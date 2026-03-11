"Bay" trên những công trình thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông đô thị trung tâm Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Diện mạo hạ tầng giao thông ở phường Thành Sen - đô thị trung tâm của Hà Tĩnh đã có sự "lột xác" ngoạn mục, góp phần mở rộng không gian, thúc đẩy "trái tim" của tỉnh không ngừng phát triển.
Thời điểm này, việc nâng cấp, chỉnh trang tuyến đường Hàm Nghi đoạn từ điểm giao cắt với đường Lê Quý Đôn tới đoạn giao cắt với quốc lộ 1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh cũ (gần Bến xe khách Hà Tĩnh) dài hơn 2km đã hoàn thành. Mặt đường Hàm Nghi bị xuống cấp, hư hỏng trước kia được thảm lại lớp bê tông nhựa mới.
Việc đường Hàm Nghi được nâng cấp, chỉnh trang không chỉ tạo thuận lợi cho người dân lưu thông mà còn góp phần cải thiện hệ thống hạ tầng giao thông của phường Thành Sen - trung tâm đô thị Hà Tĩnh.
Đường Hàm Nghi là một trong những tuyến giao thông chiến lược kết nối trung tâm phường Thành Sen lên phía Tây, mở rộng không gian phát triển đô thị.
Một trong những “điểm nhấn” đáng chú ý của đô thị trung tâm Hà Tĩnh là việc chỉnh trang, nâng cấp tuyến đường Phan Đình Phùng. Tuyến giao thông dài gần 2 km được mở rộng mặt đường, lát đá vỉa hè, chỉnh trang hệ thống cây xanh, mở rộng làn dừng đỗ xe, hạ ngầm đường điện..., đã mang đến diện mạo mới cho trục đường trung tâm.
Dọc tuyến đường Phan Đình Phùng tập trung nhiều cơ quan, đơn vị hành chính. Đây cũng là con phố sầm uất bậc nhất phường Thành Sen với nhiều loại hình thương mại, dịch vụ.
Việc nâng cấp, chỉnh trang đường Phan Đình Phùng đã đáp ứng nhu cầu phát triển của đô thị trung tâm Hà Tĩnh, xứng tầm là “trái tim” của tỉnh trong giai đoạn mới.
Trong những dịp cao điểm đi lại, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ vừa qua, lượng phương tiện dù tăng cao, nhưng tình hình giao thông trên tuyến đường Phan Đình Phùng vẫn cơ bản được đảm bảo, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.
Tương tự, việc nâng cấp, chỉnh trang tuyến đường Nguyễn Du đoạn từ điểm giao cắt với đường Nguyễn Công Trứ tới điểm giao cắt với đường Trần Phú cũng cho thấy sự cần thiết của việc đầu tư vào hạ tầng giao thông của trung tâm đô thị Hà Tĩnh.
Đường Nguyễn Du được đầu tư theo hướng mở rộng mặt đường, thảm lại bê tông nhựa mặt đường, bố trí dải phân cách giữa, hạ ngầm hệ thống điện, cáp, lắp đặt các trạm biến áp.
Từ việc thường xuyên ngập úng mỗi khi có mưa lớn, không đáp ứng nhu cầu của sự phát triển và gia tăng phương tiện, tuyến đường Nguyễn Du hiện nay đã “lột xác hoàn toàn”, khoác lên diện mạo hiện đại, tươi mới.
Vũ Quang cũng là một trong những tuyến đường được đầu tư nâng cấp, chỉnh trang trong thời gian qua.
Diện tích vỉa hè được giảm bớt để “nhường đất” mở rộng mặt đường, tăng khả năng lưu thông của dòng phương tiện. Dọc 2 bên đường cũng được bố trí các điểm dừng, đỗ xe.
Dù được chỉnh trang, nhưng các cây xanh cổ thụ, rợp bóng mát vẫn được giữ lại, góp phần tô điểm thêm cho tuyến đường.
Theo ghi nhận của PV, ngoài các tuyến đường: Phan Đình Phùng, Vũ Quang, Hàm Nghi, Nguyễn Du, nhiều tuyến giao thông khác trên địa bàn phường Thành Sen như đường Mai Thúc Loan, Hải Thượng Lãn Ông, Quang Trung, Ngô Quyền..., đã được triển khai việc nâng cấp, chỉnh trang.
Cùng với việc nâng cấp các tuyến đường hiện hữu, các cấp chính quyền còn đầu tư xây dựng thêm những dự án hạ tầng giao thông mở rộng không gian phát triển cho “trái tim” của tỉnh, như dự án đường vành đai gần 1.000 tỷ, dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông gần 1.500 tỷ đồng, đường Hàm Nghi kéo dài 575 tỷ đồng.
Những dự án này có ý nghĩa lớn về phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh, vừa kết nối với các vùng sản xuất, vừa khai thác cảnh quan để xây dựng các khu đô thị ven sông, đô thị sinh thái cũng như tiềm năng về du lịch, thương mại.
