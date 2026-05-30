Nhịp độ hối hả trên các công trình khởi công dịp Đại hội Đảng

(Baohatinh.vn) - Vượt qua những khó khăn do tác động từ giá xăng dầu, vật liệu xây dựng tăng cao, các nhà thầu luôn duy trì nhịp độ sản xuất, đảm bảo tiến độ các công trình, dự án đã được khởi công trên địa bàn Hà Tĩnh vào Đại hội Đảng.

Những ngày cuối tháng 5, tranh thủ thời tiết thuận lợi, liên danh 5 nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị triển khai thi công dự án xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh. Đây là một trong những công trình trọng điểm, được lựa chọn khởi công chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh có tổng mức đầu tư 305 tỷ đồng, được triển khai tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thành Sen), do Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô diện tích đất 2,29 ha, gồm tòa nhà 4 tầng có diện tích xây dựng 3.580 m2, tổng diện tích sàn 12.990 m2.
Khi hoàn thành, Bảo tàng Hà Tĩnh sẽ trở thành một công trình điểm nhấn về kiến trúc, mang đậm đặc trưng văn hóa quê hương. Không chỉ là nơi trưng bày, bảo quản hiện vật, bảo tàng còn là trung tâm giáo dục, giới thiệu những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng của Hà Tĩnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Ông Dương Đình Anh - cán bộ kỹ thuật Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh cho hay: Dự án được khởi công vào dịp 19/12/2025, tuy nhiên, phải tới tháng 4/2026, việc thi công các hạng mục mới được triển khai đồng loạt khi mặt bằng được bàn giao 100%. Từ thời điểm triển khai thi công tới nay, nhà thầu cũng gặp khá nhiều khó khăn ảnh hưởng biến động giá xăng dầu làm nguồn vật liệu tăng cao.
Trong thời điểm việc thi công khó khăn, chủ đầu tư đã cùng với liên danh nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát phối hợp tháo gỡ khó khăn, xây dựng lại “đường găng” để “bù” lại tiến độ.
Hiện nay, nhà thầu đang tập trung thi công hạng mục tòa nhà 4 tầng; hệ thống bể chứa phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy; khu xử lý nước thải. Khối lượng thi công đạt 13% giá trị hợp đồng.
Trước áp lực tiến độ, trong khi thời tiết nắng nóng gay gắt, để vừa bảo đảm sức khỏe người lao động vừa duy trì thi công liên tục, nhà thầu đã linh động, bố trí làm việc sớm vào buổi sáng, tạm giảm khối lượng lao động trực tiếp trong khoảng thời gian nắng nóng đỉnh điểm từ trưa đến đầu giờ chiều. Một số hạng mục được chuyển sang thi công ban đêm nhằm hạn chế ảnh hưởng của nhiệt độ cao.
Các khu vực nghỉ ngơi tạm thời được lắp đặt thêm quạt, nước uống. Công nhân được nhắc nhở thường xuyên về các biện pháp phòng chống say nắng, kiệt sức do nhiệt.
Thời điểm này, các nhà thầu cũng tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Khu đô thị mới Xuân Thành giai đoạn 1 ở xã Tiên Điền.
Khu đô thị mới Xuân Thành giai đoạn 1 do Công ty CP Đầu tư phát triển Harumi làm chủ đầu tư, cũng là một trong những dự án được khởi công vào dịp 19/12/2025 để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Dự án được triển khai tại xã Tiên Điền với quy mô hơn 45 ha, tổng mức đầu tư gần 550 tỷ đồng với mục tiêu xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu dân cư, bố trí các công trình nhà ở, công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật phục vụ dân cư trong khu vực; tạo dựng quỹ đất ở với hạ tầng đồng bộ, phát huy hiệu quả khai thác sử dụng quỹ đất, đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Theo ông Phạm Thế Đức - Ban QLDA phụ trách thi công dự án Khu đô thị mới Xuân Thành giai đoạn 1, vượt qua những trở ngại về biến động giá xăng dầu, vật liệu xây dựng tăng cao và khó khăn nguồn đất đắp, hiện nay, đơn vị đang yêu cầu nhà thầu tập trung cao cho công tác thi công.
Trong khuôn viên dự án, nhà thầu đang thi công hệ thống đường nội bộ; cào bóc, xử lý lớp đất hữu cơ trước khi bắt tay vào triển khai hạng mục thoát nước, hồ cảnh quan cũng như các khu, tòa nhà chính.
Theo đại diện chủ đầu tư, tiến độ dự án cơ bản đáp ứng kế hoạch đề ra.

Ngoài dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh và dự án Khu đô thị mới Xuân Thành giai đoạn 1, hiện nay, ở Hà Tĩnh đã và đang triển khai 4 dự án lớn của Tập đoàn Vingroup, gồm: dự án Nhà máy sản xuất thép Vinmetal Hà Tĩnh; dự án Khu đô thị mới Kỳ Trinh; dự án Nhà máy Điện gió Kỳ Anh; dự án Nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh. Đây là những dự án khởi công chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cùng với đó, các dự án đã khởi công chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX hiện đang được triển khai thi công như: dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông; dự án hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng; dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II; dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội. Trong ảnh: Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen đang được thi công.
Đây là những dự án có ý nghĩa lớn về chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, mở ra triển vọng mới, tạo không gian phát triển mới cho tỉnh nhà. Vậy nên, chủ đầu tư đang yêu cầu nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung nhân lực, máy móc thi công, sớm đưa các dự án “về đích” đúng kế hoạch. Trong ảnh: Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông đang được triển khai thi công.

