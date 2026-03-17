Tuổi trẻ Hà Tĩnh tiên phong cài đặt, sử dụng ứng dụng i-HaTinh

Công bố 19 đề cử "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu", Hà Tĩnh có 1 đại diện 02/03/2026 11:12 Sinh viên quê Hà Tĩnh Trần Minh Hoàng được đề cử là 1 trong 19 "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025".

Phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên mới 28/02/2026 11:46 Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà gửi gắm niềm tin tới tuổi trẻ Hà Tĩnh hãy lan tỏa tinh thần tiên phong, gương mẫu trong triển khai Tháng Thanh niên, trở thành điểm sáng và cùng với các cấp bộ Đoàn cả nước góp phần khẳng định vai trò, vị thế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Chương trình Tháng Ba biên giới lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi”! 27/02/2026 21:21 Chương trình “Tháng Ba biên giới” được tổ chức tại xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng, tinh thần yêu nước, trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Chuỗi hoạt động ý nghĩa “Tháng Ba biên giới” tại vùng biên Hà Tĩnh 27/02/2026 17:03 Các hoạt động “Tháng Ba biên giới” được tổ chức tại Hà Tĩnh góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, đoàn kết xây dựng quê hương, bảo vệ chủ quyền biên giới của lực lượng đoàn viên thanh niên.

Tạo tiền đề tổ chức thành công đại hội chữ thập đỏ, lan tỏa các giá trị nhân ái 27/02/2026 15:00 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo tổ chức thành công các đại hội điểm hội chữ thập đỏ - bảo trợ xã hội cấp xã nhiệm kỳ 2026 - 2031, tạo tiền đề tổ chức thành công đại hội ở tất cả xã, phường.

Hà Tĩnh có 4 cán bộ Đoàn nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng 27/02/2026 05:05 4 cán bộ Đoàn của Hà Tĩnh được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng đều có nhiều đóng góp nổi bật trong phong trào thanh thiếu nhi và hoạt động an sinh xã hội tại cơ sở.

Lãnh đạo tỉnh dự Lễ chào cờ đầu năm tại nơi cư trú 17/02/2026 15:00 Sáng mùng 1 Tết, các thôn, tổ dân phố trên địa bàn Hà Tĩnh trang trọng tổ chức Lễ chào cờ đầu năm. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự tại nơi cư trú.

Phát huy vai trò trung tâm đoàn kết trong giai đoạn mới 16/02/2026 12:00 Hà Tĩnh đang bước vào nhiệm kỳ mới với yêu cầu cao hơn về sự đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Nhiều hoạt động nghĩa tình của tuổi trẻ Hà Tĩnh 11/02/2026 08:35 Những hoạt động đầy nghĩa tình được tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai đã góp phần đưa đến cái Tết đầm ấm cho người dân, nhất là các gia đình khó khăn và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt...

Thắt chặt tình đoàn kết giữa tuổi trẻ Hà Tĩnh và Bolikhămxay 09/02/2026 17:22 Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và Tỉnh đoàn Bolikhămxay tăng cường hợp tác, tổ chức hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt - Lào.

650 người tham gia ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Hà Tĩnh 08/02/2026 11:51 Hưởng ứng chiến dịch hiến máu tình nguyện, ngày Chủ nhật Đỏ 2026 tại Hà Tĩnh thu hút 650 người tham gia, góp phần bổ sung nguồn máu trong dịp Tết.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà tết cho người dân Hà Tĩnh 08/02/2026 10:45 Những suất quà của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng đã góp phần chia sẻ, động viên người lao động, người dân có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh nhân dịp tết cổ truyền.

Xúc động chương trình “Tết tri ân liệt sĩ” 03/02/2026 23:20 Chương trình “Tết tri ân liệt sĩ” không chỉ là nén tâm hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, mà còn khơi dậy trách nhiệm, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Hà Tĩnh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Người lao động Hà Tĩnh vui “Tết Sum vầy” 29/01/2026 16:00 Trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” đang được các cấp công đoàn Hà Tĩnh triển khai sôi nổi, rộng khắp.

Chuyển giao Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng về trực thuộc Sở GD&ĐT 28/01/2026 17:08 Việc chuyển giao Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng về trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh là chủ trương đúng đắn, phù hợp với yêu cầu sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

Phát huy vai trò MTTQ, đoàn thể trong tuyên truyền, thực hiện nghị quyết của Đảng 27/01/2026 17:11 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp trong các đoàn viên, hội viên, tầng lớp nhân dân.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh tích cực hành động vì cộng đồng 27/01/2026 05:16 Hoạt động rửa xe gây quỹ, xây dựng NTM, làm sạch bãi biển của tuổi trẻ Hà Tĩnh không chỉ là những phần việc thanh niên cụ thể, mà còn là hành trình gieo mầm nhân ái và trách nhiệm trong mỗi trái tim trẻ.

Sôi nổi “Ngày thanh niên cùng hành động” tại xã Sơn Tây 26/01/2026 18:27 Chương trình “Ngày thanh niên cùng hành động” tại xã Sơn Tây của Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức đã tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng tới chào mừng 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tuổi trẻ Công an Hà Tĩnh phát huy vai trò thanh niên trong kỷ nguyên mới 21/01/2026 12:04 Năm 2025, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Hà Tĩnh không ngừng đổi mới, sáng tạo, khẳng định vai trò nòng cốt trên tất cả các mặt công tác nghiệp vụ lẫn các hoạt động vì cộng đồng.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh chào mừng Đại hội XIV của Đảng 18/01/2026 13:49 Ngày Chủ nhật xanh được tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai sôi nổi với nhiều phần việc cụ thể, thiết thực, qua đó tạo dấu ấn ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Hỗ trợ 11 "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên, lao động khó khăn 15/01/2026 18:24 Hỗ trợ "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên, lao động khó khăn về nhà ở là một trong những hoạt động ý nghĩa, thiết thực Công đoàn Hà Tĩnh triển khai chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đẩy mạnh phong trào thi đua "tuổi cao, gương sáng" 15/01/2026 11:25 Năm 2026, Hội Người cao tuổi tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác hội và phong trào thi đua "tuổi cao, gương sáng".

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh được tặng "Cờ thi đua xuất sắc" 14/01/2026 20:27 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh là một trong 6 đơn vị tỉnh, thành trong cả nước vinh dự được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng "Cờ thi đua xuất sắc" năm 2025.

Tuổi trẻ ra quân chỉnh trang khu dân cư chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc 12/01/2026 13:47 Hướng về Đại hội Đảng toàn quốc, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã ra quân chỉnh trang khu dân cư, thể hiện trách nhiệm của thanh niên đối với cộng đồng và sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hà Tĩnh được tặng cờ thi đua xuất sắc toàn quốc trong công tác Đoàn 09/01/2026 13:55 Hà Tĩnh là 1 trong 7 đơn vị tiêu biểu trên toàn quốc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng cờ thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thi đua đưa nghị quyết vào cuộc sống 08/01/2026 13:37 Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ, quyết liệt nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 bằng những chương trình, phần việc thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Trao 200 di ảnh tại chương trình “Tết tri ân liệt sỹ” 08/01/2026 07:50 Chương trình “Tết tri ân liệt sỹ” thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ Hà Tĩnh đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, qua đó góp phần lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Gặp gỡ nữ sinh duy nhất của Hà Tĩnh đạt giải thưởng Sao Tháng Giêng 08/01/2026 05:15 Phan Thị Hà Linh là nữ sinh duy nhất của tỉnh Hà Tĩnh được trao tặng giải thưởng Sao Tháng Giêng - phần thưởng cao quý của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam năm 2025.

Kiên trì bám cơ sở, tập trung phát triển đoàn viên công đoàn 06/01/2026 15:24 Trong bối cảnh nhiều khó khăn, các cấp Công đoàn Hà Tĩnh đã tập trung đổi mới phương thức hoạt động, chủ động tiếp cận người lao động để phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.