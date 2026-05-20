Cấp phát tiền mặt hỗ trợ hơn 700 hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai

(Baohatinh.vn) - 725 hộ dân tại Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bởi các cơn bão trong năm 2025 được hỗ trợ hơn 1,7 tỷ đồng để góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống.
Ngày 20/5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với xã Đan Hải, xã Mai Hoa tổ chức chương trình cấp phát tiền mặt (đợt 1) thuộc Dự án “Cứu trợ khẩn cấp hộ gia đình thiệt hại do bão số 3, số 10, số 11 và hoàn lưu sau bão năm 2025”.
Đây là nguồn viện trợ không hoàn lại do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tài trợ.
Tại xã Đan Hải và xã Mai Hoa, đoàn đã trao tổng số tiền 855 triệu đồng cho 359 hộ gia đình chịu ảnh hưởng của các cơn bão và hoàn lưu sau bão trong năm 2025. Trong đó, 165 hộ ở xã Đan Hải nhận 435 triệu đồng, 194 hộ ở xã Mai Hoa nhận 420 triệu đồng.
Các hộ gia đình được tiếp cận nguồn vốn theo các danh mục: cấp hỗ trợ tiền mặt có điều kiện để sửa chữa nhà ở (15 triệu đồng/hộ); hỗ trợ phục hồi sinh kế (3 triệu đồng/hộ) và hỗ trợ tiền mặt (1 - 3 triệu đồng/hộ).
Đối với các hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà ở và phục hồi sinh kế, sau khi hoàn thành cấp phát đợt 1, Ban Điều hành Dự án sẽ tiến hành thẩm định, giám sát việc sử dụng nguồn vốn để xem xét cấp phát đợt 2 theo quy định.
Việc cấp phát được thực hiện công khai, đúng đối tượng, đúng định mức góp phần hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống và nâng cao hiệu quả các mô hình sinh kế bền vững.
Dự án “Cứu trợ khẩn cấp hộ gia đình thiệt hại do bão số 3, số 10, số 11 và hoàn lưu sau bão năm 2025” được triển khai tại 4 xã trên địa bàn Hà Tĩnh với tổng số tiền đợt 1 là 1,725 tỷ đồng cho 725 hộ dân. Theo kế hoạch, ngày 21/5, đoàn sẽ tiếp tục tổ chức cấp phát cho người dân tại các xã Kỳ Khang và Kỳ Thượng.
