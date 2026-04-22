Được mùa dưa, nông dân Cổ Đạm phấn khởi thu hoạch

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, trên cánh đồng dưa ở xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) không khí trở nên rộn ràng khi bà con nông dân đang tích cực bám đồng thu hoạch dưa lê, dưa bở trong niềm vui được mùa, giá tốt.
Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.
Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.
Áp dụng kỹ thuật tưới ngập - khô xen kẽ (AWD) trong canh tác lúa đang cho thấy hiệu quả rõ nét trên đồng ruộng Hà Tĩnh, góp phần giảm phát thải khí mê-tan, bảo vệ môi trường và bảo đảm năng suất ổn định.
Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Trong 90 ngày thực hiện phong trào thi đua cao điểm xây dựng nông thôn mới (từ 15/12/2025 đến 15/3/2026), toàn xã Đức Thịnh đã huy động 8,597 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của Nhân dân để đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án sát thực tiễn, thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng và phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.
Tình trạng nhiều diện tích rừng ngập mặn tại phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) bị chết khô đang gây lo ngại về môi trường, hệ sinh thái và sinh kế của người dân, đặt ra yêu cầu sớm xác định nguyên nhân và có giải pháp khắc phục.
Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đề nghị các địa phương, chủ rừng, lực lượng kiểm lâm cơ sở bố trí lực lượng trực canh gác tại các chòi canh, điểm camera giám sát, chốt trực tại các cửa rừng từ 9h đến 21h hằng ngày.