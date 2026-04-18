(Baohatinh.vn) - Tổng kinh phí khám chữa bệnh, cấp phát thuốc và trao tặng quà đợt này ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) trị giá hơn 1,1 tỷ đồng, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ trẻ em trong học tập.

Sáng 18/4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp Đoàn Thanh niên Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) tổ chức chương trình khám bệnh miễn phí, tặng quà cho trẻ em và các trường học ở xã Vũ Quang.

Tham dự chương trình có ông Ngô Việt Trung - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cùng đại diện lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và xã Vũ Quang.

bqbht_br_dt-dsc-80351.jpg
Tại chương trình, các y, bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương đã thăm khám tổng quan, kiểm tra một số bệnh lý thường gặp cho hơn 600 trẻ em xã Vũ Quang.
bqbht_br_dt-dsc8106.jpg
Đồng thời, tư vấn kiến thức phòng, chống một số nhóm bệnh trẻ em thường gặp như tiêu hóa, răng hàm mặt, hô hấp… cũng như chỉ dẫn cho phụ huynh các phương pháp chăm sóc trẻ khi mắc bệnh.
bqbht_br_dt-dsc-802301.jpg
Các y, bác sỹ còn kết hợp tư vấn những kiến thức cơ bản cho các bậc phụ huynh trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ em, hướng dẫn cách nhận biết, phòng ngừa một số bệnh thường gặp, nhất là các bệnh theo mùa.
bqbht_br_dt-dsc8117.jpg
Với các trường hợp có biểu hiện bệnh lý, các y, bác sỹ phát thuốc miễn phí và hướng dẫn phụ huynh, trẻ em sử dụng.
bqbht_br_dt-dsc-81441.jpg
Dịp này, Đoàn Thanh niên Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi Trung ương, các nhà tài trợ và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao tặng 90 máy vi tính, trang thiết bị 3 phòng máy tính cho 8 trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn xã Vũ Quang.
bqbht_br_dt-dsc-81451.jpg
Đoàn trao biểu trưng kinh phí mua trang thiết bị bếp ăn bán trú cho các trường học...
bqbht_br_dt-a08cdfd5.jpg
... và 30 xe đạp cho học sinh trên địa bàn.

Được biết, tổng kinh phí khám chữa bệnh, cấp phát thuốc và trao tặng quà đợt này trị giá hơn 1,1 tỷ đồng. Đây là chương trình ý nghĩa, thiết thực được Đoàn Thanh niên Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi Trung ương, các nhà tài trợ và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức nhằm góp phần chăm sóc sức khỏe cho trẻ em; giúp học sinh, thầy cô giáo trên địa bàn xã Vũ Quang có thêm động lực bám lớp bám trường, thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học.

