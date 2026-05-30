Hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng dự án đường Hàm Nghi kéo dài

Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh: Kết nối để tạo giá trị thực chất 29/05/2026 10:04 Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định vai trò là cầu nối hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao năng lực quản trị, thích ứng với xu thế chuyển đổi số và đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh.

Cây sả “đổi vai” thành cây kinh tế ở Cẩm Hưng 29/05/2026 09:41 Từ loại cây trồng quen thuộc, cây sả nay đang trở thành hướng phát triển kinh tế hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gần 150 hộ gia đình tại thôn Sơn Nam, xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh).

Giữ màu xanh trên những đồi chè 29/05/2026 08:11 Người trồng chè ở Hà Tĩnh đang chủ động triển khai nhiều giải pháp như tưới nước, phủ gốc, giữ ẩm… nhằm giảm thiểu thiệt hại do khô hạn, giữ màu xanh vùng chè nguyên liệu.

Tài chính thị trường ngày 29/5: Lao động thời vụ có thể không còn bị khấu trừ 10% thuế 29/05/2026 07:45 Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với lao động thời vụ từ 2 triệu lên 5 triệu đồng/lần, trong khi nhiều ý kiến cho rằng nên bỏ hẳn cơ chế khấu trừ 10% để giảm áp lực cho nhóm thu nhập thấp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Vòng đời thứ hai của bao bì, khi trách nhiệm tái chế được trao cho doanh nghiệp 29/05/2026 07:00 Khi các quy định về thu gom và tái chế bao bì đi vào thực thi, lợi thế đang nghiêng về những doanh nghiệp đã sớm chuẩn bị. Câu chuyện tại Vinamilk cho thấy, cách tiếp cận chủ động có thể chuyển hóa áp lực tuân thủ thành hiệu quả kinh tế và lợi thế cạnh tranh bền vững.

Mở đường cho doanh nghiệp tư nhân bước vào kỷ nguyên số 29/05/2026 05:00 Khu vực kinh tế tư nhân Hà Tĩnh không chỉ khẳng định vai trò động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế mà còn đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển, khơi thông nguồn lực và tạo “cú hích” để doanh nghiệp tư nhân bứt phá, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông giữa Hà Tĩnh và các địa phương của Lào 28/05/2026 15:25 Sáng 28/5, đoàn công tác của Bộ Công chính và Vận tải Lào đến thăm, làm việc với tỉnh Hà Tĩnh để theo dõi tiến độ phát triển các bến cảng 1, 2, 3 cảng Vũng Áng cùng cơ chế quản lý, vận hành cảng.

Mạnh tay xử lý vi phạm, xây dựng diện mạo đô thị văn minh 28/05/2026 15:15 Các phường trung tâm Hà Tĩnh đang quyết liệt xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, từng bước lập lại không gian an toàn, văn minh cho người dân.

Giá xăng, dầu cùng giảm 28/05/2026 14:51 Từ 15h ngày 28/5, giá xăng, dầu cùng điều chỉnh giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.

Hà Tĩnh - Bộ Công chính và Vận tải Lào trao đổi kinh nghiệm cơ chế quản lý, vận hành cảng 28/05/2026 13:44 Đoàn công tác của Bộ Công chính và Vận tải Lào cùng tỉnh Hà Tĩnh đã có những trao đổi kinh nghiệm trong cơ chế quản lý, vận hành cảng.

Vàng miếng SJC rớt thảm, giá đã chạm đáy của năm 28/05/2026 12:09 Giá mỗi lượng vàng miếng và vàng nhẫn rơi thêm gần 2 triệu đồng, chính thức về vùng đáy của năm 2026.

Doanh nhân kỳ vọng gì từ Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân Hà Tĩnh? 28/05/2026 09:22 Trước thềm Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân Hà Tĩnh năm 2026 diễn ra sáng 29/5, các doanh nhân tỉnh nhà kỳ vọng diễn đàn sẽ tạo không gian cởi mở để trao đổi, đưa ra định hướng, cơ chế và giải pháp đột phá tạo động lực phát triển.

Tài chính thị trường ngày 28/5: Các nước khơi thông nguồn vàng trong dân như thế nào? 28/05/2026 07:45 Theo ước tính, người dân Việt Nam đang nắm giữ khoảng 500 tấn vàng. Trên thế giới, nhiều quốc gia đã triển khai các mô hình huy động nguồn vàng trong dân và ghi nhận những kết quả tích cực. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Ngành chuyên môn khuyến cáo gì sau quan trắc các vùng nuôi tôm? 28/05/2026 05:03 Để chủ động bảo vệ các vùng nuôi tôm mặn lợ năm 2026, cơ quan chuyên môn tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành quan trắc diện rộng tại một số khu vực nguồn cấp và ao nuôi đại diện.

Bộ Công thương yêu cầu EVN không cắt điện trong giai đoạn nắng nóng 28/05/2026 04:00 Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh không được để xảy ra tình trạng cắt điện trong giai đoạn nắng nóng gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Hà Tĩnh siết quản lý, ngăn trục lợi từ chính sách nhà ở xã hội 27/05/2026 16:30 Trước thực trạng xuất hiện các hành vi lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi, Hà Tĩnh đang siết chặt công tác xét duyệt hồ sơ, tăng cường hậu kiểm nhằm bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng.

“Khát đâu uống đó” và nỗi lo an toàn thực phẩm 27/05/2026 09:50 Phía sau sự hấp dẫn và bắt mắt của những ly nước giải nhiệt được bày bán trên lề đường vào những ngày nắng nóng ở Hà Tĩnh là không ít nỗi lo về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tài chính thị trường ngày 27/5: Việt Nam lần đầu vào Top 10 nước sản xuất thép lớn nhất thế giới 27/05/2026 07:53 Việt Nam lần đầu vượt Italy để vào top 10 quốc gia sản xuất thép lớn nhất thế giới, phản ánh sự mở rộng mạnh của công nghiệp luyện kim và năng lực sản xuất trong nước. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh: Hạ tầng 35m hóa “vành đai” mở lối đô thị phía Tây, kích hoạt cuộc đua bất động sản chân sóng 27/05/2026 05:00 Đường quy hoạch 35m được xem là “vành đai” chiến lược phía Tây Hà Tĩnh, mở dư địa tăng trưởng mới và kích hoạt làn sóng đầu tư bất động sản đón đầu hạ tầng.

Sản lượng điện tiêu thụ tại Hà Tĩnh tăng đột biến 26/05/2026 15:00 Nắng nóng gay gắt khiến sản lượng điện tiêu thụ tại Hà Tĩnh tăng đột biến trong ngày 25/5. Ngành chuyên môn khuyến cáo khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, góp phần giảm áp lực cho lưới trong khung giờ cao điểm.

Hưởng ứng Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026 26/05/2026 08:37 Tổ chức triển khai Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026 trên phạm vi toàn quốc nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của công tác tiết kiệm, chống lãng phí...

Tài chính thị trường ngày 26/5: Đề xuất áp dụng khung giờ điện cao điểm mới ngay tháng 6 26/05/2026 07:45 Khung giờ cao điểm tính giá điện mới được đề xuất áp dụng ngay trong tháng 6, trong bối cảnh công suất và sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc liên tiếp lập kỷ lục. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Phụ tải tăng đột biến, Nhiệt điện Vũng Áng 1 vận hành công suất tối đa 25/05/2026 15:22 Trong bối cảnh phụ tải tăng cao, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) được huy động vận hành công suất tối đa để đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt, SX-KD của người dân, doanh nghiệp trên cả nước.

Siết chặt biện pháp phòng, chống cháy rừng ven sông Ngàn Phố 25/05/2026 14:47 Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) đang siết chặt các biện pháp phòng, chống cháy và xây dựng kịch bản để bảo vệ màu xanh cho 24.995 ha rừng trước nắng nóng.

Giá vàng thế giới phục hồi 25/05/2026 10:25 Giá vàng thế giới phục hồi ngay khi mở cửa tuần giao dịch mới, thậm chí có thời điểm lên sát 4.580 USD/ounce, trong bối cảnh đồng USD trở nên suy yếu.

Tài chính thị trường ngày 25/5: Mua hàng online sắp mất lợi thế giá rẻ 25/05/2026 07:45 Shopee, TikTok Shop và Lazada đồng loạt tăng phí bán hàng, khiến chi phí kinh doanh online đội lên và giá hàng trên sàn có thể không còn rẻ như trước, thậm chí cao hơn so với mua tại siêu thị hoặc cửa hàng truyền thống. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Bộ Tài chính bỏ đề xuất ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế 25/05/2026 07:40 Bộ Tài chính bỏ đề xuất yêu cầu các ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế trong dự thảo mới.

Nông dân cày đêm tránh nắng, đẩy nhanh tiến độ sản xuất hè thu 25/05/2026 05:42 Giữa những ngày nắng nóng gay gắt, nhiều bà con nông dân Hà Tĩnh tranh thủ thời tiết mát mẻ vào buổi tối để xuống đồng làm đất, đẩy nhanh tiến độ sản xuất hè thu.

Đồng bộ giải pháp kéo giảm tổn thất điện năng 24/05/2026 15:05 Trước áp lực phụ tải tăng cao và thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật, vận hành và số hóa quản lý nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cấp điện.