Lan tỏa tinh thần cống hiến trong Tháng Thanh niên

Phan Cúc - Văn Chung
(Baohatinh.vn) - Hòa trong không khí sôi nổi của Tháng Thanh niên, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

bqbht_br_a1.jpg
Thiết thực chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026), Đoàn xã Đức Quang đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở; đẩy mạnh các chương trình an sinh xã hội, quan tâm chăm lo các đối tượng yếu thế, hộ nghèo, góp phần lan tỏa tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trên địa bàn.
bqbht_br_a3.jpg
Đoàn xã Đức Quang đã tổ chức thăm hỏi, trao số tiền hơn 10 triệu đồng do các tổ chức, cá nhân và đoàn viên thanh niên quyên góp hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Quang Đức (thôn Trung Nam Hồng - thuộc diện hộ nghèo) xây nhà mới.
bqbht_br_a2.jpg
Anh Lương Lê Tuấn Anh - Bí thư Đoàn xã Đức Quang chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn góp một phần nhỏ chung tay cùng địa phương chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn. Hy vọng, sự hỗ trợ kịp thời này sẽ tiếp thêm động lực để gia đình ông Đức vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống".
bqbht_br_ytas.jpg
Tại xã Thạch Khê, Đoàn xã đã huy động 50 triệu đồng để khởi công xây dựng nhà nhân ái cho bà Nguyễn Thị Vân (trú thôn Đại Hải, thứ 5 từ phải qua).
bqbht_br_5-5475.jpg
Trong ngày khởi công, bà Nguyễn Thị Vân xúc động chia sẻ: “Nhiều năm qua, căn nhà của tôi xuống cấp nghiêm trọng, không có điều kiện sửa chữa nên mỗi mùa mưa gió đều sống trong lo lắng. Nay được chính quyền địa phương, đoàn viên thanh niên, bà con lối xóm quan tâm, hỗ trợ xây dựng nhà mới, tôi rất vui mừng và hy vọng sẽ sớm có nơi ở ổn định".
bqbht_br_z7654121165814-dd3eee91fd1048e247d527ca4d0bbad1-copy.jpg
Hướng về cộng đồng, đoàn phường Hà Huy Tập đã huy động các nguồn lực, triển khai công trình thanh niên “Tuyến đường điện năng lượng mặt trời” tại tổ dân phố Liên Hương, có chiều dài hơn 400m, kinh phí 20 triệu đồng.
bqbht_br_656423742-122165258402923210-2631969776597384680-n-copy.jpg
bqbht_br_655819696-122165258420923210-2835203533972760812-n-copy.jpg
Đoàn xã Đông Kinh tổ chức trao tặng Quỹ “Em nuôi của Đoàn - Em nuôi của Đội” cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường, nuôi dưỡng ước mơ...
bqbht_br_b2.jpg
Thiết thực hưởng ứng các hoạt động an sinh xã hội trong Tháng Thanh niên, Chi đoàn Thanh niên Trung tâm Y tế Thạch Hà đã phối hợp với Ngân hàng VietinBank Hà Tĩnh tổ chức nấu và phát cơm miễn phí cho các bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm.
bqbht_br_b1.jpg
bqbht_br_b4.jpg
Những suất cơm ấm áp không chỉ giúp người bệnh vơi bớt khó khăn mà còn tiếp thêm nguồn động viên tinh thần, lan tỏa niềm tin và nghị lực để họ vững vàng hơn trên hành trình điều trị.
bqbht_br_b3.jpg
Niềm vui, nụ cười của người bệnh khi đón nhận những suất cơm ấm áp nghĩa tình chính là động lực để các bạn trẻ tiếp tục lan tỏa yêu thương, duy trì và nhân rộng những hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng.
bqbht_br_v3.jpg
Cùng với đó, các hoạt động vệ sinh môi trường cũng được tuổi trẻ các địa phương tích cực triển khai.
bqbht_br_v1.jpg
bqbht_br_v2.jpg
Đoàn viên, thanh niên đã đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, làm sạch các tuyến đường, khu dân cư và khu vực công cộng, góp phần xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. (Trong ảnh: Tuổi trẻ phường Trần Phú ra quân dọn vệ sinh trên các tuyến đường).
bqbht_br_k2.jpg
Đoàn viên, thanh niên xã Thiên Cầm hưởng ứng chiến dịch "Hãy làm sạch biển" trước thềm mùa du lịch 2026.
bqbht_br_k3.jpg
Ông Từ Tuấn Phương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiên Cầm chia sẻ: “Hoạt động không chỉ góp phần làm sạch cảnh quan mà còn nâng cao ý thức của người dân và du khách trong việc chung tay bảo vệ môi trường, hướng tới xây dựng hình ảnh du lịch Thiên Cầm văn minh, thân thiện, an toàn".
﻿bqbht_br_k4.jpg
Những hoạt động sôi nổi, thiết thực trong Tháng Thanh niên không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Hà Tĩnh mà còn khẳng định vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc chung tay xây dựng quê hương...

Những hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2026 của tuổi trẻ tỉnh nhà đã phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện với tinh thần vì cộng đồng. Thông qua chuỗi hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường..., các đơn vị đã khơi dậy mạnh mẽ khí thế thi đua sôi nổi. Điều này không chỉ góp phần thay đổi diện mạo quê hương mà còn củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân. Đây chính là tiền đề quan trọng để thế hệ trẻ tiếp tục cống hiến trí tuệ và nhiệt huyết, quyết tâm cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà xây dựng Hà Tĩnh ngày càng văn minh, giàu đẹp và phát triển bền vững.

Anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh

