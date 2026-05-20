Cấp phát tiền mặt hỗ trợ hơn 700 hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai

(Baohatinh.vn) - 725 hộ dân tại Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bởi các cơn bão trong năm 2025 được hỗ trợ hơn 1,7 tỷ đồng để góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống.

Ngày 20/5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với xã Đan Hải, xã Mai Hoa tổ chức chương trình cấp phát tiền mặt (đợt 1) thuộc Dự án “Cứu trợ khẩn cấp hộ gia đình thiệt hại do bão số 3, số 10, số 11 và hoàn lưu sau bão năm 2025”.

Đây là nguồn viện trợ không hoàn lại do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tài trợ.

Đại biểu và người dân tham dự chương trình.

Tại xã Đan Hải và xã Mai Hoa, đoàn đã trao tổng số tiền 855 triệu đồng cho 359 hộ gia đình chịu ảnh hưởng của các cơn bão và hoàn lưu sau bão trong năm 2025. Trong đó, 165 hộ ở xã Đan Hải nhận 435 triệu đồng, 194 hộ ở xã Mai Hoa nhận 420 triệu đồng.

194 hộ gia đình ở xã Mai Hoa được hỗ trợ 420 triệu đồng tiền mặt.

Các hộ gia đình được tiếp cận nguồn vốn theo các danh mục: cấp hỗ trợ tiền mặt có điều kiện để sửa chữa nhà ở (15 triệu đồng/hộ); hỗ trợ phục hồi sinh kế (3 triệu đồng/hộ) và hỗ trợ tiền mặt (1 - 3 triệu đồng/hộ).

Đối với các hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà ở và phục hồi sinh kế, sau khi hoàn thành cấp phát đợt 1, Ban Điều hành Dự án sẽ tiến hành thẩm định, giám sát việc sử dụng nguồn vốn để xem xét cấp phát đợt 2 theo quy định.

Đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh kiểm tra quá trình cấp phát hỗ trợ cho người dân tại xã Đan Hải.

Việc cấp phát được thực hiện công khai, đúng đối tượng, đúng định mức góp phần hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống và nâng cao hiệu quả các mô hình sinh kế bền vững.

Dự án “Cứu trợ khẩn cấp hộ gia đình thiệt hại do bão số 3, số 10, số 11 và hoàn lưu sau bão năm 2025” được triển khai tại 4 xã trên địa bàn Hà Tĩnh với tổng số tiền đợt 1 là 1,725 tỷ đồng cho 725 hộ dân. Theo kế hoạch, ngày 21/5, đoàn sẽ tiếp tục tổ chức cấp phát cho người dân tại các xã Kỳ Khang và Kỳ Thượng.

Tags:

#hỗ trợ bão lũ #Hội Chữ thập đỏ #Hà Tĩnh #khắc phục hậu quả #tiền mặt hỗ trợ #phục hồi sinh kế #xã Đan Hải

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Khởi công 6 nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách

Các công trình nhà ở khởi công trên địa bàn Hà Tĩnh là phần việc thiết thực chào mừng thành công cuộc bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp và chào mừng các sự kiện lớn của quê hương, đất nước.
Hơn 185 triệu đồng đến với 2 hoàn cảnh khó khăn

Từ sự lan tỏa của Chương trình Vòng tay nhân ái trên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, 2 hoàn cảnh khó khăn tại xã Yên Hòa và xã Trường Lưu đã được hỗ trợ số tiền hơn 185 triệu đồng.
Chắp cánh ước mơ cho trẻ mồ côi

Bằng tình yêu thương và sẻ chia, 5 năm qua, chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội LHPN Hà Tĩnh triển khai đã trở thành điểm tựa cho hàng nghìn trẻ mồ côi vươn lên trong cuộc sống.
Xuân ấm áp từ những phần quà trao tay người lao động

Những ngày cuối năm, khi không khí xuân đang lan tỏa khắp nơi, chương trình trao quà Tết cho công nhân, người lao động được tổ chức tại nhiều doanh nghiệp Hà Tĩnh, góp phần mang đến niềm vui và sự động viên thiết thực trước thềm năm mới.
Ấm áp nghĩa tình những ngày cuối năm

Dù bận rộn với công việc những ngày cận Tết, song các đoàn viên, chiến sĩ công an vẫn dành thời gian thăm hỏi, sum vầy cùng các con nuôi, thân nhân liệt sỹ, đối tượng yếu thế với nhiều hoạt động thiết thực.
