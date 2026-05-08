"Liều thuốc tinh thần” cho các bệnh nhân

(Baohatinh.vn) - Dự án "Một bức tranh – Nhiều hy vọng" mang nghệ thuật đến bệnh viện Hà Tĩnh, góp phần giúp bệnh nhân vui vẻ, lạc quan và động lực vượt qua khó khăn.

Tại hành lang Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, những bức tranh phong cảnh với gam màu tươi sáng được đặt ở các vị trí đông người qua lại.
Không chỉ giúp không gian bệnh viện trở nên gần gũi, sinh động hơn, những bức tranh còn mang đến cảm giác thư thái, lạc quan cho bệnh nhân trong quá trình điều trị.
Không dừng lại ở việc trang trí không gian, đều đặn mỗi tháng, các thành viên của dự án “Một bức tranh – Nhiều hy vọng” lại đến các bệnh viện, trung tâm y tế để tổ chức hoạt động vẽ tranh, giao lưu...
...và biểu diễn âm nhạc phục vụ bệnh nhân.
Từ những việc làm giản dị, nhưng giàu ý nghĩa, dự án đang góp phần thắp lên niềm tin và hy vọng, để mỗi bức tranh, bài hát không chỉ là tác phẩm nghệ thuật mà còn là thông điệp của yêu thương, tiếp thêm nghị lực cho bệnh nhân trên hành trình điều trị. “Mỗi lần có các anh chị tình nguyện viên đến hát và giao lưu, tôi thấy vui hơn rất nhiều. Đó là nguồn động viên tinh thần rất ý nghĩa đối với chúng tôi” - anh Nguyễn Quang Long (xã Thiên Cầm) đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh chia sẻ.
Được triển khai từ năm 2016, dự án đã thu hút khoảng 5.500 lượt tình nguyện viên cùng nhiều câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm trên địa bàn tham gia.
Thầy Biện Văn Quyền (giảng viên công tác tại Trường Đại học Hà Tĩnh), người sáng lập và cố vấn dự án chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn đưa nghệ thuật đến gần hơn với người bệnh, giúp họ có thêm niềm vui và động lực trong quá trình điều trị. Với các thành viên của dự án, điều hạnh phúc nhất chính là được nhìn thấy nụ cười và sự lạc quan của bệnh nhân.”
Sau gần 10 năm hoạt động, dự án đã trao tặng hơn 100 bức tranh cho các bệnh viện, đồng thời tổ chức nhiều chương trình văn nghệ ý nghĩa, góp phần động viên tinh thần người bệnh. Theo chị Phan Linh Châu, thành viên Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Tĩnh: “Mỗi bức tranh chúng tôi trao gửi thông qua dự án không chỉ là món quà tinh thần dành cho bệnh nhân mà còn là sự sẻ chia, động viên để họ có thêm niềm tin vượt qua khó khăn”.
Không chỉ mang đến niềm vui và sự sẻ chia cho bệnh nhân, “Một bức tranh – Nhiều hy vọng” còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng trong giới trẻ.
Giữa không gian vốn gắn liền với những lo toan, đau đớn và áp lực điều trị, những bức tranh đầy màu sắc cùng lời ca tiếng hát được các thành viên dự án "Một bức tranh - Nhiều hy vọng đã trở thành “liều thuốc tinh thần” đặc biệt dành cho bệnh nhân.
Video: Dự án "Một bức tranh - Nhiều hy vọng".

