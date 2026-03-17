Tuổi trẻ Hà Tĩnh tiên phong cài đặt, sử dụng ứng dụng i-HaTinh

(Baohatinh.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động 30 ngày cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng i-HaTinh, đồng thời phổ cập tài khoản thanh toán điện tử cho đoàn viên, thanh niên và người dân.

Chiều 17/3, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ và BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức ngày hội "Tuổi trẻ Hà Tĩnh tiên phong chuyển đổi số" tại UBND xã Sơn Tiến.

Chương trình nhằm phát động đợt cao điểm tuyên truyền, cài đặt, sử dụng ứng dụng i-HaTinh và phổ cập tài khoản thanh toán điện tử cho người dân trên địa bàn.
“Ngày hội được tổ chức đúng thời điểm tỉnh ra mắt ứng dụng công dân số i-HaTinh - nền tảng quan trọng kết nối người dân với chính quyền. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động 30 ngày cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng i-HaTinh, đồng thời phổ cập tài khoản thanh toán điện tử cho đoàn viên, thanh niên và người dân", Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Viết Hải Đăng nhấn mạnh.
Tại chương trình, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ đã giới thiệu, hướng dẫn khái quát việc cài đặt và sử dụng ứng dụng i-HaTinh cho ĐVTN, người dân địa phương.
Ban Tổ chức cũng đã phát động đợt thi đua cài đặt các ứng dụng gắn với các hoạt động chuyển đổi số và phát triển kinh tế số.
Ngày hội là hoạt động thiết thực trong Tháng Thanh niên 2026, góp phần phát huy vai trò xung kích, tiên phong của tuổi trẻ Hà Tĩnh trong chuyển đổi số.
Được biết, trong ngày 17/3, các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân triển khai nhiều hoạt động thiết thực với nhiều nội dung phong phú như tuyên truyền về chuyển đổi số, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng i-HaTinh, phổ cập tài khoản thanh toán điện tử theo hình thức eKYC, thu hút hơn 12.000 ĐVTN và người dân tham gia.
Dịp này, Ban Tổ chức trao tặng 400 loa thông minh thông báo giao dịch, 2 máy tính cho các cơ sở Đoàn...
...và 10 suất quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn.

#Ngày hội Tuổi trẻ Hà Tĩnh tiên phong chuyển đổi số #Tuổi trẻ Hà Tĩnh tích cực thúc đẩy chuyển đổi số #i-ha tinh #ứng dụng i-HaTinh #ứng dụng Công dân số i-HaTinh

