Vòng tay nhân ái: Xót xa cảnh "gà trống" nuôi 3 con thơ dại

Cách đây 6 tháng, căn nhà nhỏ của anh Nguyễn Văn Long (SN 1983, thôn Nam Văn, xã Đồng Tiến) bỗng vắng lặng khi người vợ mãi mãi ra đi ở tuổi 38, ngay sau khi sinh bé út.

Sự ra đi quá đột ngột ấy để lại khoảng trống không gì bù đắp nổi cho gia đình nhỏ. Những dự định còn dang dở, ước mơ về một mái ấm tươm tất, đầy ắp tiếng cười giờ đây khép lại trong nỗi đau thắt lòng.

3 bố con anh Nguyễn Văn Long trước bàn thờ của mẹ.

Anh Nguyễn Văn Long xót xa: “Ngày hai vợ chồng về chung một mái nhà, dù khổ cực nhưng các con chính là động lực để chúng tôi cố gắng. Tôi đã bàn với vợ sau khi sinh đứa thứ ba sẽ tiết kiệm để sửa lại ngôi nhà, làm thêm mấy phòng cho các con có chỗ ăn học tử tế. Thế nhưng vợ ra đi quá đột ngột. Từ khi lấy tôi, cô ấy chưa có lấy một ngày sung sướng.”

Mất đi điểm tựa, một mình anh Nguyễn Văn Long phải gồng gánh trên vai 3 đứa con thơ dại: em Nguyễn Lê Minh Châu (SN 2018) - học lớp 2A, Trường Tiểu học Thạch Văn; em Nguyễn Văn Minh Hải (SN 2021) - học lớp 4 tuổi, Trường Mầm non Thạch Văn; em Nguyễn Lê Minh Anh mới 6 tháng tuổi.

Ngày qua ngày, anh Nguyễn Văn Long phải xoay xở giữa bao bộn bề để lo toan từng bữa cơm, giấc ngủ cho các con. Đôi bàn tay vốn chỉ quen với vôi vữa, gạch đá của nghề phụ hồ, nay phải tập cách ôm ấp, vỗ về và ầu ơ theo từng cơn khát sữa của con.

6 tháng qua, anh Nguyễn Văn Long phải thay vợ chăm sóc con trong ngôi nhà đã xuống cấp.

Sau biến cố mất vợ, anh Long trở thành chỗ dựa duy nhất của ba đứa con thơ và người mẹ đã bước sang tuổi 75. Trên vai người đàn ông trẻ giờ đây không chỉ là hành trình khôn lớn của ba đứa trẻ còn quá nhỏ dại, mà còn là tuổi già của người mẹ. Ở cái tuổi đáng lẽ được an hưởng những ngày bình yên bên con cháu, bà lại thay con dâu chăm bẵm, bế bồng các cháu nội, cùng con trai thức trắng nhiều đêm dài mỗi khi các cháu trái gió trở trời.

Bà Dương Thị Hiếu (mẹ ruột anh Nguyễn Văn Long) cho hay: "Chúng tôi đã chờ đợi đứa cháu thứ 3 với thật nhiều dự định. Vậy mà, ngày bé Minh Anh chào đời cũng là ngày mẹ mất. Đó là nỗi đau khó có thể bù đắp cho gia đình tôi, đặc biệt là các cháu".

Bà nội chăm sóc các cháu khi anh Long đi làm phụ hồ.

Kể từ ngày vợ mất, anh Long dành phần lớn thời gian bên các con để bù đắp hơi ấm của mẹ. Một ngày của anh thường bắt đầu từ 5 giờ sáng, dậy chuẩn bị bữa ăn sáng, đưa các con đi học. Buổi trưa và cuối chiều lại đón về. Hôm nào bà nội trông em út, anh lại đi làm phụ hồ ở gần nhà. Nhưng rồi thu nhập cũng bấp bênh, bữa được bữa không, chật vật theo từng buổi đến trường của các con

“Điều tôi lo nhất lúc này là sức khoẻ của bản thân. Lỡ may có vấn đề gì thì không biết bà cháu sẽ như thế nào. Giờ đây tôi đang cố gắng nhận thêm việc để làm, nhưng vì các con còn quá bé nên cũng không thể đi làm quá xa” – anh Long buồn bã nói.

Các con anh Nguyễn Văn Long dù còn bé nhưng rất hiểu chuyện, ngoan và yêu thương nhau.

Như hiểu nỗi lòng của người cha trẻ, ba đứa con của anh dường như ngoan hơn sau biến cố. Minh Châu mới 7 tuổi đã biết thay bà chăm em, đỡ đần việc nhà mỗi khi bố vắng. Em trai Minh Hải, 4 tuổi, dù đôi lúc còn nhõng nhẽo, cũng đã biết tự chơi và trông em út Minh Anh. Nhìn những gương mặt hồn nhiên, trong veo giữa những ngày không còn mẹ, lòng người cha như thắt lại, xót xa đến nghẹn.

"Lá lành đùm lá rách”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, lúc này đây, 4 cha con anh Nguyễn Văn Long đang rất cần những vòng tay nhân ái để bước qua những ngày gian khó. Mỗi sự sẻ chia, dù là nhỏ nhất, cũng chính là một viên gạch hồng xây nên niềm hy vọng, là tia nắng sưởi ấm căn nhà quạnh quẽ, giúp những đứa trẻ mồ côi có thêm cơ hội được viết tiếp tương lai.

Video: Gia cảnh của anh Nguyễn Văn Long chăm sóc 3 con thơ và mẹ già