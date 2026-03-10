Kích hoạt các phương án cấp điện an toàn, ổn định cho ngày hội bầu cử

Kỳ bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, toàn tỉnh có 3 đơn vị bầu cử ĐBQH, 12 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh với hơn 1,1 triệu cử tri tại 1.100 khu vực bỏ phiếu. Để đảm bảo cấp điện ổn định, thông suốt và an toàn cho tất cả các khu vực bỏ phiếu, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã xây dựng phương án cụ thể, trong đó xác định rõ phạm vi, đối tượng ưu tiên, phương thức vận hành, nguồn dự phòng và các tình huống có thể phát sinh trong quá trình cung ứng điện.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh kiểm tra tại trạm biến áp 110kV Thạch Linh.

Phương án cấp điện được xây dựng trên cơ sở rà soát đầy đủ các địa điểm bỏ phiếu, trung tâm kiểm phiếu, trụ sở UBND, HĐND và các cơ quan chỉ đạo bầu cử trên địa bàn tỉnh. Công ty cũng yêu cầu các đơn vị quản lý trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, phù hợp với đặc thù từng địa bàn quản lý.

Hệ thống điện Hà Tĩnh đáp ứng đủ nhu cầu phục vụ các hoạt động chính trị, văn hóa - xã hội trên địa bàn.

Ông Phạm Việt Thắng - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: “Lưới điện tỉnh Hà Tĩnh được cấp điện từ các nguồn chính gồm trạm 500kV Hà Tĩnh, các trạm 220kV Hưng Đông và Vũng Áng, cùng hệ thống 13 trạm biến áp 110kV với tổng công suất đặt 649 MVA. Ngoài ra, trên địa bàn còn có nhiều nguồn điện đấu nối vào lưới phân phối như: các nhà máy thủy điện Ngàn Trươi, Hương Sơn, Hố Hô, Kẻ Gỗ; các nhà máy điện mặt trời, giúp tăng cường khả năng cung ứng điện. Trên cơ sở đó, công ty đã chỉ đạo các điện lực trực thuộc khẩn trương rà soát toàn bộ lưới điện trung, hạ áp để cấp điện cho các điểm bầu cử; tập trung kiểm tra, xử lý triệt để các khiếm khuyết, thay thế thiết bị có nguy cơ xảy ra sự cố; phát quang hành lang tuyến nhằm bảo đảm vận hành an toàn”.

﻿ Công nhân kỹ thuật kiểm tra lại toàn bộ hệ thống, thiết bị đảm bảo cấp điện an toàn.

Theo dự kiến, trong thời gian diễn ra bầu cử, phụ tải toàn tỉnh dao động với công suất cực đại khoảng 355 - 365 MW và sản lượng điện tiêu thụ mỗi ngày khoảng 5,5 - 5,8 triệu kWh. Với cơ cấu nguồn và kết cấu lưới điện hiện có, hệ thống điện Hà Tĩnh được đánh giá có khả năng vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ các hoạt động chính trị, văn hóa xã hội trên địa bàn.

Toàn bộ lưới điện trung, hạ áp cấp điện, thiết bị điện tại các điểm bầu cử đã được ngành điện rà soát, xử lý triệt để các khiếm khuyết với tinh thần phục vụ tốt nhất cho ngày diễn ra bầu cử.

Trong thời gian trước, trong và sau ngày bầu cử, công ty bố trí trực lãnh đạo, trực vận hành và trực xử lý sự cố 24/24h; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng trực tại các khu vực trọng điểm. Các bộ phận chức năng của công ty thường xuyên theo dõi tình hình vận hành hệ thống điện, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm phương án đã đề ra; kịp thời chỉ đạo xử lý nếu phát sinh sự cố, bảo đảm khôi phục cấp điện trong thời gian ngắn nhất.

Tất cả các thiết bị, hạ tầng sử dụng điện đã được kiểm tra, đấu nối an toàn, phục vụ ngày hội toàn dân.

Cùng với đó, các đội quản lý điện lực phối hợp với chính quyền địa phương và ban bầu cử các cấp để nắm bắt danh sách, địa điểm các điểm bỏ phiếu, tổ bầu cử và khu vực kiểm phiếu. Từ đó, xây dựng phương án cấp điện cho từng khu vực; bố trí vật tư, phương tiện, máy phát điện dự phòng. Trong thời gian diễn ra bầu cử, các khu vực kiểm phiếu, các đội tổ chức các ca trực vận hành và sửa chữa 24/24 giờ, sẵn sàng xung kích khi có diễn biến phát sinh.

Bà con cử tri phường Thành Sen sẵn sàng đón chờ ngày hội lớn.

Ông Dương Kim Diên - Đội trưởng Đội Quản lý điện lực khu vực Thành Sen cho biết: “Trên địa bàn có 7 đơn vị bầu cử, 41 khu vực bỏ phiếu. Trong nhiều ngày qua, chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ đường dây, trạm biến áp và chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện để phản ứng nhanh trong mọi tình huống. Đội cũng bố trí các tổ trực hiện trường, chuẩn bị máy biến áp 10kVA tại điểm trung tâm phường Thành Sen sẵn sàng cấp điện khi cần thiết cho điểm cầu truyền hình trực tiếp nhằm bảo đảm mọi hoạt động phục vụ bầu cử diễn ra thông suốt, an toàn”.

Với tinh thần đặt nhiệm vụ chính trị lên hàng đầu, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cam kết không thực hiện cắt điện theo kế hoạch trong thời gian diễn ra bầu cử; đồng thời tăng cường kiểm tra vận hành, chủ động theo dõi phụ tải và sẵn sàng xử lý mọi tình huống.