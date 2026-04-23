Trao nhà tình nghĩa và mô hình sinh kế cho hộ nghèo ở Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Các căn nhà tình nghĩa và mô hình sinh kế được trao tặng cho hộ nghèo, hộ khó khăn ở xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) với mong muốn góp phần giúp các hộ phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Sáng 23/4, Ủy ban MTTQ xã Đức Thọ tổ chức trao tặng hỗ trợ 4 căn nhà tình nghĩa cho 4 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 40 mô hình sinh kế chăn nuôi gà (mỗi mô hình 30 con gà, 1 bao thức ăn 25 kg và thuốc thú y) cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã.

4 hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã Đức Thọ được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở.
Ngoài số tiền 60 triệu đồng được trích từ Quỹ Vì người nghèo của xã, các tổ chức đoàn thể vận động, quyên góp hỗ trợ thêm mỗi hộ 10 triệu đồng.

Đây là hoạt động mừng kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập và thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Thị Việt Ánh thăm hỏi động viên các hộ nghèo được nhận mô hình sinh kế chăn nuôi gà tại xã Đức Thọ

Theo đó, Ủy ban MTTQ xã Đức Thọ đã trao hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà tình nghĩa cho 4 hộ nghèo (70 triệu đồng/căn) và 40 mô hình sinh kế chăn nuôi gà cho 40 hộ nghèo, hộ cận nghèo (3 triệu đồng/mô hình). Nguồn lực hỗ trợ được trích từ Quỹ Vì người nghèo của xã và từ xã hội hóa.

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh và chính quyền địa phương trao mô hình sinh kế chăn nuôi gà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Đức Thọ.

Bà Đường Thị Phú - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đức Thọ mong muốn các hộ gia đình khi nhận được nguồn hỗ trợ xây dựng nhà ở khẩn trương triển khai tập kết vật liệu để tiến hành khởi công; các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể thôn vận động bà con giúp đỡ ngày công để các hộ gia đình sớm có nhà ở; tích cực chăm sóc, nuôi dưỡng đàn gà phát triển tốt; từ đó góp phần phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

