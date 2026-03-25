Lan tỏa tinh thần cống hiến trong Tháng Thanh niên

(Baohatinh.vn) - Hòa trong không khí sôi nổi của Tháng Thanh niên, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.
Đoàn xã Đông Kinh tổ chức trao tặng Quỹ “Em nuôi của Đoàn - Em nuôi của Đội” cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường, nuôi dưỡng ước mơ...
Những suất cơm ấm áp không chỉ giúp người bệnh vơi bớt khó khăn mà còn tiếp thêm nguồn động viên tinh thần, lan tỏa niềm tin và nghị lực để họ vững vàng hơn trên hành trình điều trị.
Đoàn viên, thanh niên đã đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, làm sạch các tuyến đường, khu dân cư và khu vực công cộng, góp phần xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. (Trong ảnh: Tuổi trẻ phường Trần Phú ra quân dọn vệ sinh trên các tuyến đường).
Những hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2026 của tuổi trẻ tỉnh nhà đã phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện với tinh thần vì cộng đồng. Thông qua chuỗi hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường..., các đơn vị đã khơi dậy mạnh mẽ khí thế thi đua sôi nổi. Điều này không chỉ góp phần thay đổi diện mạo quê hương mà còn củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân. Đây chính là tiền đề quan trọng để thế hệ trẻ tiếp tục cống hiến trí tuệ và nhiệt huyết, quyết tâm cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà xây dựng Hà Tĩnh ngày càng văn minh, giàu đẹp và phát triển bền vững.
Anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh
Chuỗi hoạt động dâng hương, trao tặng công trình là việc làm thiết thực hưởng ứng Tháng Thanh niên, đồng thời chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026) của tuổi trẻ một số đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà gửi gắm niềm tin tới tuổi trẻ Hà Tĩnh hãy lan tỏa tinh thần tiên phong, gương mẫu trong triển khai Tháng Thanh niên, trở thành điểm sáng và cùng với các cấp bộ Đoàn cả nước góp phần khẳng định vai trò, vị thế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Chương trình “Tháng Ba biên giới” được tổ chức tại xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng, tinh thần yêu nước, trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
