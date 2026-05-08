"Liều thuốc tinh thần” cho các bệnh nhân

(Baohatinh.vn) - Dự án "Một bức tranh – Nhiều hy vọng" mang nghệ thuật đến bệnh viện Hà Tĩnh, góp phần giúp bệnh nhân vui vẻ, lạc quan và động lực vượt qua khó khăn.
Không chỉ giúp không gian bệnh viện trở nên gần gũi, sinh động hơn, những bức tranh còn mang đến cảm giác thư thái, lạc quan cho bệnh nhân trong quá trình điều trị.
Không dừng lại ở việc trang trí không gian, đều đặn mỗi tháng, các thành viên của dự án “Một bức tranh – Nhiều hy vọng” lại đến các bệnh viện, trung tâm y tế để tổ chức hoạt động vẽ tranh, giao lưu...
Từ những việc làm giản dị, nhưng giàu ý nghĩa, dự án đang góp phần thắp lên niềm tin và hy vọng, để mỗi bức tranh, bài hát không chỉ là tác phẩm nghệ thuật mà còn là thông điệp của yêu thương, tiếp thêm nghị lực cho bệnh nhân trên hành trình điều trị. “Mỗi lần có các anh chị tình nguyện viên đến hát và giao lưu, tôi thấy vui hơn rất nhiều. Đó là nguồn động viên tinh thần rất ý nghĩa đối với chúng tôi” - anh Nguyễn Quang Long (xã Thiên Cầm) đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh chia sẻ.
Sau gần 10 năm hoạt động, dự án đã trao tặng hơn 100 bức tranh cho các bệnh viện, đồng thời tổ chức nhiều chương trình văn nghệ ý nghĩa, góp phần động viên tinh thần người bệnh. Theo chị Phan Linh Châu, thành viên Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Tĩnh: “Mỗi bức tranh chúng tôi trao gửi thông qua dự án không chỉ là món quà tinh thần dành cho bệnh nhân mà còn là sự sẻ chia, động viên để họ có thêm niềm tin vượt qua khó khăn”.
Không chỉ mang đến niềm vui và sự sẻ chia cho bệnh nhân, “Một bức tranh – Nhiều hy vọng” còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng trong giới trẻ.
Những ngày cuối năm, khi không khí xuân đang lan tỏa khắp nơi, chương trình trao quà Tết cho công nhân, người lao động được tổ chức tại nhiều doanh nghiệp Hà Tĩnh, góp phần mang đến niềm vui và sự động viên thiết thực trước thềm năm mới.
Dù bận rộn với công việc những ngày cận Tết, song các đoàn viên, chiến sĩ công an vẫn dành thời gian thăm hỏi, sum vầy cùng các con nuôi, thân nhân liệt sỹ, đối tượng yếu thế với nhiều hoạt động thiết thực.