Hà Tĩnh có thêm cơ sở gia công may bao bì ở xã miền núi

(Baohatinh.vn) - Khi đi vào hoạt động, cơ sở gia công may bao bì tại thôn Thanh Bình (xã Mai Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) của Công ty CP Bao bì Sông La Xanh sẽ tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 150 lao động.
Cơ sở gia công may bao bì do Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (Cụm công nghiệp Đức Thọ) phối hợp với xã Mai Hoa khởi công sáng nay (26/2), tại thôn Thanh Bình được xây dựng trên diện tích khoảng 1.500m², tổng vốn đầu tư gần 7 tỷ đồng, công suất khoảng 960 nghìn bao/năm. Khi đi vào hoạt động, cơ sở sẽ tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 150 lao động.
Sáng 26/2, Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (Cụm công nghiệp Đức Thọ) phối hợp với xã Mai Hoa tổ chức lễ khởi công cơ sở gia công may bao bì tại thôn Thanh Bình.
Đây là cơ sở thứ 3 của Công ty CP Bao bì Sông La Xanh, góp phần nâng tổng sản lượng của doanh nghiệp lên 2,5 triệu bao/năm. Dự án phù hợp với định hướng phát triển KT-XH của xã Mai Hoa trong thu hút đầu tư nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra.
Dự án không chỉ góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp - dịch vụ mà còn tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người dân địa phương, góp phần giảm nghèo bền vững và xây dựng NTM trên địa bàn xã.
Tại lễ khởi công, ông Phạm Ngọc Tạo - Chủ tịch UBND xã Mai Hoa cam kết luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn lao động và chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Đồng thời mong muốn, doanh nghiệp quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động; ưu tiên sử dụng lao động địa phương, chú trọng bảo vệ môi trường; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, cùng chung tay xây dựng quê hương Mai Hoa ngày càng phát triển.
Sản phẩm của Công ty CP Bao bì Sông La Xanh đã xuất khẩu sang nhiều nước như: Mỹ, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Philippines.... Doanh nghiệp đảm bảo thu nhập bình quân của người lao động 8.500.000 đồng/tháng; đóng nộp ngân sách nhà nước trên 10 tỷ đồng/năm.
Trong sắc xuân mới đang lan khắp KKT Vũng Áng, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh bước vào năm 2026 với tâm thế của một doanh nghiệp bền bỉ vượt qua khó khăn, kiên trì giữ nhịp sản xuất ổn định và duy trì trọn vẹn phúc lợi cho gần 10.000 lao động.
Những ngày cận tết Nguyên đán, trên công trường Nhà máy gia công cơ khí Quang Uy tại Khu công nghiệp Vũng Áng 1 (phường Vũng Áng, Hà Tĩnh), không khí thi đua lao động vẫn diễn ra sôi động, khẩn trương.
Nhờ chủ động các giải pháp kỹ thuật, phối hợp chặt chẽ trong điều tiết hồ chứa, Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi (xã Vũ Quang, Hà Tĩnh) đã vận hành an toàn, ổn định trong năm 2025, đóng góp tích cực cho an ninh năng lượng và phát triển KT-XH địa phương.
Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh đã nỗ lực mở rộng mạng lưới, nâng công suất các nhà máy, đồng thời chú trọng đầu tư, cải tiến công nghệ để nâng tầm chất lượng sản phẩm nước sạch phục vụ khách hàng, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh nhà.
Trước yêu cầu vận hành dự án đúng tiến độ, nhiều doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đang đẩy nhanh thi công các dự án đầu tư sản xuất - kinh doanh, góp phần sớm ổn định sản xuất và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã thống nhất chủ trương mở rộng KKT Vũng Áng nhằm tăng quỹ đất để tạo không gian phát triển, xây dựng KKT trở thành trung tâm động lực của tỉnh, vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.