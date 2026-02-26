Hà Tĩnh có thêm cơ sở gia công may bao bì ở xã miền núi

Cơ sở gia công may bao bì do Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (Cụm công nghiệp Đức Thọ) phối hợp với xã Mai Hoa khởi công sáng nay (26/2), tại thôn Thanh Bình được xây dựng trên diện tích khoảng 1.500m², tổng vốn đầu tư gần 7 tỷ đồng, công suất khoảng 960 nghìn bao/năm. Khi đi vào hoạt động, cơ sở sẽ tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 150 lao động.

Sáng 26/2, Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (Cụm công nghiệp Đức Thọ) phối hợp với xã Mai Hoa tổ chức lễ khởi công cơ sở gia công may bao bì tại thôn Thanh Bình.

Đây là cơ sở thứ 3 của Công ty CP Bao bì Sông La Xanh, góp phần nâng tổng sản lượng của doanh nghiệp lên 2,5 triệu bao/năm. Dự án phù hợp với định hướng phát triển KT-XH của xã Mai Hoa trong thu hút đầu tư nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra.

Dự án không chỉ góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp - dịch vụ mà còn tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người dân địa phương, góp phần giảm nghèo bền vững và xây dựng NTM trên địa bàn xã.

Tại lễ khởi công, lãnh đạo xã Mai Hoa và Công ty CP Bao bì Sông La Xanh đã trao 19 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn Thanh Bình.

Tại lễ khởi công, ông Phạm Ngọc Tạo - Chủ tịch UBND xã Mai Hoa cam kết luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn lao động và chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Đồng thời mong muốn, doanh nghiệp quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động; ưu tiên sử dụng lao động địa phương, chú trọng bảo vệ môi trường; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, cùng chung tay xây dựng quê hương Mai Hoa ngày càng phát triển.