Những suất cơm nghĩa tình đến với người yếu thế ở Trung tâm Thiên Ân

Dương Chiến
(Baohatinh.vn) - Những phần quà thiết thực đến với Trung tâm Thiên Ân (xã Hương Đô, Hà Tĩnh) đã lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia, góp phần giúp người khuyết tật có thêm động lực vươn lên.

Nhân Ngày người khuyết tật Việt Nam (18/4), sáng 17/4, Chi đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh, Đoàn xã Hương Đô và Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh tổ chức chương trình thiện nguyện tại Trung tâm Thiên Ân (xã Hương Đô).

bqbht_br_6.jpg
Tại chương trình, đoàn viên thanh niên các đơn vị đã cùng tổ chức nấu bữa cơm tình thương cho các đối tượng đang sinh sống tại Trung tâm Thiên Ân.
bqbht_br_1.jpg
Bữa cơm ấm áp của những phận đời bất hạnh.
bqbht_br_7.jpg
Các đoàn viên và đại biểu đã thăm hỏi, động viên và trao tặng nhiều suất quà, nhu yếu phẩm thiết yếu và tiền mặt cho người già, trẻ em khuyết tật đang được chăm sóc tại trung tâm.
bqbht_br_2.jpg
Chương trình có sự tham gia của đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và địa phương.
bqbht_br_5.jpg
Tổng giá trị chương trình gần 30 triệu đồng.
bqbht_br_4.jpg
Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội trong công tác chăm sóc, bảo vệ và hỗ trợ người khuyết tật; đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia, góp phần giúp người khuyết tật có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Trung tâm Thiên Ân hiện đang cưu mang 39 mảnh đời bất hạnh là trẻ mồ côi, bị bỏ rơi, người khuyết tật và những người già neo đơn, không nơi nương tựa. Trung tâm hiện có 10 nữ tu thay nhau làm việc hằng ngày để chăm sóc những mảnh đời bất hạnh này.

