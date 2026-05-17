Hơn 22 tỷ đồng thực hiện khuyến công địa phương giai đoạn 2026 – 2030

(Baohatinh.vn) - Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2026 - 2030 có tổng kinh phí thực hiện hơn 22 tỷ đồng, mục tiêu đến năm 2030, Hà Tĩnh có thêm 4 - 10 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia.
Theo chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2026 – 2030 UBND tỉnh vừa ban hành, tổng kinh phí dự kiến thực hiện chương trình là 22,469 tỷ đồng; trong đó, nguồn từ ngân sách tỉnh hỗ trợ 6,719 tỷ đồng, nguồn đối ứng của các đơn vị thụ hưởng 15,75 tỷ đồng.
Các nội dung tập trung thực hiện hoạt động khuyến công chủ yếu là hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp để các cơ sở được hỗ trợ đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân từ 10 - 12%/năm và tăng năng suất lao động trên 15%/năm. Trong đó, tập trung vào các ngành chế biến nông, lâm, thủy sản, sản phẩm có lợi thế của tỉnh.
Hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu với mục tiêu đến năm 2030, tỉnh có thêm 80 - 100 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh và 4 - 10 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia. Đồng thời, 100% sản phẩm CNNT tiêu biểu có bao bì, nhãn mác chất lượng gắn với truy xuất nguồn gốc và kênh bán hàng online.
Chương trình cũng hướng đến mục tiêu xây dựng điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm CNNT tiêu biểu; phấn đấu trên 60% sản phẩm trưng bày được kết nối tiêu thụ ổn định và cơ sở CNNT sau khi được hỗ trợ có doanh thu tăng từ 10 - 15%/năm.
Ngoài ra, chương trình còn tập trung hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, tư vấn, trợ giúp các cơ sở CNNT; giúp chủ các cơ sở CNNT nâng cao năng lực quảng bá, bán hàng qua các hình thức khác ngoài hình thức truyền thống…
Thông qua các hoạt động hỗ trợ đồng bộ, chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2026 – 2030 được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho khu vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; góp phần nâng cao giá trị sản phẩm đặc sản địa phương, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nông thôn và tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững.
VinMetal - doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tập đoàn Vingroup và Primetals Technologies - Tập đoàn công nghệ luyện kim hàng đầu thế giới đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện về việc triển khai tổ hợp sản xuất thép tích hợp quy mô lớn tại Hà Tĩnh, bao gồm cả thép dài và thép dẹt, với công nghệ tiên tiến, xanh và số hóa đúng chuẩn mực quốc tế.
Trong 4 tháng đầu năm, công nghiệp Hà Tĩnh ghi nhận tín hiệu tích cực khi sản lượng 16/20 nhóm sản phẩm chủ lực tăng so với cùng kỳ năm trước, cho thấy động lực bứt phá của ngành kinh tế trụ cột trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.
Quý II/2026, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, kim ngạch xuất khẩu của Hà Tĩnh vẫn tăng trưởng tích cực, cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt, chủ động tái cấu trúc thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
Những tháng đầu năm, ngành công nghiệp Hà Tĩnh bước vào guồng quay mới với lực đẩy mạnh mẽ từ các dự án quy mô lớn, tạo nhịp tăng trưởng ấn tượng. Cùng đó, loạt dự án đang được tăng tốc triển khai sẽ mở rộng dư địa và nâng cao chỉ số sản xuất công nghiệp địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đề nghị Công ty Điện lực Hà Tĩnh bám sát nhu cầu phát triển của tỉnh, đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn cho sản xuất và đời sống; đặc biệt tại các khu, cụm công nghiệp và dự án trọng điểm.
Việc hoàn thành, đưa Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II vào hoạt động là sự khẳng định mạnh mẽ cam kết của Hà Tĩnh trong việc tiếp tục thu hút đầu tư, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai thành công trên địa bàn.
Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Hà Tĩnh trong triển khai thực hiện các dự án nguồn và lưới điện theo Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc giao các bộ ngành, địa phương triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về đầu tư một số dự án đường sắt.
Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, tạo mặt bằng sạch cho các dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Với định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo, Hà Tĩnh đặt mục tiêu đón làn sóng đầu tư mới trong năm 2026 với hơn 50 dự án, tạo động lực tăng trưởng bền vững.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!