Hơn 22 tỷ đồng thực hiện khuyến công địa phương giai đoạn 2026 – 2030

Ngọc Loan
(Baohatinh.vn) - Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2026 - 2030 có tổng kinh phí thực hiện hơn 22 tỷ đồng, mục tiêu đến năm 2030, Hà Tĩnh có thêm 4 - 10 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia.

Theo chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2026 – 2030 UBND tỉnh vừa ban hành, tổng kinh phí dự kiến thực hiện chương trình là 22,469 tỷ đồng; trong đó, nguồn từ ngân sách tỉnh hỗ trợ 6,719 tỷ đồng, nguồn đối ứng của các đơn vị thụ hưởng 15,75 tỷ đồng.

Chương trình khuyến công sẽ tập trung hỗ trợ máy móc, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các ngành chế biến nông, lâm, thủy sản, sản phẩm có lợi thế của tỉnh.

Các nội dung tập trung thực hiện hoạt động khuyến công chủ yếu là hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp để các cơ sở được hỗ trợ đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân từ 10 - 12%/năm và tăng năng suất lao động trên 15%/năm. Trong đó, tập trung vào các ngành chế biến nông, lâm, thủy sản, sản phẩm có lợi thế của tỉnh.

Hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu với mục tiêu đến năm 2030, tỉnh có thêm 80 - 100 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh và 4 - 10 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia. Đồng thời, 100% sản phẩm CNNT tiêu biểu có bao bì, nhãn mác chất lượng gắn với truy xuất nguồn gốc và kênh bán hàng online.

Chương trình sẽ tập trung hỗ trợ phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu với mục tiêu đến năm 2030, tỉnh có thêm 80 - 100 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh và 4 - 10 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia.

Chương trình cũng hướng đến mục tiêu xây dựng điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm CNNT tiêu biểu; phấn đấu trên 60% sản phẩm trưng bày được kết nối tiêu thụ ổn định và cơ sở CNNT sau khi được hỗ trợ có doanh thu tăng từ 10 - 15%/năm.

Ngoài ra, chương trình còn tập trung hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, tư vấn, trợ giúp các cơ sở CNNT; giúp chủ các cơ sở CNNT nâng cao năng lực quảng bá, bán hàng qua các hình thức khác ngoài hình thức truyền thống…

HTX Sản xuất, thương mại và dịch vụ Nguyên Lâm là cơ sở từng được hỗ trợ trực tiếp từ nguồn kinh phí khuyến công.

Thông qua các hoạt động hỗ trợ đồng bộ, chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2026 – 2030 được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho khu vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; góp phần nâng cao giá trị sản phẩm đặc sản địa phương, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nông thôn và tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững.

VinMetal hợp tác Primetals phát triển công nghệ sản xuất thép tiên tiến hàng đầu thế giới

VinMetal - doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tập đoàn Vingroup và Primetals Technologies - Tập đoàn công nghệ luyện kim hàng đầu thế giới đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện về việc triển khai tổ hợp sản xuất thép tích hợp quy mô lớn tại Hà Tĩnh, bao gồm cả thép dài và thép dẹt, với công nghệ tiên tiến, xanh và số hóa đúng chuẩn mực quốc tế.
“Cú hích” cho công nghiệp Hà Tĩnh

Những tháng đầu năm, ngành công nghiệp Hà Tĩnh bước vào guồng quay mới với lực đẩy mạnh mẽ từ các dự án quy mô lớn, tạo nhịp tăng trưởng ấn tượng. Cùng đó, loạt dự án đang được tăng tốc triển khai sẽ mở rộng dư địa và nâng cao chỉ số sản xuất công nghiệp địa phương.
“Canh" dòng năng lượng phục vụ sản xuất, dân sinh

Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, cán bộ, kỹ sư, công nhân ngành điện Hà Tĩnh vẫn “trực chiến” bên từng tổ máy phát điện, từng đường dây, trạm biến áp, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II

Việc hoàn thành, đưa Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II vào hoạt động là sự khẳng định mạnh mẽ cam kết của Hà Tĩnh trong việc tiếp tục thu hút đầu tư, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai thành công trên địa bàn.
Hà Tĩnh đặt mục tiêu thu hút hơn 50 dự án trong năm 2026

Với định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo, Hà Tĩnh đặt mục tiêu đón làn sóng đầu tư mới trong năm 2026 với hơn 50 dự án, tạo động lực tăng trưởng bền vững.
