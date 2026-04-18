(Baohatinh.vn) - Tổng kinh phí khám chữa bệnh, cấp phát thuốc và trao tặng quà đợt này ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) trị giá hơn 1,1 tỷ đồng, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ trẻ em trong học tập.
Sáng 18/4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp Đoàn Thanh niên Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) tổ chức chương trình khám bệnh miễn phí, tặng quà cho trẻ em và các trường học ở xã Vũ Quang.
Tham dự chương trình có ông Ngô Việt Trung - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cùng đại diện lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và xã Vũ Quang.
Được biết, tổng kinh phí khám chữa bệnh, cấp phát thuốc và trao tặng quà đợt này trị giá hơn 1,1 tỷ đồng. Đây là chương trình ý nghĩa, thiết thực được Đoàn Thanh niên Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi Trung ương, các nhà tài trợ và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức nhằm góp phần chăm sóc sức khỏe cho trẻ em; giúp học sinh, thầy cô giáo trên địa bàn xã Vũ Quang có thêm động lực bám lớp bám trường, thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học.
Những ngày cuối năm, khi không khí xuân đang lan tỏa khắp nơi, chương trình trao quà Tết cho công nhân, người lao động được tổ chức tại nhiều doanh nghiệp Hà Tĩnh, góp phần mang đến niềm vui và sự động viên thiết thực trước thềm năm mới.
Dù bận rộn với công việc những ngày cận Tết, song các đoàn viên, chiến sĩ công an vẫn dành thời gian thăm hỏi, sum vầy cùng các con nuôi, thân nhân liệt sỹ, đối tượng yếu thế với nhiều hoạt động thiết thực.
Bà Trần Thị Hải - Chủ tịch MTTQ xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) thông tin, địa phương đã kêu gọi được gần 2.400 suất quà trị giá gần 1,3 tỷ đồng để chăm lo Tết cho người nghèo, trong đó, một số cụ cao niên đã mang tiền tiết kiệm trao tặng hoàn cảnh khó khăn.
Những món quà từ tuổi trẻ các cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, Ngân hàng Chính sách xã hội, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cùng gia đình anh Quang Huy ở TP Hồ Chí Minh đã góp phần sẻ chia, lan tỏa yêu thương dịp tết Nguyên đán.