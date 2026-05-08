Đa dạng các hoạt động chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

(Baohatinh.vn) - Hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026), thiếu nhi Hà Tĩnh đang sôi nổi tham gia nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.
Không đơn thuần là những chương trình chào mừng, chuỗi hoạt động năm nay được triển khai theo hướng đổi mới, gắn với giáo dục truyền thống, kỹ năng sống và phát huy vai trò chủ động của đội viên. Qua đó, góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của tổ chức Đội, bồi đắp lý tưởng sống đẹp và tinh thần trách nhiệm đối với quê hương, đất nước trong thế hệ măng non.
Tại nhiều địa phương, trường học, không khí thi đua diễn ra sôi nổi với các hoạt động đa dạng, phù hợp theo từng cấp học và điều kiện thực tế. Nổi bật là việc tổ chức cho đội viên xem phim tư liệu về 85 năm xây dựng và trưởng thành của Đội TNTP Hồ Chí Minh; các buổi sinh hoạt chuyên đề nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026); hoạt động ngoại khóa với chủ đề “Tháng 5 - Nhớ ơn Người, mừng 85 năm Đội ta lớn lên cùng đất nước”...
Đặc biệt, các hành trình về địa chỉ đỏ được chú trọng tổ chức đã góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống cho đội viên. Tại những địa danh lịch sử như Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, các em được nghe kể về lịch sử dân tộc, tri ân các anh hùng liệt sĩ và hiểu hơn giá trị của hòa bình hôm nay.
"Hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, các liên đội và Hội đồng Đội các cấp trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Từ diễn đàn, hành trình về địa chỉ đỏ, phong trào “Nghìn việc tốt”, các cuộc thi tìm hiểu truyền thống Đội đến các công trình măng non, hoạt động an sinh dành cho thiếu nhi khó khăn đều được triển khai rộng khắp. Qua đó không chỉ góp phần giáo dục truyền thống mà còn tạo môi trường để đội viên, thiếu nhi rèn luyện, trải nghiệm và phát huy tinh thần sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm trong học tập và cuộc sống", anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh nhấn mạnh.
