"Bay" trên những công trình thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông đô thị trung tâm Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Diện mạo hạ tầng giao thông ở phường Thành Sen - đô thị trung tâm của Hà Tĩnh đã có sự "lột xác" ngoạn mục, góp phần mở rộng không gian, thúc đẩy "trái tim" của tỉnh không ngừng phát triển.

bqbht_br_duong-ham-nghi-7d.jpg
bqbht_br_duong-ham-nghi-6.jpg
bqbht_br_duong-ham-nghi.jpg
Thời điểm này, việc nâng cấp, chỉnh trang tuyến đường Hàm Nghi đoạn từ điểm giao cắt với đường Lê Quý Đôn tới đoạn giao cắt với quốc lộ 1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh cũ (gần Bến xe khách Hà Tĩnh) dài hơn 2km đã hoàn thành. Mặt đường Hàm Nghi bị xuống cấp, hư hỏng trước kia được thảm lại lớp bê tông nhựa mới.
bqbht_br_duong-ham-nghi-7.jpg
Sau khi được thảm bê tông nhựa, hệ thống vạch kẻ đường Hàm Nghi cũng được sơn kẻ lại.
bqbht_br_duong-ham-nghi-7c.jpg
bqbht_br_duong-ham-nghi-2c.jpg
bqbht_br_duong-ham-nghi-2b.jpg
Việc đường Hàm Nghi được nâng cấp, chỉnh trang không chỉ tạo thuận lợi cho người dân lưu thông mà còn góp phần cải thiện hệ thống hạ tầng giao thông của phường Thành Sen - trung tâm đô thị Hà Tĩnh.
bqbht_br_duong-ham-nghi-7b.jpg
bqbht_br_duong-ham-nghi-6b.jpg
bqbht_br_duong-ham-nghi-10.jpg
bqbht_br_duong-ham-nghi-3.jpg
Đường Hàm Nghi là một trong những tuyến giao thông chiến lược kết nối trung tâm phường Thành Sen lên phía Tây, mở rộng không gian phát triển đô thị.
bqbht_br_duong-phan-dinh-phung-2.jpg
bqbht_br_duong-phan-dinh-phung-7b.jpg
bqbht_br_duong-phan-dinh-phung-8.jpg
Một trong những “điểm nhấn” đáng chú ý của đô thị trung tâm Hà Tĩnh là việc chỉnh trang, nâng cấp tuyến đường Phan Đình Phùng. Tuyến giao thông dài gần 2 km được mở rộng mặt đường, lát đá vỉa hè, chỉnh trang hệ thống cây xanh, mở rộng làn dừng đỗ xe, hạ ngầm đường điện..., đã mang đến diện mạo mới cho trục đường trung tâm.
bqbht_br_duong-phan-dinh-phung-5a.jpg
Phan Đình Phùng là một trong những tuyến đường “xương sống” nối từ quốc lộ 1 đến vùng trung tâm hành chính của tỉnh và các khu dân cư của phường Thành Sen.
bqbht_br_duong-phan-dinh-phung-7.jpg
bqbht_br_duong-phan-dinh-phung-15ba.jpg
bqbht_br_duong-phan-dinh-phung-15b.jpg
Dọc tuyến đường Phan Đình Phùng tập trung nhiều cơ quan, đơn vị hành chính. Đây cũng là con phố sầm uất bậc nhất phường Thành Sen với nhiều loại hình thương mại, dịch vụ.
bqbht_br_duong-phan-dinh-phung-1b.jpg
bqbht_br_duong-phan-dinh-phung-11.jpg
bqbht_br_duong-phan-dinh-phung-9a.jpg
Việc nâng cấp, chỉnh trang đường Phan Đình Phùng đã đáp ứng nhu cầu phát triển của đô thị trung tâm Hà Tĩnh, xứng tầm là “trái tim” của tỉnh trong giai đoạn mới.
bqbht_br_giao-thong-ha-tinh-010ba.jpg
giao-thong-ha-tinh-10b.jpg﻿﻿﻿
bqbht_br_giao-thong-ha-tinh-10aaa.jpg
Trong những dịp cao điểm đi lại, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ vừa qua, lượng phương tiện dù tăng cao, nhưng tình hình giao thông trên tuyến đường Phan Đình Phùng vẫn cơ bản được đảm bảo, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.
bqbht_br_giao-thong-ha-tinh-10.jpg
Điều này đã cho thấy sự đúng đắn của các cấp chính quyền khi đường Phan Đình Phùng được chỉnh trang, nâng cấp.
bqbht_br_duong-nguyen-du-3f.jpg
bqbht_br_duong-nguyen-du-5d.jpg
bqbht_br_nguyen-du.jpg
Tương tự, việc nâng cấp, chỉnh trang tuyến đường Nguyễn Du đoạn từ điểm giao cắt với đường Nguyễn Công Trứ tới điểm giao cắt với đường Trần Phú cũng cho thấy sự cần thiết của việc đầu tư vào hạ tầng giao thông của trung tâm đô thị Hà Tĩnh.
bqbht_br_duong-nguyen-du-3g.jpg
bqbht_br_duong-nguyen-du-10d.jpg
bqbht_br_duong-nguyen-du-7b.jpg
Đường Nguyễn Du được đầu tư theo hướng mở rộng mặt đường, thảm lại bê tông nhựa mặt đường, bố trí dải phân cách giữa, hạ ngầm hệ thống điện, cáp, lắp đặt các trạm biến áp.
bqbht_br_duong-nguyen-du-3b.jpg
bqbht_br_duong-nguyen-du-2c.jpg
bqbht_br_duong-nguyen-du-2.jpg
Từ việc thường xuyên ngập úng mỗi khi có mưa lớn, không đáp ứng nhu cầu của sự phát triển và gia tăng phương tiện, tuyến đường Nguyễn Du hiện nay đã “lột xác hoàn toàn”, khoác lên diện mạo hiện đại, tươi mới.
bqbht_br_duong-nguyen-du-3a.jpg
Đường Nguyễn Du hiện là trong những trục giao thông khang trang bậc nhất ở phường Thành Sen.
bqbht_br_giao-thong-ha-tinh-6b.jpg
bqbht_br_giao-thong-ha-tinh-4aa.jpg
bqbht_br_giao-thong-ha-tinh-6.jpg
Vũ Quang cũng là một trong những tuyến đường được đầu tư nâng cấp, chỉnh trang trong thời gian qua.
bqbht_br_giao-thong-ha-tinh-6c.jpg
bqbht_br_giao-thong-ha-tinh-8.jpg
bqbht_br_giao-thong-ha-tinh-9.jpg
Diện tích vỉa hè được giảm bớt để “nhường đất” mở rộng mặt đường, tăng khả năng lưu thông của dòng phương tiện. Dọc 2 bên đường cũng được bố trí các điểm dừng, đỗ xe.
bqbht_br_giao-thong-ha-tinh-5.jpg
Tuyến giao thông này trước đây thường xuyên ùn ứ phương tiện vào giờ cao điểm, nay diện mạo hoàn toàn khác trước.
bqbht_br_giao-thong-ha-tinh-4.jpg
bqbht_br_giao-thong-ha-tinh-2a.jpg
bqbht_br_giao-thong-ha-tinh-2.jpg
Dù được chỉnh trang, nhưng các cây xanh cổ thụ, rợp bóng mát vẫn được giữ lại, góp phần tô điểm thêm cho tuyến đường.
bqbht_br_duong-ham-nghi.jpg
Trong những năm vừa qua, được sự quan tâm của tỉnh và TP Hà Tĩnh (cũ), cùng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, phường Thành Sen đã có bước chuyển mình mạnh mẽ về kết cấu hạ tầng giao thông.
ha-tang-giao-thong-5.jpg
ha-tang-giao-thong-6a.jpg
bqbht_br_ha-tang-giao-thong-3.jpg
Theo ghi nhận của PV, ngoài các tuyến đường: Phan Đình Phùng, Vũ Quang, Hàm Nghi, Nguyễn Du, nhiều tuyến giao thông khác trên địa bàn phường Thành Sen như đường Mai Thúc Loan, Hải Thượng Lãn Ông, Quang Trung, Ngô Quyền..., đã được triển khai việc nâng cấp, chỉnh trang.
duong-vanh-dai-phia-dong-2a.jpg
duong-vanh-dai-phia-dong-4a.jpg
duong-vanh-dai-phia-dong-56aaaaa.jpg
Cùng với việc nâng cấp các tuyến đường hiện hữu, các cấp chính quyền còn đầu tư xây dựng thêm những dự án hạ tầng giao thông mở rộng không gian phát triển cho “trái tim” của tỉnh, như dự án đường vành đai gần 1.000 tỷ, dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông gần 1.500 tỷ đồng, đường Hàm Nghi kéo dài 575 tỷ đồng.
duong-vanh-dai-phia-dong-2ab.jpg
duong-vanh-dai-phia-dong-4b.jpg
duong-vanh-dai-phia-dong-5caaa.jpg
Những dự án này có ý nghĩa lớn về phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh, vừa kết nối với các vùng sản xuất, vừa khai thác cảnh quan để xây dựng các khu đô thị ven sông, đô thị sinh thái cũng như tiềm năng về du lịch, thương mại.

