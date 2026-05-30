Nhịp độ hối hả trên các công trình khởi công dịp Đại hội Đảng

(Baohatinh.vn) - Vượt qua những khó khăn do tác động từ giá xăng dầu, vật liệu xây dựng tăng cao, các nhà thầu luôn duy trì nhịp độ sản xuất, đảm bảo tiến độ các công trình, dự án đã được khởi công trên địa bàn Hà Tĩnh vào Đại hội Đảng.
Ông Dương Đình Anh - cán bộ kỹ thuật Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh cho hay: Dự án được khởi công vào dịp 19/12/2025, tuy nhiên, phải tới tháng 4/2026, việc thi công các hạng mục mới được triển khai đồng loạt khi mặt bằng được bàn giao 100%. Từ thời điểm triển khai thi công tới nay, nhà thầu cũng gặp khá nhiều khó khăn ảnh hưởng biến động giá xăng dầu làm nguồn vật liệu tăng cao.
Thời điểm này, các nhà thầu cũng tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Khu đô thị mới Xuân Thành giai đoạn 1 ở xã Tiên Điền.
Theo đại diện chủ đầu tư, tiến độ dự án cơ bản đáp ứng kế hoạch đề ra.
Ngoài dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh và dự án Khu đô thị mới Xuân Thành giai đoạn 1, hiện nay, ở Hà Tĩnh đã và đang triển khai 4 dự án lớn của Tập đoàn Vingroup, gồm: dự án Nhà máy sản xuất thép Vinmetal Hà Tĩnh; dự án Khu đô thị mới Kỳ Trinh; dự án Nhà máy Điện gió Kỳ Anh; dự án Nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh. Đây là những dự án khởi công chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Cùng với đó, các dự án đã khởi công chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX hiện đang được triển khai thi công như: dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông; dự án hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng; dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II; dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội. Trong ảnh: Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen đang được thi công.
Đây là những dự án có ý nghĩa lớn về chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, mở ra triển vọng mới, tạo không gian phát triển mới cho tỉnh nhà. Vậy nên, chủ đầu tư đang yêu cầu nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung nhân lực, máy móc thi công, sớm đưa các dự án “về đích” đúng kế hoạch. Trong ảnh: Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông đang được triển khai thi công.
