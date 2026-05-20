Đẩy nhanh tiến độ các dự án khắc phục hậu quả thiên tai

Chiều 20/5, đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các xã: Nghi Xuân, Tiên Điền, Đan Hải, Cổ Đạm, Hồng Lộc, Lộc Hà do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tại các địa phương. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành cùng các thành viên trong đoàn đã kiểm tra thực tế tại khu neo đậu tránh trú bão Cửa Hội - Xuân Phổ, tuyến đê biển Hội Thống (xã Đan Hải); cống Đá Bạc (xã Cổ Đạm); tuyến đê biển Lộc Hà, khu vực cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót (xã Lộc Hà).

Qua báo cáo và kiểm tra cho thấy, khu neo đậu tránh trú bão Cửa Hội - Xuân Phổ bị bồi lắng nghiêm trọng gây khó khăn cho hoạt động sản xuất cũng như việc tránh trú, bảo đảm an toàn cho tàu thuyền trong mùa mưa bão. Tuyến đê biển Hội Thống có nhiều đoạn đã xuống cấp, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân. Hiện nay, tuyến đê đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư khôi phục, nâng cấp tại Quyết định số 1173/QĐ-UBND ngày 11/5/2026.

Cống Đá Bạc (xã Cổ Đạm) sau hơn 15 năm đưa vào sử dụng cùng với tác động trực tiếp của bão số 5 và bão số 10 năm 2025 đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Công trình được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư khôi phục, sửa chữa tại Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 15/4/2026.

Tuyến đê biển Lộc Hà, khu vực cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót (xã Lộc Hà) cũng có nhiều hạng mục, hạ tầng xuống cấp, gây khó khăn cho công tác đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão và neo đậu tàu thuyền của ngư dân.

Các địa phương đã trực tiếp báo cáo một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; tình trạng nhiều công trình hồ đập, đê điều, đường giao thông... bị hư hỏng, xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ. Đồng thời, đề xuất tỉnh quan tâm bố trí nguồn kinh phí để sửa chữa, nâng cấp, khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo an toàn các công trình và phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai trong thời gian tới.

Sau khi kiểm tra thực trạng và nghe lãnh đạo UBND các xã báo cáo kế hoạch phòng ngừa, ứng phó thiên tai năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án phòng, chống thiên tai sát với tình hình thực tế, bảo đảm tính khả thi và sẵn sàng ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; tăng cường kiểm tra các công trình xung yếu, hồ chứa nước, hệ thống đê điều, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt; chủ động phương án sơ tán dân, nhất là tại các khu vực ven biển, ngoài đê và vùng thấp trũng.

Đồng thời, các địa phương cần tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án khắc phục hậu quả thiên tai và các công trình đang thi công có ảnh hưởng đến tiêu thoát lũ; thực hiện giải ngân nguồn vốn kịp thời theo chỉ đạo của UBND tỉnh; trong đó, quan tâm triển khai sớm dự án khôi phục, nâng cấp tuyến đê biển Hội Thống, khôi phục, sửa chữa tràn Đá Bạc... nhằm góp phần nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn cho người dân và ổn định sản xuất trong thời gian tới.