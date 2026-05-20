Cấp phát tiền mặt hỗ trợ hơn 700 hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Ngày 20/5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với xã Đan Hải, xã Mai Hoa tổ chức chương trình cấp phát tiền mặt (đợt 1) thuộc Dự án “Cứu trợ khẩn cấp hộ gia đình thiệt hại do bão số 3, số 10, số 11 và hoàn lưu sau bão năm 2025”. Đây là nguồn viện trợ không hoàn lại do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tài trợ.

Đại biểu và người dân tham dự chương trình.

Tại xã Đan Hải và xã Mai Hoa, đoàn đã trao tổng số tiền 855 triệu đồng cho 359 hộ gia đình chịu ảnh hưởng của các cơn bão và hoàn lưu sau bão trong năm 2025. Trong đó, 165 hộ ở xã Đan Hải nhận 435 triệu đồng, 194 hộ ở xã Mai Hoa nhận 420 triệu đồng.

Các hộ gia đình được tiếp cận nguồn vốn theo các danh mục: cấp hỗ trợ tiền mặt có điều kiện để sửa chữa nhà ở (15 triệu đồng/hộ); hỗ trợ phục hồi sinh kế (3 triệu đồng/hộ) và hỗ trợ tiền mặt (1 - 3 triệu đồng/hộ).

Đối với các hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà ở và phục hồi sinh kế, sau khi hoàn thành cấp phát đợt 1, Ban Điều hành Dự án sẽ tiến hành thẩm định, giám sát việc sử dụng nguồn vốn để xem xét cấp phát đợt 2 theo quy định.

Đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh kiểm tra quá trình cấp phát hỗ trợ cho người dân tại xã Đan Hải.

Việc cấp phát được thực hiện công khai, đúng đối tượng, đúng định mức góp phần hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống và nâng cao hiệu quả các mô hình sinh kế bền vững.