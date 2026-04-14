Hoàn thiện các phần việc, sẵn sàng cho lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị các địa phương, đơn vị bám sát kế hoạch, khẩn trương hoàn thiện các phần việc, sẵn sàng cho các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập diễn ra trang trọng, ý nghĩa, tạo sức lan tỏa rộng khắp.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Chiều 14/4, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026).

Cùng đi có các đồng chí: Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Toàn cảnh Khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng đoàn công tác đã tới kiểm tra tình hình triển khai dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng.

Dự án do Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, với tổng mức hơn 49 tỷ đồng. Dự án gồm nhiều hạng mục tại khu lưu niệm và khu mộ như nhà trưng bày, không gian thờ tự, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và các công trình phụ trợ.

Đến nay, các hạng mục tại Khu lưu niệm và khu mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và thời gian đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các thành viên đoàn kiểm tra các hạng mục tại Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Duy Lâm ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư, các đơn vị thi công cùng lực lượng liên quan trong việc tập trung đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình.

Đồng chí nhấn mạnh, việc chuẩn bị chu đáo các phần việc không chỉ mang ý nghĩa chính trị sâu sắc mà còn là dịp để lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, tinh thần cách mạng đến người dân và du khách thập phương.

Các hạng mục đang được hoàn thiện tại Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát tổng thể toàn bộ công trình; khẩn trương hoàn thiện các chi tiết, chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, bảo đảm sự đồng bộ, trang nghiêm, phù hợp với không gian văn hóa - tâm linh của khu di tích.

Địa phương chủ động phối hợp với các lực lượng xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn khởi, tin tưởng trong toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm cùng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh - nơi diễn ra lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập và chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Cho ý kiến một số nội dung, phần việc cụ thể về cơ sở vật chất, trang trí, khánh tiết, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung cao độ, bám sát kế hoạch, bảo đảm đầy đủ điều kiện phục vụ lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật diễn ra trang trọng, ý nghĩa, tạo sức lan tỏa rộng khắp.

