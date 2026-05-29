Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Nông nghiệp

Vườn dưa lê vàng Hàn Quốc trĩu quả ở Tiên Điền

Hữu Trung
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Mô hình trồng dưa lê vàng Hàn Quốc của gia đình chị Nguyễn Thị Minh Nhất (SN 1980, thôn Thanh Minh, xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) đang vào kỳ thu hoạch, cho sản lượng cao.

bqbht_br_5.jpg
Cuối tháng 3/2026, gia đình chị Nguyễn Thị Minh Nhất (thôn Thanh Minh, xã Tiên Điền) đã mạnh dạn chuyển đổi từ trồng dưa lưới sang trồng giống dưa lê vàng Hàn Quốc. Mùa đầu tiên, chị ươm hơn 3.000 cây, đưa vào trồng thử nghiệm ở trong các nhà màng trên diện tích 1.000 m2 .
bqbht_br_13.jpg
Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật ứng dụng công nghệ cao, vườn dưa lê vàng Hàn Quốc của gia đình chị phát triển tốt.
bqbht_br_10.jpg
Chị Nguyễn Thị Minh Nhất (bên phải) cho biết: "Quá trình sinh trưởng phát triển của cây nhanh, thích ứng tốt với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Cây dưa được trồng trong nhà màng nên hạn chế được sâu bệnh và côn trùng gây hại".
bqbht_br_9.jpg
bqbht_br_11.jpg
Thời điểm này, công nhân đang tiến hành thu hoạch dưa lưới để bán ra thị trường.
bqbht_br_1.jpg
Dưa lê vàng Hàn Quốc có thời gian sinh trưởng trong vòng 60 – 65 ngày; trọng lượng từ 0,5 - 0,8 kg/quả, giá bán từ 35.000 - 40.000 đồng/kg.
bqbht_br_4.jpg
"Để dưa phát triển tốt, cho năng suất, sản lượng cao, mỗi cây chúng tôi chỉ để lại từ 1 - 2 quả, đồng thời cắt bỏ toàn bộ nhánh và lá dưới gốc để tập trung dinh dưỡng nuôi quả" - chị Nhất cho hay.
bqbht_br_3.jpg
Quả dưa lê Hàn Quốc khi chín có màu vàng nhạt, vị ngọt, hương thơm dịu, được thị trường khá ưa chuộng.
bqbht_br_18.jpg
Cũng theo chị Nhất, để trồng thành công và bán được với giá khá cao thì sản xuất sạch phải đặt lên hàng đầu. Sản lượng bước đầu của mô hình đạt hơn 3 tấn quả thương phẩm.
bqbht_br_19.jpg
Người dân và du khách tham quan vừa dưa lê vàng Hàn Quốc.
bqbht_br_14.jpg
Để có đầu ra ổn định, ngoài bán trực tiếp tại vườn, gia đình chị Nhất còn nhập cho thương lái và bán online.
bqbht_br_111.jpg
Dưa lê vàng Hàn Quốc với đặc tính ngắn ngày, năng suất cao đang mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho nông dân xã Tiên Điền và các địa phương trong tỉnh.
Video: Thu hoạch dưa lê vàng Hàn Quốc

Tin liên quan

Tags:

#Mô hình dưa lê vàng Hàn Quốc #Thu hoạch dưa lê #Dưa lê vàng Hàn Quốc ở Nghi Xuân #xã Tiên Điền

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo sau sự việc nhiều gia súc bị sét đánh

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo sau sự việc nhiều gia súc bị sét đánh

Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra các vụ sét đánh gây thiệt hại lớn về gia súc. Trước thực tế này, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người chăn nuôi chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Đầu tư tiền tỷ nuôi chồn sọc sinh sản

Đầu tư tiền tỷ nuôi chồn sọc sinh sản

Cách đây 1 năm, ông Lê Trường Lưu (thôn 4, xã Đức Thọ) mạnh dạn đầu tư hơn 5 tỷ đồng nuôi chồn sọc sinh sản. Bước đầu mô hình cho thấy triển vọng, mở ra hướng chăn nuôi mới có giá trị kinh tế cao.
Theo chân người dân phía Nam Hà Tĩnh hái nấm tràm

Theo chân người dân phía Nam Hà Tĩnh hái nấm tràm

Với người dân ở một số địa phương phía Nam Hà Tĩnh, mùa nấm tràm không chỉ là khoảng thời gian tìm kiếm một món đặc sản của núi rừng mà còn là dịp để tăng thêm thu nhập trong lúc nông nhàn.
Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; thúc đẩy tiến độ phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.
Tăng cường thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh

Tăng cường thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh

Dự thảo Đề án thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh đến năm 2030 được xây dựng theo hướng điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với giai đoạn mới, bảo đảm tính đồng bộ với các chiến lược, quy hoạch và chương trình quốc gia về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!