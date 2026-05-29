Chi trả hỗ trợ tạm cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường Hàm Nghi kéo dài

​Thực hiện chủ trương của tỉnh, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền phường Hà Huy Tập đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Hàm Nghi kéo dài.

Lãnh đạo địa phương trực tiếp động viên, chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ dân.

​Đến nay, địa phương đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường cho 130/132 thửa đất, với tổng kinh phí gần 211,3 tỷ đồng; trong đó đã chi trả cho 121 thửa đất.

Toàn phường có 57 hộ thuộc diện tái định cư, trong đó 25 hộ phải bố trí tạm cư trong thời gian chờ xây dựng nhà tại khu tái định cư.

Thực hiện Quyết định số 28/2026/QĐ-UBND ngày 24/4/2026 của UBND tỉnh về quy định chi tiết một số điều liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, UBND phường Hà Huy Tập đã gấp rút triển khai hỗ trợ kinh phí tạm cư cho các hộ dân bị thu hồi đất.

Cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh chi trả tiền hỗ trợ tạm cư cho các hộ dân.

Đến nay, phường đã chi trả hỗ trợ cho 17/25 hộ dân với tổng số tiền 856 triệu đồng, giúp các gia đình có kinh phí thuê nhà ở tạm trong thời gian chờ hoàn thiện nơi ở mới.

Bên cạnh nguồn hỗ trợ của tỉnh, phường Hà Huy Tập cũng trích ngân sách địa phương hỗ trợ thêm 2 triệu đồng/hộ đối với các gia đình phải di dời nhà cửa, tài sản nhằm góp phần ổn định đời sống.

Ông Nguyễn Nhật Linh - Phó Chủ tịch UBND phường trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình chị Hoàng Thị Thuỳ Dung, tổ dân phố Liên Vinh.

Cùng với công tác chi trả hỗ trợ kinh phí tạm cư cho các hộ dân, địa phương đã hoàn thành và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 17 hộ thuộc diện tái định cư; hiện, đang hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cho các hộ còn lại.

Theo kế hoạch, ngày 30/5, UBND phường Hà Huy Tập sẽ tổ chức lực lượng hỗ trợ di dời các công trình, vật kiến trúc nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án đường Hàm Nghi kéo dài đoạn qua địa bàn.