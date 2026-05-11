Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Đoàn thể

Sôi nổi Ngày hội Đội viên, giao lưu chỉ huy Đội giỏi

Sĩ Hoàng
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Ngày hội Đội viên, giao lưu chỉ huy Đội giỏi năm 2026 là dịp để thiếu nhi Hà Tĩnh thể hiện kiến thức, kỹ năng, tinh thần sáng tạo và bản lĩnh của người chỉ huy Đội.

bqbht_br_c4.jpg
Đại biểu tham dự chương trình.

Chiều 11/5, tại Trường THCS Nguyễn Trãi (xã Tiên Điền), Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức chương trình Ngày hội Đội viên, giao lưu chỉ huy Đội giỏi năm 2026 chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026).

bqbht_br_c1.jpg
Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và kỹ năng công tác Đội cho đội ngũ chỉ huy Đội, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp Hội đồng Đội xã Tiên Điền và Trường THCS Nguyễn Trãi tổ chức chương trình Ngày hội Đội viên, giao lưu chỉ huy Đội giỏi năm 2026. Trong ảnh: Chương trình văn nghệ của học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi.
bqbht_br_z7815126264864-127bbbfdf48d0b92f77ce9d3e1ab32b7.jpg
Giao lưu chỉ huy Đội giỏi năm 2026 là sân chơi để các bạn đội viên nâng cao hiểu biết về truyền thống Đội, rèn luyện kỹ năng.
bqbht_br_c3.jpg
Qua vòng sơ khảo Hội thi Chỉ huy Đội giỏi tổ chức vào dịp chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 tại Trường THCS Nguyễn Trãi, Ban Tổ chức đã chọn ra 3 thí sinh xuất sắc nhất bước vào tranh tài trong ngày hôm nay đó là: em Phạm Lâm Vy (lớp 7A), Hồ Hải Nguyên (lớp 7B), Lê Thùy Lâm (lớp 7C). Trong ảnh: Các thí sinh bước vào phần thi Chỉ huy Đội thông thái.
bqbht_br_c9.jpg
Các thí sinh lần lượt tranh tài ở 3 phần thi: Chỉ huy Đội thông thái, Chỉ huy Đội bản lĩnh và Chỉ huy Đội tài năng. Nội dung xoay quanh kiến thức về Đội TNTP Hồ Chí Minh, truyền thống quê hương đất nước, kỹ năng nghi thức Đội, xử lý tình huống và thể hiện năng khiếu qua các phần thi hát, múa, kể chuyện, diễn kịch, hùng biện… Trong ảnh: Các thí sinh tranh tài phần thi Chỉ huy Đội tài năng.
bqbht_br_c5.jpg
Ban Tổ chức trao giải nhất cho em Phạm Lâm Vy (lớp 7A), giải nhì cho em Lê Thùy Lâm (lớp 7C), giải ba cho em Hồ Hải Nguyên (lớp 7B).
bqbht_br_c6.jpg
bqbht_br_c7.jpg
bqbht_br_c8.jpg
Trong khuôn khổ chương trình, học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi còn mang đến màn trình diễn thời trang tái chế ấn tượng từ báo cũ, túi ni lông, góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.
bqbht_br_c2.jpg
Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội đồng Đội tỉnh đã trao tặng Liên đội Trường THCS Nguyễn Trãi 1 máy lọc nước cùng 50 thùng sữa với tổng trị giá gần 20 triệu đồng.

Tin liên quan

Tags:

#Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh #Đội TNTP Hồ Chí Minh #85 năm thành lập Đội

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tiên phong đổi mới, đồng hành cùng giai cấp công nhân

Tiên phong đổi mới, đồng hành cùng giai cấp công nhân

Công nhân lao động ngày càng khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, tổ chức công đoàn đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ để thực hiện tốt vai trò đại diện, dẫn dắt và phát triển giai cấp công nhân.
Thắp lửa khát vọng, kiến tạo tương lai

Thắp lửa khát vọng, kiến tạo tương lai

Bằng những việc làm thiết thực, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang từng bước thắp lên khát vọng cống hiến, lan tỏa tinh thần xung kích, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!