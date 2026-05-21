Sớm khơi thông, cải tạo để Bàu Hàn "xanh" trở lại

(Baohatinh.vn) - Từng là dòng nước trong xanh gắn bó với đời sống người dân địa phương, nhưng hiện nay, Bàu Hàn (xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh) bị bèo tây, rác thải bủa vây gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Theo phản ánh của người dân địa phương, Bàu Hàn trước đây có nguồn nước trong, nhiều tôm, cá và gắn với sinh hoạt hằng ngày của cư dân hai bên bờ. Thế nhưng, hiện nhiều đoạn chuyển màu đen đục, bốc mùi hôi thối do xác bèo phân hủy, nước thải sinh hoạt, chăn nuôi từ các khu dân cư như Tây Hà, Nam Hà… đổ xuống.
Địa phương đã cho một số hộ dân thuê diện tích mặt nước tại khu vực Bàu Hàn để nuôi trồng thủy sản. Tại những khu vực được các hộ cải tạo, bèo tây cơ bản được dọn sạch, mặt nước thông thoáng hơn. Tuy nhiên, phần lớn diện tích còn lại vẫn đang trong tình trạng ô nhiễm.
Nhằm khai thác hiệu quả không gian mặt nước này, địa phương đã đưa dự án quy hoạch, cải tạo Bàu Hàn thành hồ sinh thái vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2027 - 2030. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục huy động nguồn lực, từng bước xử lý ô nhiễm để phát triển khu vực này theo hướng sinh thái.
