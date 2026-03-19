Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm các nhà máy sản xuất pin, ôtô điện tại KKT Vũng Áng

Văn Chung - Thu Trang
(Baohatinh.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình nhấn mạnh, tỉnh Hà Tĩnh cần tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và hạ tầng để doanh nghiệp yên tâm mở rộng sản xuất, đưa Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp đa ngành, trọng điểm của khu vực miền Trung.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình và đoàn công tác thăm Nhà máy Sản xuất Pin VinES.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Hà Tĩnh, sáng 19/3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm Nhà máy Sản xuất Pin VinES và Nhà máy Sản xuất xe ô tô điện VinFast Hà Tĩnh (Khu kinh tế Vũng Áng, phường Vũng Áng).

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà Nhà máy Sản xuất Pin VinES đạt được trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình động viên người lao động đang làm việc tại Nhà máy Sản xuất Pin VinES.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình và đoàn công tác đã đến thăm, nghe báo cáo tình hình hoạt động tại Nhà máy Sản xuất Pin VinES. Với mức độ tự động trên 80%, đây là nhà máy sản xuất pin hiện đại nhất Việt Nam, sử dụng các công nghệ tiên tiến hàng đầu theo tiêu chuẩn của Mỹ và châu Âu. Mỗi năm, nhà máy sản xuất khoảng hơn 230.000 pack pin/năm, giải quyết việc làm cho gần 1.000 lao động.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình và đoàn công tác đã tới kiểm tra hoạt động tại Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình và đoàn công tác tham quan Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh.

Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh có tổng diện tích hơn 360.000m2. Đây là nhà máy sản xuất ô tô điện thứ 2 của VinFast đi vào vận hành, đồng thời là dự án thứ 5 trong hệ thống nhà máy đang được VinFast triển khai trên toàn cầu.

Nhà máy được đầu tư trang bị dây chuyền sản xuất hiện đại với mức độ tự động hóa cao, áp dụng công nghệ tiên tiến từ các đối tác hàng đầu thế giới. Giai đoạn đầu, nhà máy có công suất thiết kế khoảng 200.000 xe/năm. Trong tương lai, nhà máy tiếp tục được mở rộng để nâng công suất, đáp ứng nhu cầu thị trường. Sản phẩm từ nhà máy không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn hướng tới xuất khẩu.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đoàn tham quan dây chuyền sản xuất tại Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh.

Nhà máy đang tạo việc làm cho gần 6.000 lao động và có thể mở rộng quy mô lên tới 15.000 người trong tương lai, góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy an sinh xã hội tại địa phương.

Qua kiểm tra trực tiếp các dây chuyền sản xuất và nghe báo cáo từ đại diện doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn Vingroup trong việc làm chủ công nghệ và tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp xanh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định, sự hiện diện của tổ hợp nhà máy sản xuất pin và ô tô điện tại Khu kinh tế Vũng Áng là minh chứng rõ nét cho tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng vươn mình của doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên công nghệ số.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn Vingroup trong việc làm chủ công nghệ và tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp xanh.

Nhấn mạnh về tầm nhìn chiến lược, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, các dự án công nghệ cao của Tập đoàn Vingroup tại Hà Tĩnh không chỉ đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương, mà còn là động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại. Đặc biệt, việc đầu tư bài bản, làm chủ các công nghệ tiên tiến hàng đầu theo tiêu chuẩn Mỹ và châu Âu đã góp phần nâng cao vị thế của ngành công nghiệp phụ trợ nước nhà.

“Hà Tĩnh cần tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách và hạ tầng để các doanh nghiệp yên tâm mở rộng sản xuất. Trong đó, chú trọng công tác cải cách hành chính, giải quyết kịp thời các vướng mắc, đảm bảo an ninh trật tự, đưa Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp đa ngành, trọng điểm của khu vực miền Trung” - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh.

Đối với doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong muốn đơn vị tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại chỗ, chăm lo tốt đời sống cho công nhân viên. Đồng thời, gắn sản xuất kinh doanh với bảo vệ môi trường, xứng đáng là doanh nghiệp đầu tàu trong chuyển đổi xanh tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng quà cho cán bộ và người lao động tại Nhà máy Sản xuất Pin VinES.

