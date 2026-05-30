Hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng dự án đường Hàm Nghi kéo dài

(Baohatinh.vn) - Phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) huy động gần 200 người hỗ trợ các hộ dân tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản, bàn giao mặt bằng cho dự án đường Hàm Nghi kéo dài.
Sáng 30/5, phường Hà Huy Tập đã huy động lực lượng gần 200 người, tập trung hỗ trợ 16 hộ dân tại các tổ dân phố Liên Vinh, Liên Hương, Nam Thượng, Bắc Thượng tháo dỡ công trình, vật kiến trúc, vận chuyển tài sản đến nơi ở tạm thời. Sự đồng thuận của người dân cùng quyết tâm của chính quyền địa phương đã tạo nên không khí khẩn trương, trách nhiệm trên toàn tuyến, góp phần đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho dự án.
Cán bộ chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, bà con nhân dân...
Những đôi tay chung nhịp, những chuyến xe nối tiếp nhau vận chuyển tài sản, thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng của cáp ủy, chính quyền và Nhân dân vì một công trình động lực, mở ra không gian phát triển mới cho đô thị Hà Tĩnh.
Dự án đường Hàm Nghi kéo dài có chiều dài 3,3km, điểm đầu khớp nối quốc lộ 1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh qua xã Thạch Đài (nay là phường Hà Huy Tập), điểm cuối kết nối vào tuyến nhánh quốc lộ 8C qua xã Thạch Xuân.
Dự án do BQL dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông và Phát triển đô thị tỉnh làm chủ đầu tư với tổng vốn 575 tỷ đồng; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh là chủ đầu tư tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và xây dựng hạ tầng khu tái định cư.
