Doanh nghiệp Hà Tĩnh "Ăn Tết gọn, làm việc sớm"!

Thời điểm này, không khí tại các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh nhanh chóng trở lại nhịp sản xuất sôi động. Từ sáng sớm những ngày đầu xuân, từng tốp công nhân đã có mặt đông đủ tại dây chuyền, tiếng máy vận hành rộn ràng, báo hiệu một năm mới với nhiều mục tiêu tăng trưởng đầy quyết tâm.

Tại Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh, từ mồng 7 Tết, gần 1.300 lao động đồng loạt quay trở lại làm việc, đạt tỷ lệ gần như tuyệt đối. Không khí đầu năm rộn ràng trong những lời chúc Tết, ngay sau phần gặp mặt của lãnh đạo công ty, toàn bộ các chuyền may lập tức vào guồng, đảm bảo tiến độ những đơn hàng đã ký kết từ trước.

“Trước Tết, công ty đã quan tâm, tặng quà động viên nên anh em công nhân rất phấn khởi, đón Tết vui vẻ, đầm ấm. Sau kỳ nghỉ, chúng tôi được lãnh đạo thăm hỏi, động viên kịp thời nên ai cũng hào hứng trở lại làm việc. Bước sang năm mới, bản thân tôi cũng như nhiều người đều xác định phải làm việc nghiêm túc để có thu nhập ổn định và gắn bó lâu dài với công ty”, chị Cao Thị Hồng Duyên (xã Đức Quang) chia sẻ.

Hiện nay, Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh đang gia công, sản xuất sản phẩm cho các thương hiệu quốc tế như Decathlon, Adidas, Nike… phục vụ thị trường châu Âu và Mỹ. Nguồn đơn hàng ổn định là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng trong những năm qua. Năm 2025, doanh thu công ty đạt gần 300 tỷ đồng, tạo tiền đề để bước sang năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng cao hơn.

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất ngày càng lớn, doanh nghiệp dự kiến mở rộng diện tích nhà xưởng, đầu tư thêm máy móc, nâng cao năng lực các dây chuyền. Cùng với mở rộng quy mô, Haivina Hồng Lĩnh đặt kế hoạch tuyển dụng thêm hơn 1.000 lao động trong năm nay, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn. Hiện thu nhập bình quân của công nhân đạt từ 7 triệu đồng/người/tháng và sẽ tiếp tục được cải thiện khi sản lượng, năng suất tăng lên.

“Công ty luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc văn minh, an toàn với nhà xưởng khang trang, quy trình sản xuất khoa học, đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi. Mục tiêu của công ty không chỉ mở rộng sản xuất mà còn thu hút lao động Hà Tĩnh đang làm việc xa quê trở về lập nghiệp, có việc làm bền vững, thu nhập ổn định và yên tâm phát triển ngay trên chính quê hương mình”, anh Nguyễn Mạnh Hùng – Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh cho biết.

Không khí thi đua sản xuất cũng lan tỏa tại Công ty CP Dược Hà Tĩnh (Hadiphar). Gần 600 cán bộ, công nhân viên trở lại nhà máy làm việc từ mồng 7 Tết với tinh thần tập trung cao độ. Những phong bao lì xì đầu xuân và lời động viên từ ban lãnh đạo đã tiếp thêm động lực để người lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc.

Năm 2025, Hadiphar đạt doanh thu xấp xỉ 450 tỷ đồng, vượt mức mục tiêu đặt ra. Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng từ 20 - 30%, đồng thời đẩy mạnh đầu tư công nghệ, xây dựng nhà máy thuốc nước tại CCN Bắc Cẩm Xuyên và đổi mới dây chuyền nhằm mở rộng thị trường để hướng tới xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng. Hiện mức lương bình quân của công nhân đạt khoảng 11 triệu đồng/người/tháng.

“Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, chúng tôi đã rà soát lại toàn bộ kế hoạch sản xuất kinh doanh, tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư đổi mới thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm. Song song với đó là khẩn trương đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực phù hợp để phát triển các sản phẩm mới, mở rộng thị trường, từng bước hướng tới xuất khẩu. Mục tiêu của Hadiphar không chỉ tăng trưởng về doanh thu mà còn phát triển ngày càng bền vững, khẳng định vị thế doanh nghiệp dược của Hà Tĩnh”, Dược sĩ Phạm Vũ Kỳ – Phó Tổng Giám đốc công ty cho biết.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (SAVABECO), ngay từ mồng 5 Tết, cán bộ, công nhân đã trở lại nhà máy với tinh thần khẩn trương, sẵn sàng bắt tay vào sản xuất. Những dây chuyền chiết rót, đóng gói vận hành liên tục, bảo đảm nguồn hàng phục vụ thị trường dịp đầu năm. Lãnh đạo công ty trực tiếp xuống các phân xưởng thăm hỏi, động viên người lao động nhằm khích lệ phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch quý I, tạo khí thế sôi nổi ngay từ những ngày đầu xuân.

Ông Phạm Xuân Lộc – đại diện công ty Cổ phần Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng cho biết, trước Tết Nguyên đán, công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, duy trì lượng hàng hóa ổn định cho năm 2026. Bước sang năm mới, SAVABECO không chỉ tập trung gia tăng sản lượng mà còn đẩy mạnh mở rộng thị trường, phát triển hệ thống phân phối tại Nghệ An, khu vực Tây Nguyên và các tỉnh miền Bắc. Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu sản phẩm mới chất lượng cao, ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh.

Với sự chủ động về nguồn cung, chiến lược thị trường rõ ràng cùng tinh thần làm việc nghiêm túc, quyết liệt ngay từ đầu năm, SAVABECO đang tạo đà tăng tốc, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong năm 2026.

Khí thế lao động sôi nổi, tinh thần làm việc nghiêm túc ngay từ những ngày đầu xuân đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp sản xuất ở Hà Tĩnh. Sau kỳ nghỉ dài, các đơn vị không chỉ nhanh chóng vào guồng sản xuất mà còn thể hiện quyết tâm cao trong việc mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Đó chính là nền tảng quan trọng để kinh tế Hà Tĩnh bứt phá, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển năm 2026.