Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy thép Vinmetal gần 80.000 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - Nhà máy thép Vinmetal Hà Tĩnh tại Khu kinh tế Vũng Áng dự kiến thực hiện trên tổng diện tích hơn 460 ha, tổng mức đầu tư gần 80.000 tỷ đồng.
Chiều 27/2, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã ký văn bản cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy thép Vinmetal Hà Tĩnh cho Công ty CP sản xuất và kinh doanh Vinmetal.
Dự án được đầu tư với tổng số vốn gần 80.000 tỷ đồng trên diện tích hơn 460ha; được triển khai tại các lô đất ký hiệu CN5-1, CN5-4, CN5-5, CN5-6, CN5-7, CN5-8, CN5-9, CC5-1, CC5-2 thuộc đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5, Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh (nằm trong Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng).
Nhà máy có công suất thiết kế 5 triệu tấn/năm; cung cấp các sản phẩm, dịch vụ: sản xuất thép tấm cán nóng (HRC), thép cán nóng, thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện, hạ tầng giao thông tốc độ cao và thép dân dụng dùng trong xây dựng.
Việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy thép Vinmetal Hà Tĩnh khẳng định quyết tâm của tỉnh Hà Tĩnh trong nỗ lực thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, thu hút nguồn lực chất lượng cao. Qua đó tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm, hướng tới xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ hiện đại, bền vững...
