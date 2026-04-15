Phát huy "tinh thần Hà Huy Tập và khát vọng của tuổi trẻ" trong thời đại mới

Phan Cúc
(Baohatinh.vn) - Diễn đàn “Tinh thần Hà Huy Tập và khát vọng của tuổi trẻ” là dịp để thế hệ trẻ Hà Tĩnh ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư, rút ra bài học quý báu và khơi dậy lý tưởng trong thời đại mới.

Thiết thực kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 – 24/4/2026), chiều 15/4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp Đoàn xã Cẩm Hưng, Trường THPT Hà Huy Tập tổ chức diễn đàn “Tinh thần Hà Huy Tập và khát vọng của tuổi trẻ”.
Các tiết mục văn nghệ tại diễn đàn.
Trong khuôn khổ chương trình, hơn 120 đoàn viên, thanh niên đã được xem phóng sự về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập – người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng. Đồng chí là biểu tượng sáng ngời của ý chí kiên cường, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, đồng thời để lại những giá trị, bài học quý báu cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Đoàn viên, thanh niên theo dõi phóng sự về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập.
Tại diễn đàn, các đại biểu, khách mời đã trao đổi, làm rõ hơn những giá trị lịch sử và bài học quý báu từ tấm gương của Tổng Bí thư Hà Huy Tập đối với thế hệ trẻ hôm nay. Qua đó, giúp các bạn đoàn viên hiểu sâu sắc hơn về tinh thần, ý chí cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng và khơi dậy trách nhiệm của thế hệ trẻ trong thời kỳ mới.
Dịp này, BTV Tỉnh đoàn đã trao tặng bản đồ Tổ quốc cho Đoàn xã Cẩm Hưng và Đoàn Trường THPT Hà Huy Tập.
Trao tặng 1 máy lọc nước cho Đoàn xã Cẩm Hưng.
BTV Tỉnh đoàn cũng trao tặng 10 suất quà cho đoàn viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THPT Hà Huy Tập.
Trước đó, BTV Tỉnh đoàn, Đoàn xã Cẩm Hưng và các đoàn viên Trường THPT Hà Huy Tập đã đến dâng hương tại phần mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng.

Chủ đề KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

Thắp lửa khát vọng, kiến tạo tương lai

Bằng những việc làm thiết thực, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang từng bước thắp lên khát vọng cống hiến, lan tỏa tinh thần xung kích, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Lan tỏa tinh thần cống hiến trong Tháng Thanh niên

Hòa trong không khí sôi nổi của Tháng Thanh niên, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.
Chuyển từ “làm đúng quy trình” sang “tối ưu quy trình”

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu tuổi trẻ UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và cách làm; nâng cao trách nhiệm trong giải quyết thủ tục cho người dân, chuyển từ “làm đúng quy trình” sang “tối ưu quy trình”, hướng tới phục vụ.
Tuổi trẻ Hà Tĩnh lan tỏa "Vũ điệu bầu cử"

Hướng về ngày hội lớn, hơn 11.000 đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh đang lan tỏa "vũ điệu bầu cử" trên không gian mạng, trở thành một làn sóng đầy sắc màu, sôi động, khẳng định sự sáng tạo, trách nhiệm và niềm tin của thế hệ trẻ trước sự kiện chính trị trọng đại.
Rộn ràng khí thế Tháng Thanh niên

Với nhiều hoạt động thiết thực từ an sinh xã hội, chuyển đổi số đến xây dựng nông thôn mới, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai sôi nổi các phần việc ngay trong giai đoạn đầu Tháng Thanh niên.
Lan tỏa sức trẻ ngày “Thứ bảy tình nguyện"

Hưởng ứng Ngày “Thứ bảy tình nguyện” và “Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới”, 100% các đơn vị đoàn trên địa bàn Hà Tĩnh đã đồng loạt tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa.
Chuyện những người vợ làm... chồng

Chồng đi làm ăn xa, nhiều phụ nữ ở Hà Tĩnh trở thành “trụ cột” của gia đình. Vừa làm mẹ, vừa thay chồng làm cha, họ âm thầm lo toan cuộc sống, giữ gìn mái ấm bằng sự hy sinh bền bỉ.