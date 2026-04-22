Kinh tế

Nông nghiệp

Được mùa dưa, nông dân Cổ Đạm phấn khởi thu hoạch

Hữu Trung
(Baohatinh.vn) - Những ngày này, trên cánh đồng dưa ở xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) không khí trở nên rộn ràng khi bà con nông dân đang tích cực bám đồng thu hoạch dưa lê, dưa bở trong niềm vui được mùa, giá tốt.

Xã Cổ Đạm được xem là một trong những “vựa dưa” lớn nhất Hà Tĩnh, chuyên trồng các loại dưa lê, dưa bở, dưa hấu, với diện tích gần 30 ha.
Thời điểm này, bà con nông dân các thôn Vân Thanh Bắc, Vân Thanh, Kỳ Tây… xã Cổ Đạm đang tích cực bám đồng thu hoạch lứa dưa lê, dưa bở đầu tiên trong năm để cung ứng ra thị trường.
Theo bà con nông dân, năm nay thời tiết nhiều nắng thích hợp cho cây dưa phát triển, ít sâu bệnh, năng suất cao.
Ông Phan Văn Du (thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm) cho biết: "Vụ dưa năm nay gia đình tôi xuống giống các loại dưa trên diện tích 1,5 ha, trong đó, 0,8 ha dưa bở đang vào kỳ thu hoạch. Năm nay dưa bở được mùa, quả to đẹp, thương lái thu mua với giá cao."
Niềm vui được mùa của bà con nông dân Cổ Đạm
Dưa bở Cổ Đạm đầu vụ được bán với giá từ 20.000 - 25.000 đồng/kg. Trung bình mỗi sào đạt năng suất 1,2 tấn. Sau khi trừ chi phí, bà con thu về từ 10 - 15 triệu đồng/sào”.
Không chỉ thu hoạch dưa bở, thời điểm này, tại các xứ đồng ở Cổ Đạm, nhiều hộ dân cũng đang tập trung thu hoạch dưa lê.
Dưa lê Cổ Đạm cũng được ưa chuộng bởi quả to đều, ngon ngọt; thương lái thu mua với giá 25.000 - 30.000 đồng/kg.
"Sau khi thu hoạch lứa dưa bở, tôi tiến hành thu hoạch dưa lê. So với dưa bở, dưa lê cho năng suất kém hơn nhưng bù lại quả to đều, giá tốt. Những ngày qua tôi đã xuất bán được 5 tạ dưa lê, trừ chi phí thu về gần 10 triệu đồng”- ông Lê Văn Trong, thôn Kỳ Tây, xã Cổ Đạm cho hay.
Sau thu hoạch, người dân lựa chọn những quả to, đẹp nhập sỉ cho thương lái và bày bán trực tiếp cho khách qua đường.
Nhờ thời tiết thuận lợi, sử dụng giống tốt, chăm sóc đảm bảo quy trình kỹ thuật, dưa lê, dưa bở Cổ Đạm được mùa, mang lại thu nhập khá cao cho người dân nơi đây.
Theo ông Bùi Phi Long – Chủ tịch Hội Nông dân xã Cổ Đạm (bên trái), cây dưa được xem là cây trồng chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân địa phương. Đây là cây trồng ngắn ngày, dễ trồng, ít công chăm sóc, thu hoạch từ 50 – 60 ngày sau khi trồng. Các hộ dân chia thành nhiều đợt xuống giống để thuận lợi cho việc chăm sóc và tiêu thụ. Do đó, bà con có thể thu hoạch "cuốn chiếu" bắt đầu từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 7 nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường vào mùa hè nắng nóng.

Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.
Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.
Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Giữa nắng nóng đầu mùa, nhiều cụ ông ngoài 70 tuổi ở thôn Hạ Tứ (Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn bên những giàn bí trĩu quả, vừa cải thiện thu nhập vừa lan tỏa lối sống tích cực.
Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.
Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, người trồng chè ở xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang tập trung nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo sự phát triển của cây chè nguyên liệu.
Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Từ cuối tháng 3 đến nay, làng hến sông La (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) rộn ràng vào vụ mới. Khai thác và chế biến hến là nghề truyền thống gắn bó bao đời, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân.