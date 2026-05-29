Vườn dưa lê vàng Hàn Quốc trĩu quả ở Tiên Điền

Trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan, việc chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực ứng phó từ sớm, từ xa không chỉ là yêu cầu cấp bách mà còn là giải pháp căn cơ để Hà Tĩnh bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.
Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra các vụ sét đánh gây thiệt hại lớn về gia súc. Trước thực tế này, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người chăn nuôi chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ các dự án khắc phục hậu quả thiên tai nhằm nâng cao năng lực ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa bão.
Vụ lúa xuân 2026, Hà Tĩnh giành thắng lợi với năng suất lúa đạt cao, sản xuất từng bước chuyển đổi theo hướng canh tác bền vững, liên kết theo chuỗi giá trị. Kết quả này góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng GRDP ngành nông, lâm, thủy sản đạt trên 3% trong năm 2026.
Nhờ liên kết trồng cỏ nguyên liệu phục vụ trang trại bò sữa của Vinamilk, nhiều hộ dân ở xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) có nguồn thu nhập ổn định. Mô hình không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng đất mà còn mở ra hướng phát triển chăn nuôi bền vững cho địa phương.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện các đề án, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030 phù hợp thực tiễn Hà Tĩnh.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; thúc đẩy tiến độ phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.
Là vùng hạ du sông Rác nhưng nhiều năm nay, hơn 100 ha đất trồng lúa tại các thôn: Hòa Bình, Tuần Tượng, Tân Phong và Trung Phong của xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) luôn trong tình trạng thiếu nước tưới, đặc biệt là vào thời điểm xuống giống.
Tận dụng diện tích vườn nhà, anh Hoàng Hoài Nam (SN 1983, thôn Quyết Tiến, xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh) đã xây dựng thành công mô hình nuôi lươn không bùn, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Dự thảo Đề án thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh đến năm 2030 được xây dựng theo hướng điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với giai đoạn mới, bảo đảm tính đồng bộ với các chiến lược, quy hoạch và chương trình quốc gia về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.