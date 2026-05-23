Hà Tĩnh "phủ sóng" thu thuế phi nông nghiệp qua eTax Mobile

Nhiều năm qua, để nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, bà Trần Thị Bình ở phường Thành Sen phải đến nhà văn hóa TDP Tiền Giang nộp tiền mặt cho cán bộ ủy nhiệm thu. Với cách làm truyền thống này, bà Bình luôn lo lắng nếu có sai sót trong quá trình ghi chép sẽ dẫn đến phát sinh tiền chậm nộp. Năm nay, bà được hướng dẫn nộp thuế qua ứng dụng eTax Mobile nên việc nộp thuế trở nên nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn rất nhiều.

Bà Trần Thị Bình ở phường Thành Sen được cán bộ ủy nhiệm thu hỗ trợ nộp thuế phi nông nghiệp qua eTax Mobile.

Bà Trần Thị Bình (TDP Tiền Giang, phường Thành Sen) cho biết: “Được cán bộ thuế hỗ trợ, tôi chỉ cần thao tác trên điện thoại là có thể hoàn thành nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nhanh chóng, chính xác ở mọi lúc, mọi nơi. Việc thanh toán điện tử cũng giúp tôi lưu lại lịch sử nộp thuế và hạn chế các sai sót phát sinh”.

Tại phường Thành Sen – địa bàn trung tâm với quy mô trên 22.000 dân, đối tượng thuộc diện nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là rất lớn. Để giảm áp lực cho cán bộ thuế, chính quyền địa phương đang triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 100% không bằng tiền mặt. Từ đầu tháng 4/2026, phường đã tổ chức hội nghị phổ biến cho cấp uỷ, ban cán sự, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố và các đoàn thể nắm rõ thông tin. Trên hệ thống thông tin tuyên truyền, phường Thành Sen liên tục phát đi các bản tin hướng dẫn cách nộp thuế qua ứng dụng eTax Mobile để người dân dễ dàng thực hiện trên nền tảng số.

Phường Thành Sen bố trí nhân lực để hướng dẫn người dân nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp qua eTax Mobile.

Ông Hoàng Xuân Trường – Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen cho biết: “Việc thu thuế đất phi nông nghiệp qua eTax Mobile giúp người dân nộp thuế bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào. Từ khi triển khai cách làm này, người dân dù không ở nhà, đi xa, thậm chí ở nước ngoài cũng dễ dàng thực hiện nghĩa vụ đóng thuế phi nông nghiệp hoặc nộp thay cho người khác, chỉ cần có thông tin về mã số thuế hoặc căn cước công dân. Cách làm này cũng hạn chế sai sót trong quá trình thu nộp, giảm áp lực cho cán bộ cơ sở và tăng tính minh bạch trong quản lý thuế”.

Không riêng phường Thành Sen, hiện nay, các địa phương trên toàn tỉnh đều đang triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp qua nền tảng số thay vì thu tiền mặt như trước đây. Để hỗ trợ người dân, cơ quan thuế đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile; phối hợp với chính quyền địa phương, tổ dân phố, ngân hàng và các tổ chức đoàn thể hỗ trợ trực tiếp cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người ít tiếp cận công nghệ.

Số điện thoại của cán bộ thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được phường Trần Phú niêm yết công khai để người dân tiện liên lạc.

Ông Lê Quốc Dũng - Trưởng phòng Thuế cá nhân - hộ kinh doanh và thu khác, Thuế tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Dù khoản thu từ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp không lớn, mỗi gia đình thường chỉ dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng, nhưng đối tượng nộp thuế lại phủ rộng, bao phủ hầu hết người sử dụng đất trên toàn tỉnh. Trước đây, việc thu sắc thuế này chủ yếu thực hiện thủ công, phụ thuộc nhiều vào cán bộ ủy nhiệm thu tại cơ sở. Cán bộ thuế phải in thông báo, phát đến từng hộ dân, tổ chức các điểm thu tập trung tại nhà văn hóa thôn/tổ dân phố, trực tiếp kiểm đếm tiền mặt và nhập dữ liệu sau thu nộp nên dễ sai sót thông tin, thất lạc chứng từ. Chính vì vậy, việc chuyển sang hình thức thu thuế không dùng tiền mặt là giải pháp quan trọng giúp giảm áp lực cho cán bộ thuế, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho người dân”.

Cán bộ Thuế cơ sở 1 tỉnh Hà Tĩnh rà soát lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2026.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có trên 480.000 hộ dân lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Năm 2025, nguồn thu này của toàn tỉnh hơn 23 tỷ đồng. Để triển khai thu thuế phi nông nghiệp năm 2026, từ tháng 3, Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành công văn chỉ đạo triển khai rà soát lập bộ. Theo đó, ngành thuế đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo bộ phận quản lý đất đai cấp xã cung cấp thông tin liên quan đến diện tích đất, vị trí thửa đất, hộ gia đình, cá nhân sở hữu; rà soát trường hợp có biến động, chênh lệch thay đổi về người nộp thuế, thông tin người sử dụng đất mới đối với trường hợp thửa đất đã chuyển đổi.

“Cùng với việc rà soát dữ liệu người nộp thuế, chúng tôi cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng eTax Mobile để thực hiện nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Ứng dụng giúp người dân tra cứu, nhận thông báo, thanh toán và lưu trữ giao dịch ngay trên điện thoại mà không cần đến điểm thu. Việc này không chỉ tăng tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt, giảm thời gian mà còn hạn chế sai sót, cập nhật dữ liệu chính xác, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ngành thuế theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả” - Ông Lê Quốc Dũng, Trưởng phòng Thuế cá nhân - hộ kinh doanh và thu khác, Thuế tỉnh Hà Tĩnh trao đổi thêm.

Mọi thông tin về nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của người dân đều được thông báo trên ứng dụng eTax Mobile.

Theo quy định, thời hạn nộp thuế phi nông nghiệp năm 2026 chậm nhất là ngày 31/10. Hiện nay, Thuế tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các địa phương đang tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ nộp thuế đúng hạn, đồng thời đẩy mạnh thanh toán điện tử qua ứng dụng eTax Mobile. Ngành thuế đặt mục tiêu từng bước thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt của người dân, tạo điều kiện để người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ tài chính nhanh chóng, thuận tiện và chính xác ngay trên nền tảng số.