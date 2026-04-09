Bàn giao 2 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở xã Đức Thọ

Sáng 9/4, Ủy ban MTTQ xã Đức Thọ phối hợp với Công ty CP Quản lý đầu tư STC Thành phố Hồ Chí Minh (đơn vị tài trợ) đã bàn giao 2 nhà tình nghĩa cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Đồng Hòa và thôn Hòa Thái, xã Đức Thọ.

Đại diện nhà tài trợ và chính quyền địa phương trao số tiền 70 triệu đồng hỗ trợ làm nhà ở cho gia đình bà Nguyễn Thị Lý.

Bà Nguyễn Thị Lý (thôn Đồng Hòa, xã Đức Thọ) là hộ cận nghèo, sống đơn thân, sức khỏe yếu, đau ốm thường xuyên, không có việc làm ổn định. Gia đình bà Nghiêm Thị Hiền (thôn Hòa Thái, xã Đức Thọ) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng mất sớm, bà một mình nuôi 3 con ăn học. Các hộ gia đình đều khó khăn về nhà ở.

Địa phương và nhà tài trợ trao số tiền 70 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà Nghiêm Thị Hiền.

Mỗi căn nhà được xây dựng trên diện tích 60 - 90m2 với kinh phí khoảng 250 - 300 triệu đồng. Cả 2 ngôi nhà đều được Công ty CP Quản lý đầu tư STC Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ mỗi căn 70 triệu đồng, số tiền còn lại do anh em họ hàng giúp đỡ.

Ngoài nguồn hỗ trợ trên, Ủy ban MTTQ xã Đức Thọ cũng đã huy động các tổ chức đoàn thể đóng góp ngày công giúp đỡ các gia đình.