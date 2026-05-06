Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Cộng đồng

Nhịp cầu yêu thương

Trao quà cho các hoàn cảnh kém may mắn tại Trung tâm Thiên Ân

Hà Vân
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Tại chương trình, đoàn thiện nguyện đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho người già neo đơn, người khuyết tật và trẻ mồ côi tại Trung tâm Thiên Ân, xã Hương Đô (Hà Tĩnh).

Thông qua sự kết nối của đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương và Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, chiều 6/5, gia đình ca sỹ Thanh Lam và gia đình chị Nguyễn Thị Bảo Thanh (người con quê hương Hà Tĩnh) đã đến tặng quà hỗ trợ cho người già neo đơn, người khuyết tật và trẻ mồ côi tại Trung tâm Thiên Ân (xã Hương Đô).

Tại chương trình, đoàn đã trao số tiền hỗ trợ 180 triệu đồng và nhiều phần quà thiết thực cho người già neo đơn, người khuyết tật và trẻ mồ côi tại Trung tâm Thiên Ân.

Tại chương trình, đoàn đã trao số tiền hỗ trợ 180 triệu đồng và nhiều phần quà thiết thực cho người già neo đơn, người khuyết tật và trẻ mồ côi tại Trung tâm Thiên Ân.

﻿bqbht_br_z7797304937869-cce2abf0b3b1d6f74380615aa4a0d175.jpg﻿
bqbht_br_z7797305002448-924a27fbea885941bf828a873ab5c5ae.jpg﻿
bqbht_br_z7797305118322-4b5b8b2ec3d91339fc401cb31825e4c3.jpg
Đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng gia đình ca sỹ Thanh Lam, gia đình chị Bảo Thanh đã ân cần thăm hỏi, động viên, bày tỏ mong muốn những món quà sẽ góp phần sẻ chia khó khăn với các hoàn cảnh kém may mắn tại trung tâm.
Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chung tay vì cộng đồng; đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, khơi dậy tinh thần sẻ chia và hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội; qua đó, giúp mỗi người có thêm niềm tin và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chung tay vì cộng đồng; đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, khơi dậy tinh thần sẻ chia và hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội; qua đó, giúp mỗi người có thêm niềm tin và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Trung tâm Thiên Ân được thành lập năm 2015 tại Giáo xứ Tràng Lưu, xã Lộc Yên cũ, nay là xã Hương Đô, với mục đích chăm sóc, nuôi dưỡng những mảnh đời bất hạnh, già cả, neo đơn, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hiện nay, trung tâm đang chăm sóc 39 trẻ mồ côi, người khuyết tật, người già neo đơn, nạn nhân chất độc da cam...

Tin liên quan

Tags:

#Trao quà cho người già neo đơn trẻ mồ côi #Trung tâm Từ thiện Thiên Ân #Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Chủ đề An sinh xã hội

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Khởi công 6 nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách

Khởi công 6 nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách

Các công trình nhà ở khởi công trên địa bàn Hà Tĩnh là phần việc thiết thực chào mừng thành công cuộc bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp và chào mừng các sự kiện lớn của quê hương, đất nước.
Hơn 185 triệu đồng đến với 2 hoàn cảnh khó khăn

Hơn 185 triệu đồng đến với 2 hoàn cảnh khó khăn

Từ sự lan tỏa của Chương trình Vòng tay nhân ái trên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, 2 hoàn cảnh khó khăn tại xã Yên Hòa và xã Trường Lưu đã được hỗ trợ số tiền hơn 185 triệu đồng.
Chắp cánh ước mơ cho trẻ mồ côi

Chắp cánh ước mơ cho trẻ mồ côi

Bằng tình yêu thương và sẻ chia, 5 năm qua, chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội LHPN Hà Tĩnh triển khai đã trở thành điểm tựa cho hàng nghìn trẻ mồ côi vươn lên trong cuộc sống.
Xuân ấm áp từ những phần quà trao tay người lao động

Xuân ấm áp từ những phần quà trao tay người lao động

Những ngày cuối năm, khi không khí xuân đang lan tỏa khắp nơi, chương trình trao quà Tết cho công nhân, người lao động được tổ chức tại nhiều doanh nghiệp Hà Tĩnh, góp phần mang đến niềm vui và sự động viên thiết thực trước thềm năm mới.
Ấm áp nghĩa tình những ngày cuối năm

Ấm áp nghĩa tình những ngày cuối năm

Dù bận rộn với công việc những ngày cận Tết, song các đoàn viên, chiến sĩ công an vẫn dành thời gian thăm hỏi, sum vầy cùng các con nuôi, thân nhân liệt sỹ, đối tượng yếu thế với nhiều hoạt động thiết thực.
Mang xuân yêu thương đến muôn nhà

Mang xuân yêu thương đến muôn nhà

Tết Nguyên đán đang đến gần, trên khắp vùng quê Hà Tĩnh, các cấp, ngành và cộng đồng lại cùng chung tay mang hơi ấm yêu thương đến người dân, để “không ai bị bỏ lại phía sau” trong mùa xuân mới.
Xuân ấm áp, Tết sẻ chia ở Sơn Tây

Xuân ấm áp, Tết sẻ chia ở Sơn Tây

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) triển khai nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, an sinh xã hội thiết thực, góp phần đem đến cái Tết đầm ấm, vui tươi cho Nhân dân.
Trao 100 suất quà Tết cho nạn nhân da cam/dioxin

Trao 100 suất quà Tết cho nạn nhân da cam/dioxin

Những phần quà đến với các nạn nhân da cam/dioxin ở các xã Đan Hải, Cổ Đạm (Hà Tĩnh) là nguồn động viên tinh thần để các gia đình đón Tết cổ truyền đầm ấm, nghĩa tình hơn.