuối tháng 2, các doanh nghiệp đã bắt đầu tăng tốc sản xuất, kinh doanh, kéo theo các phụ tải tăng nhanh.

Theo dự báo của Công ty Điện lực Hà Tĩnh, tổng điện năng sinh hoạt trung bình của toàn tỉnh trong tháng 2 dự kiến đạt 126,143 triệu kWh và sẽ còn tăng cao trong những tháng tới, khi thời tiết bắt đầu vào mùa nắng nóng. Cùng với công tác vận hành an toàn, ổn định lưới điện, xây dựng phương án vận hành linh hoạt theo từng kịch bản phụ tải, ngành điện Hà Tĩnh khuyến cáo người dân, doanh nghiệp nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Đặc biệt, đối với khối cơ quan, doanh nghiệp, cần xây dựng kế hoạch sử dụng điện hợp lý, bố trí thời gian sản xuất phù hợp, tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị để tránh tổn thất điện năng; đẩy mạnh ứng dụng năng lượng tái tạo như điện mặt trời mái nhà nhằm giảm phụ thuộc vào lưới điện quốc gia trong giờ cao điểm.