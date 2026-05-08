Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Đoàn thể

Đa dạng các hoạt động chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

Sĩ Hoàng
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026), thiếu nhi Hà Tĩnh đang sôi nổi tham gia nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

bqbht_br_15.jpg
Thiếu nhi Hà Tĩnh đang hòa chung không khí thi đua sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực và giàu ý nghĩa giáo dục. Các hoạt động đã tạo nên đợt sinh hoạt sâu rộng trong đội viên, thiếu nhi toàn tỉnh. Trong ảnh: Liên đội Trường Tiểu học Phú Lộc tổ chức lễ ra mắt công trình măng non.
bqbht_br_1.jpg
bqbht_br_2.jpg
bqbht_br_9.jpg
Không đơn thuần là những chương trình chào mừng, chuỗi hoạt động năm nay được triển khai theo hướng đổi mới, gắn với giáo dục truyền thống, kỹ năng sống và phát huy vai trò chủ động của đội viên. Qua đó, góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của tổ chức Đội, bồi đắp lý tưởng sống đẹp và tinh thần trách nhiệm đối với quê hương, đất nước trong thế hệ măng non.
bqbht_br_5.jpg
bqbht_br_8.jpg
bqbht_br_14.jpg
Tại nhiều địa phương, trường học, không khí thi đua diễn ra sôi nổi với các hoạt động đa dạng, phù hợp theo từng cấp học và điều kiện thực tế. Nổi bật là việc tổ chức cho đội viên xem phim tư liệu về 85 năm xây dựng và trưởng thành của Đội TNTP Hồ Chí Minh; các buổi sinh hoạt chuyên đề nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026); hoạt động ngoại khóa với chủ đề “Tháng 5 - Nhớ ơn Người, mừng 85 năm Đội ta lớn lên cùng đất nước”...
bqbht_br_13.jpg
“Thông qua hoạt động xem phim tư liệu về 85 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi mong muốn giúp các em đội viên hiểu hơn về truyền thống vẻ vang của tổ chức Đội, về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ kính yêu. Đây không chỉ là hoạt động giáo dục lịch sử, truyền thống mà còn góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm để các em tiếp tục phấn đấu", chị Nguyễn Thị Hoài - Bí thư Đoàn xã Đức Thọ cho biết.
bqbht_br_10.jpg
Cùng với đó, nhiều sân chơi sáng tạo đã thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia như hội thi vẽ tranh “Tự hào 85 mùa hoa - Đội ta lớn lên cùng đất nước”, các cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đội, phong trào “Nghìn việc tốt”, các công trình măng non, hoạt động văn nghệ, thể thao và những chương trình an sinh hướng tới thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
bqbht_br_3.jpg
bqbht_br_11.jpg
Đặc biệt, các hành trình về địa chỉ đỏ được chú trọng tổ chức đã góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống cho đội viên. Tại những địa danh lịch sử như Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, các em được nghe kể về lịch sử dân tộc, tri ân các anh hùng liệt sĩ và hiểu hơn giá trị của hòa bình hôm nay.
bqbht_br_4.jpg
Đáng ghi nhận trong đợt thi đua lần này là sự vào cuộc đồng bộ của Hội đồng Đội các cấp, các liên đội trường học cùng sự quan tâm của phụ huynh, nhà trường và địa phương. Các hoạt động được triển khai sâu rộng từ cơ sở, bảo đảm an toàn, thiết thực, tránh hình thức, đồng thời phát huy tính sáng tạo và màu sắc riêng của thiếu nhi từng địa bàn.
bqbht_br_6.jpg
bqbht_br_7.jpg
bqbht_br_12.jpg
"Hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, các liên đội và Hội đồng Đội các cấp trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Từ diễn đàn, hành trình về địa chỉ đỏ, phong trào “Nghìn việc tốt”, các cuộc thi tìm hiểu truyền thống Đội đến các công trình măng non, hoạt động an sinh dành cho thiếu nhi khó khăn đều được triển khai rộng khắp. Qua đó không chỉ góp phần giáo dục truyền thống mà còn tạo môi trường để đội viên, thiếu nhi rèn luyện, trải nghiệm và phát huy tinh thần sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm trong học tập và cuộc sống", anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh nhấn mạnh.
bqbht_br_16.jpg
85 năm là chặng đường vẻ vang của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh gắn liền với sự trưởng thành của nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Với thiếu nhi Hà Tĩnh hôm nay, các hoạt động thi đua chào mừng không chỉ là dịp ôn lại truyền thống mà còn tiếp thêm động lực để mỗi đội viên phấn đấu học tập, rèn luyện, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Tin liên quan

Tags:

#Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh #Đội TNTP Hồ Chí Minh #Công tác Đội và phong trào thiếu nhi #Hoạt động dành cho thiếu nhi #Thiếu nhi trải nghiệm #Thiếu niên nhi đồng Hà Tĩnh

Chủ đề Đời sống văn hóa

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Thắp lửa khát vọng, kiến tạo tương lai

Thắp lửa khát vọng, kiến tạo tương lai

Bằng những việc làm thiết thực, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang từng bước thắp lên khát vọng cống hiến, lan tỏa tinh thần xung kích, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Lan tỏa tinh thần cống hiến trong Tháng Thanh niên

Lan tỏa tinh thần cống hiến trong Tháng Thanh niên

Hòa trong không khí sôi nổi của Tháng Thanh niên, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.
Chuyển từ “làm đúng quy trình” sang “tối ưu quy trình”

Chuyển từ “làm đúng quy trình” sang “tối ưu quy trình”

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu tuổi trẻ UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và cách làm; nâng cao trách nhiệm trong giải quyết thủ tục cho người dân, chuyển từ “làm đúng quy trình” sang “tối ưu quy trình”, hướng tới phục vụ.
Tuổi trẻ Hà Tĩnh lan tỏa "Vũ điệu bầu cử"

Tuổi trẻ Hà Tĩnh lan tỏa "Vũ điệu bầu cử"

Hướng về ngày hội lớn, hơn 11.000 đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh đang lan tỏa "vũ điệu bầu cử" trên không gian mạng, trở thành một làn sóng đầy sắc màu, sôi động, khẳng định sự sáng tạo, trách nhiệm và niềm tin của thế hệ trẻ trước sự kiện chính trị trọng đại.
Rộn ràng khí thế Tháng Thanh niên

Rộn ràng khí thế Tháng Thanh niên

Với nhiều hoạt động thiết thực từ an sinh xã hội, chuyển đổi số đến xây dựng nông thôn mới, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai sôi nổi các phần việc ngay trong giai đoạn đầu Tháng Thanh niên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!