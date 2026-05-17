Hơn 22 tỷ đồng thực hiện khuyến công địa phương giai đoạn 2026 – 2030

Theo chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2026 – 2030 UBND tỉnh vừa ban hành, tổng kinh phí dự kiến thực hiện chương trình là 22,469 tỷ đồng; trong đó, nguồn từ ngân sách tỉnh hỗ trợ 6,719 tỷ đồng, nguồn đối ứng của các đơn vị thụ hưởng 15,75 tỷ đồng.

Chương trình khuyến công sẽ tập trung hỗ trợ máy móc, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các ngành chế biến nông, lâm, thủy sản, sản phẩm có lợi thế của tỉnh.

Các nội dung tập trung thực hiện hoạt động khuyến công chủ yếu là hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp để các cơ sở được hỗ trợ đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân từ 10 - 12%/năm và tăng năng suất lao động trên 15%/năm. Trong đó, tập trung vào các ngành chế biến nông, lâm, thủy sản, sản phẩm có lợi thế của tỉnh.

Hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu với mục tiêu đến năm 2030, tỉnh có thêm 80 - 100 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh và 4 - 10 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia. Đồng thời, 100% sản phẩm CNNT tiêu biểu có bao bì, nhãn mác chất lượng gắn với truy xuất nguồn gốc và kênh bán hàng online.

Chương trình cũng hướng đến mục tiêu xây dựng điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm CNNT tiêu biểu; phấn đấu trên 60% sản phẩm trưng bày được kết nối tiêu thụ ổn định và cơ sở CNNT sau khi được hỗ trợ có doanh thu tăng từ 10 - 15%/năm.

Ngoài ra, chương trình còn tập trung hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, tư vấn, trợ giúp các cơ sở CNNT; giúp chủ các cơ sở CNNT nâng cao năng lực quảng bá, bán hàng qua các hình thức khác ngoài hình thức truyền thống…

HTX Sản xuất, thương mại và dịch vụ Nguyên Lâm là cơ sở từng được hỗ trợ trực tiếp từ nguồn kinh phí khuyến công.

Thông qua các hoạt động hỗ trợ đồng bộ, chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2026 – 2030 được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho khu vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; góp phần nâng cao giá trị sản phẩm đặc sản địa phương, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nông thôn và tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững.