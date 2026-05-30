Hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng dự án đường Hàm Nghi kéo dài

(Baohatinh.vn) - Phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) huy động gần 200 người hỗ trợ các hộ dân tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản, bàn giao mặt bằng cho dự án đường Hàm Nghi kéo dài.

Dự án đường Hàm Nghi kéo dài qua phường Hà Huy Tập dài 1,25 km. Đến thời điểm này, phường đã hoàn thành chi trả tiền hỗ trợ, đền bù cho 116 hộ (121 thửa đất) trong số 127 hộ (132 thửa đất) nằm trong phạm vi ảnh hưởng giải phóng mặt bằng dự án. Toàn phường có 57 hộ dân thuộc diện tái định cư, trong đó 25 hộ phải bố trí tạm cư trong thời gian chờ xây dựng nhà tại khu tái định cư.
Sáng 30/5, phường Hà Huy Tập đã huy động lực lượng gần 200 người, tập trung hỗ trợ 16 hộ dân tại các tổ dân phố Liên Vinh, Liên Hương, Nam Thượng, Bắc Thượng tháo dỡ công trình, vật kiến trúc, vận chuyển tài sản đến nơi ở tạm thời. Sự đồng thuận của người dân cùng quyết tâm của chính quyền địa phương đã tạo nên không khí khẩn trương, trách nhiệm trên toàn tuyến, góp phần đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho dự án.
Các cán bộ, chiến sĩ, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và người dân địa phương cùng hỗ trợ bà con các tổ dân phố Liên Vinh, Liên Hương, Nam Thượng, Bắc Thượng tháo dỡ nhà cửa, dời dọn tài sản.
Lãnh đạo địa phương đã có mặt kịp thời, động viên các hộ dân trong ngày di dời, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án đường Hàm Nghi kéo dài.
Cán bộ chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, bà con nhân dân...
...lực lượng đoàn viên thanh niên cùng chung tay góp sức.
Những đôi tay chung nhịp, những chuyến xe nối tiếp nhau vận chuyển tài sản, thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng của cáp ủy, chính quyền và Nhân dân vì một công trình động lực, mở ra không gian phát triển mới cho đô thị Hà Tĩnh.
Cùng với hỗ trợ bà con tháo dỡ công trình, dời dọn mặt bằng, trong sáng nay, chính quyền địa phương cũng tiến hành kiểm tra thực địa, mốc giải phóng mặt bằng dự án tại thửa đất của hộ ông Trương Quang Tương (tại vị trí nút giao đầu tuyến, cắt với đường tránh TP Hà Tĩnh), tạo đồng thuận cao.
Theo UBND phường Hà Huy Tập, địa phương phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án đường Hàm Nghi kéo dài trước ngày 15/6 tới, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư triển khai các hạng mục thi công theo đúng tiến độ.

​Dự án đường Hàm Nghi kéo dài có chiều dài 3,3km, điểm đầu khớp nối quốc lộ 1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh qua xã Thạch Đài (nay là phường Hà Huy Tập), điểm cuối kết nối vào tuyến nhánh quốc lộ 8C qua xã Thạch Xuân.

Dự án do BQL dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông và Phát triển đô thị tỉnh làm chủ đầu tư với tổng vốn 575 tỷ đồng; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh là chủ đầu tư tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và xây dựng hạ tầng khu tái định cư.

