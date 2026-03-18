Ngành điện Hà Tĩnh lên phương án ứng phó mùa nắng nóng

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mùa hè năm nay, nắng nóng sẽ đến sớm và gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2025. Tại Hà Tĩnh, khả năng từ đầu tháng 4, nắng nóng sẽ xuất hiện. Hà Tĩnh được dự báo là địa phương có tốc độ tăng trưởng phụ tải cao nhất trong khu vực vào mùa hè năm nay.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh chủ động triển khai kế hoạch nâng cấp hệ thống lưới điện, đảm bảo vận hành an toàn, ổn định phục vụ sản xuất và đời sống người dân.

Theo dự báo của Công ty Điện lực Hà Tĩnh, công suất phụ tải cực đại mùa hè dự kiến đạt khoảng 497 MW, tăng khoảng 17% so với mức 423,2 MW trong năm 2025. Mức tăng này chủ yếu đến từ sự phát triển của các khu công nghiệp, khu kinh tế và nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt tăng cao trong các tháng nắng nóng.

Trên cơ sở dự báo nhu cầu phụ tải tăng cao, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất và đời sống người dân.

Đội Quản lý điện lực khu vực Nghi Xuân lắp đặt hệ thống đo lường trung thế ranh giới trên đường dây 374E18.11

Từ đầu năm đến nay, công ty đã kiểm tra 3.748 km đường dây trung thế và 7.918 km đường dây hạ thế; xử lý 341 tồn tại, khiếm khuyết trên lưới điện. Các đơn vị cũng thực hiện 241 phiên sửa chữa điện nóng (hotline), vệ sinh cách điện và cân pha, san tải, luân chuyển 217 máy biến áp phân phối tại các khu vực có nguy cơ quá tải.

﻿ Lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh kiểm tra tiến độ dự án xây dựng, cải tạo công trình chống quá tải tại xã Lộc Hà.

Bên cạnh công tác quản lý vận hành, ngành điện Hà Tĩnh cũng chú trọng đầu tư cải tạo, nâng cấp lưới điện. Theo ông Nguyễn Thanh Hoa - Trưởng ban Quản lý dự án Công ty Điện lực Hà Tĩnh, năm 2026, đơn vị quản lý 68 dự án đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư khoảng 1.248,7 tỷ đồng, trong đó có 38 dự án chuyển tiếp từ năm 2025 và 30 dự án khởi công mới trong năm 2026. Trong quý I/2026, công ty đặt mục tiêu hoàn thành đóng điện 23 công trình lưới điện (7 dự án nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; 7 dự án nâng cao năng lực vận hành lưới điện, giảm tổn thất điện năng và 9 dự án chống quá tải).

"Các dự án hoàn thành sẽ góp phần cải tạo, nâng công suất các trạm biến áp, xây dựng mới và nâng cấp nhiều tuyến đường dây trung áp tại những khu vực có phụ tải tăng nhanh. Qua đó, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, hạn chế nguy cơ quá tải cục bộ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng điện của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh" - ông Nguyễn Thanh Hoa cho biết thêm.

Đội Quản lý điện lực khu vực Thành Sen lắp đặt đo lường trung thế, thiết bị đóng cắt ranh giới tại vị trí 51 trục chính ĐZ 471 E18.13.

Tại Đội Quản lý điện lực khu vực Thành Sen, đơn vị đã bắt tay sớm vào công tác kiểm tra các trạm biến áp có nguy cơ mang tải cao, thực hiện cân pha, san tải và nâng công suất tại một số khu vực có tốc độ tăng trưởng phụ tải nhanh. Cùng đó, đẩy nhanh tiến độ thi công 3 công trình xây dựng, cải tạo lưới điện trung - hạ áp và trạm biến áp chống quá tải; nâng cao độ tin cậy cung cấp điện theo phương thức đa chia - đa nối và cải thiện chất lượng tín hiệu SCADA phục vụ vận hành tự động hóa lưới điện.

Bên cạnh đó, đơn vị còn phối hợp triển khai tư vấn thiết kế 6 dự án cải tạo, nâng cấp lưới điện với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 120 tỷ đồng, tập trung tại các khu vực trung tâm phường Thành Sen. Các công trình sẽ góp phần giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng và nâng cao năng lực vận hành lưới điện.

Công nhân Công ty Điện lực Hà Tĩnh kiểm tra, xử lý khiếm khuyết trên hệ thống đường dây điện, đảm bảo vận hành ổn định, an toàn trong mùa nắng nóng.

Một trong những giải pháp mang tính bền vững được ngành điện Hà Tĩnh đặc biệt chú trọng là kéo giảm áp lực cho hệ thống ngay từ phía phụ tải, thông qua việc nâng cao nhận thức và thay đổi thói quen sử dụng điện của khách hàng. Công ty phối hợp với các khách hàng có quy mô sản xuất lớn triển khai chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR), khuyến khích doanh nghiệp bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, dịch chuyển phụ tải khỏi giờ cao điểm nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến nghị các cơ quan, doanh nghiệp và hộ gia đình chủ động sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ cấp điện theo nguyên tắc gắn trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận trong công tác quản lý vận hành.

Ông Lê Long Khánh - Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: "Công ty đang tăng cường công tác dự báo phụ tải đối với các khách hàng sử dụng điện lớn, đồng thời chủ động phối hợp với doanh nghiệp xây dựng phương án điều chỉnh, dịch chuyển phụ tải khi cần thiết. Việc này nhằm vừa đảm bảo hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, vừa góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện trong các khung giờ cao điểm. Cùng với đó, công ty khuyến khích khách hàng khai thác hiệu quả các nguồn điện tại chỗ, đặc biệt là điện mặt trời mái nhà theo mô hình tự sản tự tiêu, góp phần bổ sung nguồn điện và giảm tải cho hệ thống vào ban ngày".

Hiện nay, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang quản lý, vận hành hệ thống lưới điện gồm 13 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 649 MVA; hơn 262 km đường dây 110 kV; 3.748 km đường dây trung thế, 7.918 km đường dây hạ thế và 4.212 trạm biến áp phân phối, đảm bảo cung cấp điện ổn định cho hơn 487.000 khách hàng trên toàn tỉnh. Ngoài nguồn điện chính, Hà Tĩnh còn có nhiều nguồn điện đấu nối vào lưới phân phối như: các nhà máy thủy điện Ngàn Trươi, Hương Sơn, Hố Hô… Những nguồn điện đấu nối đã góp phần tăng cường khả năng cung ứng điện.

Theo ông Đỗ Tiến Hùng - Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh, để đảm bảo đáp ứng nhu cầu phụ tải, đặc biệt là cấp điện trong những tháng cao điểm nắng nóng, công ty đã chỉ đạo các đơn vị triển khai nhiệm vụ theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả”, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận trong công tác quản lý vận hành lưới điện.