Vòng tay nhân ái: Nghẹn lòng cảnh vợ ung thư chăm chồng bị di chứng chất độc da cam

Bên trong ngôi nhà vách thưng xập xệ ở thôn Trường Sơn, xã Hương Đô, cái nghèo và nỗi bế tắc dường như len lỏi vào từng góc nhỏ. Vừa trải qua những đợt xạ trị ung thư vú kéo dài, cơ thể suy kiệt, vết thương còn chưa kịp lành nhưng chị Võ Thị Thao (SN 1972) vẫn gượng dậy lo toan việc nhà. Bởi từ rất lâu rồi, người phụ nữ ấy đã là trụ cột duy nhất của gia đình.

Từ ngày kết hôn, chị Thao phải gánh vác kinh tế, bởi chồng chị – anh Nguyễn Văn Hào (SN 1976) – mang di chứng chất độc màu da cam, trí tuệ không được minh mẫn, lại thường xuyên đau ốm. Bao năm qua, chị lặng lẽ tần tảo, chắt chiu từng đồng để nuôi chồng và hai con trai. Thế nhưng, cái nghèo vẫn đeo bám không rời. Đến năm 2025, sau những cơn đau thắt ngực kéo dài, chị lặng người khi nhận kết quả ung thư vú giai đoạn 3.

“25 mũi xạ trị liên tục khiến tôi đau nhức toàn thân, nhất là vùng ngực, vai và cánh tay trái. Da thịt như bị cháy xém, hai tay lệch hẳn nhau. Nhiều đêm đau quá không thể chợp mắt, có hôm chỉ nằm khóc cả ngày trên giường bệnh…”, chị Thao nghẹn ngào kể.

Bệnh tật khiến chị không còn đủ sức đi làm thuê như trước. Ruộng vườn cũng phải nhờ bà con, chính quyền giúp đỡ. Mỗi ngày, chị vẫn cố gắng gượng dậy, lo bữa cơm, thang thuốc cho chồng. Còn anh Hào, thân thể gầy yếu, lại mang nhiều u cục đau đớn, không thể đỡ đần được gì ngoài những việc lặt vặt. Những lúc vợ đau đớn anh chỉ biết ngồi cạnh rồi lắp bắp những lời vụng về: “Tôi thương vợ lắm… cứ hỏi vợ còn muốn ở với mình không… chỉ mong vợ hết bệnh… khỏe lại…”.

Từ ngày chị Thao đổ bệnh, kinh tế gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ. Sau mỗi đợt điều trị, những hóa đơn viện phí cùng các khoản vay mượn cứ dày lên. Nhắc đến chuyện bữa ăn, chị Thao rơm rớm nói: “Tiền thuốc vay khắp nơi, giờ nợ nhiều lắm rồi, cũng không biết là bao nhiêu. Bà con thương thì cho mớ rau, bát gạo, miếng thịt… hai vợ chồng chắt chiu qua ngày. Hôm trước hỏi ông bác, gia đình tôi nợ bao nhiêu rồi? Bác chỉ bảo lo chữa bệnh trước, nợ mình không trả thì sau này con trả… nghĩ mà thương con...”.

Cái nghèo chưa kịp vơi thì mái nhà – chỗ nương náu duy nhất của hai vợ chồng – cũng đang xuống cấp trầm trọng. Mái ngói thủng lỗ chỗ, vách ván mục nát vì mối mọt. Ngày nắng còn tạm, nhưng cứ mưa bão là vợ chồng chị lại phải dắt díu nhau sang ở nhờ nhà hàng xóm vì lo mái nhà có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Thế nhưng, tiền thuốc còn chưa đủ, giấc mơ sửa nhà vẫn là điều quá xa vời.

Hai con trai của anh chị vì gia cảnh nghèo khó đã phải nghỉ học từ cấp 2 để đi làm ăn xa. Công việc bấp bênh, khi chạy xe ôm, khi làm thuê ở xưởng cơ khí, có đồng nào các em đều gửi về phụ giúp cha mẹ. Chị Thao chia sẻ: “Mấy hôm trước con về đưa mẹ đi truyền thuốc, vất vả cả ngày. Đến lúc về nhà lại không có chỗ ngủ, phải nằm giường xếp. Nhìn con cực khổ kiếm tiền, lại phải lo cho mẹ bệnh tật thế này, tôi xót xa lắm…”

Ông Đinh Hữu Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hương Đô cho biết: "Gia đình chị Thao, anh Hào là hộ đặc biệt khó khăn của xã. Thời gian qua, chính quyền địa phương cùng bà con xóm giềng đã thường xuyên hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm... để giúp gia đình phần nào vượt qua giai đoạn trước mắt. Tuy nhiên, hành trình điều trị của chị Thao còn dài và tốn kém, vượt quá khả năng của gia đình. Vì vậy, địa phương rất mong nhận được sự chung tay của các nhà hảo tâm để tiếp thêm hy vọng cho gia đình trong lúc ngặt nghèo".

Giữa tận cùng của khó khăn và túng quẫn, vợ chồng anh Hào – chị Thao vẫn nương tựa vào nhau bằng tình nghĩa mộc mạc mà bền chặt. Ước mơ của họ lúc này giản dị đến nhói lòng: có thuốc để cầm cự qua những cơn đau, có bữa cơm đủ no và một mái nhà đủ vững để che mưa che nắng, chờ ngày các con trở về.

Quỹ thời gian của người phụ nữ mang bệnh ung thư đang dần vơi đi. Hơn bao giờ hết, gia đình ấy đang rất cần những tấm lòng sẻ chia, những nhịp cầu nhân ái từ cộng đồng, để níu giữ lại chút hy vọng mong manh cho sự sống.

Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về: Chị Võ Thị Thao, thôn Trường Sơn, xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh Hoặc Chương trình Vòng tay nhân ái, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh Số điện thoại: 0911.480.396. Email: chuyendeht@gmail.com Tài khoản: VÒNG TAY NHÂN ÁI - HTTV: 777.321.99.99, Ngân hàng Ngoại thương, Vietcombank Hà Tĩnh (nội dung tin nhắn ghi rõ: Ủng hộ chị Võ Thị Thao, thôn Trường Sơn, xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh).

