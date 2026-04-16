Trao 700 suất cháo cho bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn

Những người lặng lẽ chăm nom gần 1.200 ngôi mộ vô chủ 23/03/2026 09:00 Không quen biết, không họ hàng thân thích, nhưng với tấm lòng nhân ái, hội viên Hội Người cao tuổi xã Cẩm Lạc (Hà Tĩnh) đang lặng lẽ chăm nom, hương khói 1.158 ngôi mộ vô chủ trên địa bàn.

Hơn 185 triệu đồng đến với 2 hoàn cảnh khó khăn 21/03/2026 16:22 Từ sự lan tỏa của Chương trình Vòng tay nhân ái trên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, 2 hoàn cảnh khó khăn tại xã Yên Hòa và xã Trường Lưu đã được hỗ trợ số tiền hơn 185 triệu đồng.

Vòng tay nhân ái: Xót xa cảnh "gà trống" nuôi 3 con thơ dại 19/03/2026 15:00 Vợ bị băng huyết qua đời, anh Nguyễn Văn Long ở xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh đang phải chật vật chăm sóc 3 con nhỏ và mẹ già trong nghèo khó.

Vòng tay nhân ái: Thắt lòng cảnh 2 anh em ruột bị u não ác tính 06/03/2026 05:17 Trong 5 năm, hai con trai của chị Nguyễn Thị Tâm ở thôn Bắc Thành (xã Yên Hòa, Hà Tĩnh) lần lượt mắc căn bệnh u não ác tính khiến gia đình rơi vào cảnh cùng quẫn.

Đoàn công tác Trung ương khám, cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách 28/02/2026 12:44 Những phần quà cùng hoạt động khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho các gia đình chính sách, người cao tuổi tại xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) góp phần chăm lo đời sống, sức khỏe Nhân dân.

Chắp cánh ước mơ cho trẻ mồ côi 24/02/2026 11:50 Bằng tình yêu thương và sẻ chia, 5 năm qua, chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội LHPN Hà Tĩnh triển khai đã trở thành điểm tựa cho hàng nghìn trẻ mồ côi vươn lên trong cuộc sống.

Tết ấm áp, xuân yêu thương từ những căn nhà tình nghĩa 21/02/2026 05:17 Đón năm mới trong những mái nhà kiên cố, khang trang, nhiều gia đình khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh được tiếp thêm động lực cho một năm mới nhiều khởi sắc.

Hơn 170 triệu đồng đến với 2 hoàn cảnh khó khăn trong ngày mùng 3 Tết 19/02/2026 14:38 Từ sự lan tỏa của chương trình Vòng tay nhân ái, 2 hoàn cảnh khó khăn tại phường Thành Sen và xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã được các nhà hảo tâm hỗ trợ số tiền hơn 170 triệu đồng.

Nấu gần 6.000 chiếc bánh chưng tặng các hoàn cảnh khó khăn 15/02/2026 05:08 Những chiếc bánh chưng xanh trao đi không chỉ mang theo hương vị ngày Tết mà còn chở nặng nghĩa tình của người dân phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) đến những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Huy động hơn 1,6 tỷ đồng để chăm lo Tết cho người nghèo ở Cẩm Trung 14/02/2026 22:15 Chương trình "Âm hưởng yêu thương" chào mừng Xuân Bính Ngọ của xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) đã huy động hơn 1,6 tỷ đồng nguồn lực để chăm lo Tết cho người nghèo trên địa bàn.

Xuân ấm áp từ những phần quà trao tay người lao động 14/02/2026 15:41 Những ngày cuối năm, khi không khí xuân đang lan tỏa khắp nơi, chương trình trao quà Tết cho công nhân, người lao động được tổ chức tại nhiều doanh nghiệp Hà Tĩnh, góp phần mang đến niềm vui và sự động viên thiết thực trước thềm năm mới.

Formosa Hà Tĩnh tặng quà Tết cho các gia đình khó khăn 14/02/2026 14:48 Tại các điểm đến, lãnh đạo Formosa Hà Tĩnh đã ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình và gửi lời chúc mừng năm mới an khang, hạnh phúc.

Ấm áp nghĩa tình những ngày cuối năm 14/02/2026 11:03 Dù bận rộn với công việc những ngày cận Tết, song các đoàn viên, chiến sĩ công an vẫn dành thời gian thăm hỏi, sum vầy cùng các con nuôi, thân nhân liệt sỹ, đối tượng yếu thế với nhiều hoạt động thiết thực.

Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà Tết tại Trung tâm Y tế Đức Thọ 14/02/2026 09:56 Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia động viên bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Đức Thọ (Hà Tĩnh) an tâm điều trị, giữ gìn sức khỏe trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh trao quà Tết cho bệnh nhân nghèo 13/02/2026 11:26 Những món quà của Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh góp phần chia sẻ, động viên tinh thần, giúp các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Nguyên đán ấm áp.

Trao 100 suất quà Tết của VietinBank cho nạn nhân da cam/dioxin 12/02/2026 16:27 Những phần quà Tết của VietinBank Chi nhánh Hà Tĩnh được trao tặng là nguồn động viên các gia đình nạn nhân da cam/dioxin vươn lên trong cuộc sống, đón Tết cổ truyền đầm ấm hơn.

Mang xuân yêu thương đến muôn nhà 12/02/2026 14:00 Tết Nguyên đán đang đến gần, trên khắp vùng quê Hà Tĩnh, các cấp, ngành và cộng đồng lại cùng chung tay mang hơi ấm yêu thương đến người dân, để “không ai bị bỏ lại phía sau” trong mùa xuân mới.

Lưu giữ kỷ niệm mùa xuân cho những mảnh đời khó khăn 12/02/2026 10:00 Những bức ảnh Tết được chụp và trao tận tay mang đến niềm vui, hơi ấm yêu thương cho những mảnh đời còn nhiều khó khăn tại Trung tâm Thiện nguyện Thiên Ân (xã Hương Đô, Hà Tĩnh).

Xuân ấm áp, Tết sẻ chia ở Sơn Tây 12/02/2026 08:53 Nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) triển khai nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, an sinh xã hội thiết thực, góp phần đem đến cái Tết đầm ấm, vui tươi cho Nhân dân.

Hệ thống Mầm non Trí Đức chung tay hỗ trợ học sinh khó khăn 12/02/2026 05:06 Những ngày cuối năm, “chuyến xe yêu thương” của hệ thống Trường Mầm non Trí Đức tiếp tục lăn bánh để trao 260 suất quà, trị giá 133 triệu đồng tới các bạn nhỏ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh.

Trao 100 suất quà Tết cho nạn nhân da cam/dioxin 11/02/2026 18:35 Những phần quà đến với các nạn nhân da cam/dioxin ở các xã Đan Hải, Cổ Đạm (Hà Tĩnh) là nguồn động viên tinh thần để các gia đình đón Tết cổ truyền đầm ấm, nghĩa tình hơn.

Tết còn xa lắm với mái nhà có chồng bệnh nặng, chị tâm thần 11/02/2026 15:41 Vừa phải chăm chồng bệnh tật, vừa chăm người chị chồng bị bệnh tâm thần, hàng chục năm qua, cuộc đời bà Nguyễn Thị Lan ở xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) chưa một ngày nào có tiếng cười...

Các cụ cao niên ở Mai Phụ mang tiền tiết kiệm trao tặng hoàn cảnh khó khăn 11/02/2026 13:57 Bà Trần Thị Hải - Chủ tịch MTTQ xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) thông tin, địa phương đã kêu gọi được gần 2.400 suất quà trị giá gần 1,3 tỷ đồng để chăm lo Tết cho người nghèo, trong đó, một số cụ cao niên đã mang tiền tiết kiệm trao tặng hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều phần quà tết đến với giáo viên và học sinh khó khăn 11/02/2026 12:41 Sở Giáo dục Hà Tĩnh phối hợp doanh nghiệp trao quà Tết cho giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, lan toả tình yêu thương và tiếp thêm động lực đón Xuân Bính Ngọ 2026.

Hội Phụ nữ Hà Tĩnh tại Đức tặng quà tết cho các hoàn cảnh khó khăn 11/02/2026 08:10 Những món quà cùng tình cảm sẻ chia của Hội Phụ nữ Hà Tĩnh ở CHLB Đức góp phần giúp những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở quê hương đón tết cổ truyền ấm áp, đủ đầy hơn.

Tuổi trẻ chung tay mang Tết ấm đến các hoàn cảnh khó khăn 09/02/2026 17:43 Những món quà từ tuổi trẻ các cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, Ngân hàng Chính sách xã hội, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cùng gia đình anh Quang Huy ở TP Hồ Chí Minh đã góp phần sẻ chia, lan tỏa yêu thương dịp tết Nguyên đán.

Khởi hành “Chuyến xe 0 đồng” đưa 500 sinh viên, người lao động Hà Tĩnh về quê đón Tết 09/02/2026 15:04 Chương trình “Chuyến xe 0 đồng” đã khởi hành đưa 500 sinh viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại các tỉnh phía Nam về Hà Tĩnh đón tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Tuổi trẻ Đức Quang “nhóm lửa” yêu thương mùa Tết 08/02/2026 10:15 Bằng những hoạt động gây quỹ thiết thực, tuổi trẻ xã Đức Quang (Hà Tĩnh) đã góp nhặt yêu thương, lan tỏa tinh thần sẻ chia, mang hơi ấm đến với cộng đồng khi Tết Nguyên đán cận kề.

“Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh 06/02/2026 19:06 Chương trình “Xuân yêu thương – Tết sẻ chia” đã mang đến không khí ấm áp, thân tình, góp phần động viên tinh thần các cụ, các mẹ đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh.