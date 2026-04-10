Sôi nổi các phần việc thiết thực hướng tới kỷ niệm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Hà Tĩnh phát động cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" năm 2026 09/04/2026 05:30 Cuộc thi nhằm khơi dậy niềm đam mê sách, lan tỏa thói quen đọc, góp phần bồi dưỡng tư duy, nhân cách trong mỗi học sinh, sinh viên Hà Tĩnh và xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng.

Chính thức nâng mức trần thu nhập được mua nhà ở xã hội 09/04/2026 05:25 Theo Nghị định số 136/2026/NĐ-CP, Chính phủ nâng mức trần thu nhập được mua nhà ở xã hội lên 25 triệu đồng/tháng.

Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh phối hợp TTH Group triển khai chương trình "Tài trợ học phí – Bảo trợ việc làm" 09/04/2026 05:05 Đây là cơ hội để sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh yên tâm học tập, rèn luyện và có ngay việc làm ổn định sau khi tốt nghiệp.

Lấy ý kiến về 3 phương án hoán đổi ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 09/04/2026 04:47 Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã chính thức lấy ý kiến người lao động trên cả nước trên Fanpage Công đoàn Việt Nam về các phương án hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ trong tháng 4 "nối" 2 kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 liền mạch 9 ngày.

Hà Tĩnh xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết đầu tiên năm 2026 08/04/2026 10:47 Lãnh đạo CDC Hà Tĩnh khuyến cáo người dân chủ động diệt muỗi, loăng quăng tại hộ gia đình, đến cơ sở y tế khi có triệu chứng nghi ngờ.

Đề xuất nâng trợ cấp xã hội, hưu trí xã hội lên 600.000 đồng/tháng 08/04/2026 05:06 Dự thảo đề xuất nâng mức trợ cấp xã hội và hưu trí xã hội lên 600.000 đồng/tháng từ 1/7, đồng thời bổ sung chính sách hưu trí xã hội và đơn giản hóa thủ tục.

Hà Tĩnh tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước đối với trẻ em 08/04/2026 05:05 Trước tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước trẻ em, học sinh, Hà Tĩnh phát động phong trào toàn dân tập bơi, mở rộng các lớp dạy bơi an toàn, miễn phí cho trẻ trong dịp hè.

Công đoàn lấy ý kiến lao động về hoán đổi ngày nghỉ lễ 07/04/2026 19:01 Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lấy ý kiến người lao động về các phương án hoán đổi nghỉ lễ tháng 4 do nhiều cấp cơ sở đề nghị.

Rời công sở - mở hành trình mới 07/04/2026 16:52 Rời công sở sau nhiều năm gắn bó, nhiều người ở Hà Tĩnh đã tận dụng kinh nghiệm, trí tuệ của mình để chủ động tìm công việc phù hợp, tạo thêm thu nhập và đóng góp cho xã hội.

[Infographic] Hà Tĩnh tuyển sinh vào lớp 10 THPT, những điều cần lưu ý 07/04/2026 14:05 Theo kế hoạch, Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 ở Hà Tĩnh sẽ diễn ra vào ngày 25/5 và 26/5, sớm hơn so với năm trước.

Chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh tại gốc 07/04/2026 13:38 Ngành Y tế Hà Tĩnh xác định việc chủ động tầm soát, khám sàng lọc cho người dân là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh khi các bệnh lý không lây nhiễm ngày càng gia tăng.

Hành động để bảo vệ trẻ trước nguy cơ đuối nước 07/04/2026 08:45 Thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu bơi lội giải nhiệt của trẻ em tăng cao. Đây cũng là thời điểm nguy cơ tai nạn đuối nước gia tăng nếu thiếu sự giám sát của người lớn và kỹ năng an toàn dưới nước.

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tuyển sinh năm 2026 07/04/2026 06:00 Năm 2026, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh triển khai tuyển sinh đa dạng các ngành học ở trình độ cao đẳng, trung cấp và đào tạo ngắn hạn, tạo cơ hội học tập, việc làm ổn định cho học sinh, sinh viên trên địa bàn và các vùng lân cận.

Gỡ “nút thắt” quá tải rác thải bắt đầu từ mỗi gia đình 07/04/2026 05:20 Từ những mô hình sáng tạo của các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh, ý thức người dân dần thay đổi trong phân loại và biến rác thải thành những giá trị hữu ích cho đời sống, góp phần giảm thải ra môi trường.

Nắng nóng gần 40 độ C, bác sĩ cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt 07/04/2026 05:15 Hà Tĩnh đang bước vào đợt nắng nóng gay gắt, có nơi lên đến gần 40 độ C. Theo khuyến cáo của bác sĩ, thời tiết khắc nghiệt tiềm ẩn nguy cơ sốc nhiệt nên người dân cần chủ động các giải pháp bảo vệ sức khỏe.

“Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại” 07/04/2026 05:15 Hơn 3 thập kỷ kể từ khi phong trào hiến máu tình nguyện được phát động trên toàn quốc (ngày 24/1/1994), những giọt máu nghĩa tình đã không ngừng nối dài sự sống cho hàng triệu bệnh nhân.

Khi học bạ không còn là “phao cứu sinh” 06/04/2026 15:43 Trước việc siết chặt xét tuyển học bạ, nhiều học sinh lớp 12 tại Hà Tĩnh đã thay đổi cách học, chủ động ôn tập, hướng tới kết quả thực chất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Trường Albert Einstein Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng 32 giáo viên 06/04/2026 13:33 Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) thông báo tuyển dụng 32 giáo viên ở nhiều cấp học.

Biển Lộc Hà nhếch nhác, rác thải bủa vây 06/04/2026 07:30 Mùa du lịch biển đã cận kề nhưng hiện nay khu vực bờ biển ở xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) vẫn đang bị bao vây bởi rác thải, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.

Trường Đại học Hà Tĩnh tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 2026 06/04/2026 05:20 Thời gian đăng ký tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Trường Đại học Hà Tĩnh dự kiến diễn ra từ ngày 1/4 - 30/5/2026.

“Lá phổi xanh” trước nguy cơ thành điểm nóng ô nhiễm 05/04/2026 15:00 Rác thải từ hoạt động kinh doanh hàng ăn vặt, quán nhậu ven hồ điều hòa Bồng Sơn (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đang gây ô nhiễm môi trường, làm xấu mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh.

Chủ động bảo vệ rừng trước mùa nắng nóng 05/04/2026 11:30 Trước nguy cơ cháy rừng gia tăng, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh chủ động siết chặt các giải pháp, quyết giữ an toàn hơn 20.000 ha rừng.

Trường Albert Einstein tuyển sinh năm học 2026 - 2027 05/04/2026 10:40 Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein nhận hồ sơ tuyển sinh các cấp học cho năm học 2026 - 2027.

Sống khỏe cùng BHT: Trẻ chậm phát triển ngôn ngữ - Hiểu đúng, can thiệp kịp thời 05/04/2026 10:00 Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Hà - Phó Trưởng khoa Nội Nhi, Phụ trách đơn vị Phục hồi chức năng nhi khoa, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh tư vấn về tình trạng trẻ chậm phát triển ngôn ngữ trong chương trình "Sống khoẻ cùng BHT".

Phản ánh hiện trường qua i-HaTinh: Cần sự cộng tác trách nhiệm từ người dân 05/04/2026 08:30 Ứng dụng i-HaTinh bước đầu phát huy hiệu quả, tiếp nhận hàng trăm phản ánh, nhiều vụ việc được xử lý kịp thời. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng phản ánh thiếu chọn lọc, sai thẩm quyền. Ngành chức năng khuyến nghị người dân gửi thông tin đúng, trúng, thiết thực.

Khi xã “gánh” áp lực phố 05/04/2026 05:30 Sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều thị trấn cũ ở Hà Tĩnh thành xã. Tên gọi đổi, nhưng nhịp sống đô thị và áp lực vẫn lớn, đặt ra yêu cầu quản lý hiệu quả, đảm bảo sinh kế.

Lan tỏa “Hành trình đỏ” trong trường học 04/04/2026 14:22 Phong trào hiến máu tình nguyện trong trường học ở Hà Tĩnh không chỉ góp phần bảo đảm nguồn máu cho cấp cứu, điều trị mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong môi trường giáo dục.

Quy định mới nhất về thời gian nghỉ hè của nhà giáo 04/04/2026 11:06 Chính phủ ban hành Nghị định số 93/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo, trong đó Điều 17 quy định thời gian nghỉ hè của nhà giáo