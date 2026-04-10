Sôi nổi các phần việc thiết thực hướng tới kỷ niệm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

(Baohatinh.vn) - Hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đang triển khai nhiều phần việc thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân.
Hướng về ngày lễ lớn và hưởng ứng phong trào xây dựng đô thị văn minh, “sáng - xanh - sạch - đẹp”, người dân phường Nam Hồng Lĩnh đã ra quân cắt cỏ, vệ sinh hơn 1,5 km đường giao thông tại tuyến đường Trần Nhân Tông và đường Dương Trí Trạch (khu vực Cụm công nghiệp Nam Hồng).
Bên cạnh đó, Hội LHPN xã Nghi Xuân đã ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường các tuyến đường tự quản, khu dân cư...
Hội Nông dân phường Trần Phú đã triển khai hiệu quả việc cải tạo diện tích đất bỏ hoang tại Chi hội Nông dân TDP Đông Tiến và ra mắt 2 mô hình sản xuất gồm mô hình trồng rau 1.000m² và mô hình trồng lúa 0,5ha, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tạo sinh kế cho hội viên.
Đặc biệt, dấu ấn lớn trong hoạt động hướng tới 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập đó là Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp các địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng 216 nhà ở cho 216 hộ dân trên địa bàn toàn tỉnh, mỗi ngôi nhà được hỗ trợ 70 triệu đồng. Tổng kinh phí xây dựng nhà được trích từ nguồn Quỹ Vì người nghèo tỉnh với giá trị hơn 15 tỷ đồng.
Để hỗ trợ các gia đình, lực lượng đoàn thể địa phương huy động lực lượng hỗ trợ san lấp mặt bằng, tháo dỡ nhà cũ... đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở.
Tích cực thực hiện phong trào thi đua, tuổi trẻ toàn tỉnh đã triển khai các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng.
Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, trên quê hương Cẩm Hưng, nhiều hoạt động được cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể triển khai như: lao động vệ sinh; tổ chức hành hương về nguồn; lễ kết nạp đảng viên; ra mắt quỹ khuyến học...
Ngoài ra, các địa phương đều đang sôi nổi tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề về cuộc đời, sự nghiệp Tổng Bí thư Hà Huy Tập nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, niềm tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ; qua đó khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí phấn đấu, trách nhiệm trong học tập, lao động và xây dựng quê hương, đất nước.
