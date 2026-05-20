Ngày Hiến mô, tạng Việt Nam 20/5: Cho đi là còn mãi

Tập trung hoàn thiện đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030 18/05/2026 09:52 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo phù hợp thực tiễn địa phương.

Kết thúc hoạt động và giải thể Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo 18/05/2026 08:35 Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 27/2026/NQ-CP về việc kết thúc hoạt động và giải thể Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo.

Nắng nóng gay gắt, nhiều bệnh lý nguy hiểm “vào mùa” 17/05/2026 15:00 Ngành y tế Hà Tĩnh cảnh báo, thời tiết nắng nóng sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch, hô hấp và truyền nhiễm, người dân cần chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe.

1.500 người dân Hà Tĩnh được bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khám, cấp thuốc miễn phí 17/05/2026 11:07 Các y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã phối hợp với ngành y tế Hà Tĩnh khám sức khỏe cấp phát thuốc miễn phí cho 1.500 người dân tại 3 xã: Đức Thọ, Tứ Mỹ, Hương Sơn.

Lương hưu và trợ cấp tăng 8% từ 1/7 17/05/2026 11:06 Chính phủ tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ 1/7, đồng thời nâng mức hưởng lên tối thiểu 3,8 triệu đồng/tháng với một số người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.

Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng về tiền mãn kinh ở phụ nữ 17/05/2026 10:00 Những dấu hiệu nào cần lưu ý về tiền mãn kinh và làm sao để vượt qua giai đoạn này nhẹ nhàng hơn? Bác sĩ Phan Quang Anh - Phó Trưởng khoa Phụ sản, Trung tâm Y tế Thành Sen sẽ trực tiếp giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Chính phủ chốt tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1/7 17/05/2026 07:24 Chính phủ tăng lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ 2,34 lên 2,53 triệu đồng, áp dụng từ 1/7.

Vì sao Hà Tĩnh đồng loạt kiểm tra chợ, bếp ăn và cơ sở thực phẩm? 17/05/2026 05:28 Lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đang đồng loạt ra quân kiểm tra, từ bếp ăn trường học, chợ dân sinh đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Động thái này nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, siết chặt quản lý và giảm nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong cộng đồng.

Ngăn tai nạn đuối nước trẻ em ngay từ đầu mùa hè 17/05/2026 05:15 Từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Tĩnh xảy ra 8 vụ đuối nước khiến 7 trẻ em tử vong. Những con số đau lòng tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn cho trẻ trong dịp hè.

Hỗ trợ chuyên môn, nâng cao năng lực toàn diện cho BVĐK tỉnh Hà Tĩnh 16/05/2026 18:02 Trong thời gian tới, Bệnh viện Bạch Mai sẽ tiếp tục cử các chuyên gia về trực tiếp chuyển giao các kỹ thuật chuyên sâu cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh theo hình thức “cầm tay, chỉ việc”.

Hà Tĩnh tập trung hoàn thành sáp nhập trường học trước 30/6/2026 16/05/2026 15:15 Trước yêu cầu tinh gọn bộ máy, Hà Tĩnh đang gấp rút hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục công lập trước ngày 30/6/2026, với hàng chục trường học được đưa vào phương án tổ chức lại.

Xót xa cảnh sân vận động tiền tỷ thành nơi thả trâu bò 16/05/2026 13:15 Do không được sử dụng trong thời gian dài, sân vận động (SVĐ) ở xã Đức Thọ và phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đang rơi vào cảnh bỏ hoang, nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng.

Chuyện chưa kể về hành trình cất bốc 7 hài cốt liệt sĩ trong hang đá ở Lào 16/05/2026 12:00 Sau nhiều ngày vượt núi, băng rừng trên đất bạn Lào, cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập (thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) đã tìm kiếm, cất bốc được 7 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong hang đá giữa đại ngàn, sẵn sàng đưa các anh về với đất mẹ thân yêu.

Học sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh chuẩn bị ra sao cho kỳ thi quan trọng nhất? 16/05/2026 11:46 Còn hơn tuần nữa, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 ở Hà Tĩnh sẽ chính thức diễn ra. Thời điểm hiện tại, học sinh lớp 9 đã sẵn sàng tâm thế, từ kiến thức đến tâm lý, chờ đón kỳ thi quan trọng nhất.

Hơn 300 sinh viên Đại học Hà Tĩnh được tiếp cận cơ hội việc làm 16/05/2026 10:02 Ngày hội tuyển dụng là cầu nối quan trọng giúp sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh tiếp cận các vị trí thực tập và làm việc từ công ty trong và ngoài địa bàn.

Tạo “lá chắn” bảo vệ người lao động trong môi trường sản xuất 15/05/2026 14:17 Hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026, Hà Tĩnh đang đẩy mạnh các giải pháp bảo vệ người lao động, hướng tới môi trường làm việc an toàn, văn minh.

Tận tâm tại gia, ấm tình y tế cơ sở 15/05/2026 10:43 Hình ảnh các y, bác sĩ Trạm Y tế xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) đều đặn đến từng nhà thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho người già, người khuyết tật đã trở thành điểm tựa ấm áp đối với nhiều gia đình.

BHXH tỉnh Hà Tĩnh công bố 30 đơn vị nợ đọng BHXH kéo dài 15/05/2026 08:27 Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 30 đơn vị nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN lớn và thời gian nợ kéo dài với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Để “tế bào xã hội” được bảo vệ từ gốc rễ 15/05/2026 06:00 Giữa nhiều biến động của đời sống hiện đại, Hà Tĩnh đang đối diện không ít vấn đề về đạo đức, ứng xử gia đình và bảo vệ trẻ em. Từ chủ đề Ngày Quốc tế Gia đình 2026, câu chuyện giữ gìn “tế bào xã hội” an toàn, nhân văn càng trở nên cấp thiết.

Người dân Lộc Hà bất an vì nước sạch... không sạch! 14/05/2026 13:31 Hàng nghìn hộ dân ở xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) tiếp tục rơi vào cảnh lo lắng, bất an khi nguồn nước do Nhà máy nước Thạch Bằng cung cấp trong nửa tháng qua lại bị đục, cặn bùn, hôi tanh.

[Motion graphics] Những trường hợp người lao động được tính là đang đóng bảo hiểm thất nghiệp 14/05/2026 13:07 Theo quy định tại Nghị định số 374/NĐ-CP của Chính phủ, có 6 trường hợp người lao động được xác định là đang đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Chuyện Tổng phụ trách Đội đạt Giải thưởng “Cánh én hồng” 14/05/2026 13:00 Với vai trò Tổng phụ trách Đội, Trường THCS Thạch Linh (phường Thành Sen, Hà Tĩnh), cô Nguyễn Thị Thương luôn nhiệt huyết, góp phần xây dựng phong trào Đội sôi nổi, tạo môi trường để học sinh rèn luyện kỹ năng, sự tự tin và tinh thần trách nhiệm.

Từ ngày 15/5/2026, sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị phạt đến 5 triệu đồng 14/05/2026 10:51 Nghị định số 90/2026/NĐ-CP ngày 30/3/2026 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2026. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến phòng, chống tác hại thuốc lá.

Học sinh lớp 4 ở Hà Tĩnh chinh phục IELTS 7.5 ngay lần thi đầu tiên 14/05/2026 10:05 Thành tích IELTS 7.5 của em Kiều Tuấn Khôi - lớp 4A1, Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh đã trở thành dấu ấn nổi bật, bởi đây là kết quả đáng nể đối với một học sinh tiểu học.

Rác thải bủa vây đê hữu sông Lam 14/05/2026 08:30 Thời gian gần đây, tình trạng rác thải tập kết tràn lan trên tuyến đê hữu sông Lam và khu vực chân đê qua thôn Xuân An 6, xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) khiến nhiều người dân hết sức bức xúc.

Gần 1.400 học sinh thi vào Trường THCS Lê Văn Thiêm 14/05/2026 07:47 Các thí sinh sẽ làm bài ở 3 nội dung: Toán, Ngữ văn và tiếng Anh để được tuyển chọn vào Trường THCS Lê Văn Thiêm (phường Thành Sen, Hà Tĩnh).

Mỗi học sinh hãy nỗ lực học tập để trở thành công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước 13/05/2026 19:41 Phát biểu tại lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2025-2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt mong muốn mỗi học sinh tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần tự học để trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Hà Tĩnh tuyên dương học sinh giỏi năm học 2025-2026 13/05/2026 17:23 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao khen thưởng cho các tập thể, giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong dạy và học năm học 2025-2026.

Việt Nam chưa ghi nhận công dân có liên quan đến chùm ca bệnh do virus Hanta 13/05/2026 15:40 Đối với người tiếp xúc nguy cơ cao, WHO khuyến cáo theo dõi chủ động và cách ly tại nhà hoặc cơ sở phù hợp trong 42 ngày sau lần phơi nhiễm cuối cùng.